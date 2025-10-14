গ্ল্যামারাস মেকওভারে রুনা খানের নজরকাড়া ব্রাইডাল লুক
লুক

গ্ল্যামারাস মেকওভারে রুনা খানের নজরকাড়া ব্রাইডাল লুক

শেয়ার করুন
ফলো করুন

রুনা খান অভিনয়ের পাশাপাশি মডেলিংয়েও গড়েছেন নিজের আলাদা অবস্থান। সব ধরনের সাজপোশাকেই মুগ্ধ করেন তিনি। বিশেষ করে ব্রাইডাল ফটোশুটে রুনা সবসময় অতুলনীয়। লাল বউয়ের সাজে নতুন ছবিগুলোতে রীতিমতো চোখ ধাঁধাচ্ছেন তিনি। এই লুকের হাইলাইট বলা যায় আকলিমা'স মেকওভারের গ্ল্যামারাস সাজ। এই বিউটি স্যালনের কর্ণধার, মেকওভার আর্টিস্ট আকলিমা বেগমের নিপুণ হাতে করা নজরকাড়া মেকওভারে এখানে যেন একটু বেশিই নজর কাড়ছেন রুনা। চলুন এই ব্রাইডাল লুকের আদ্যোপান্ত দেখে আসি ছবির গল্পে।

১/৮
লাল লেহেঙ্গার ঝলমলে ব্রাইডাল লুকে রুনা খান
লাল লেহেঙ্গার ঝলমলে ব্রাইডাল লুকে রুনা খান
বিজ্ঞাপন
২/৮
চোলি, বড় ঘেরের ফ্লেয়ার দেওয়া স্কার্ট আর ওড়নায় জমকালো পাত্তি, জরি আর এমব্রয়ডারির কারুকাজ করা
চোলি, বড় ঘেরের ফ্লেয়ার দেওয়া স্কার্ট আর ওড়নায় জমকালো পাত্তি, জরি আর এমব্রয়ডারির কারুকাজ করা
বিজ্ঞাপন
৩/৮
পুরো লুকের হাইলাইট বলতে হয় গ্ল্যামারাস মেকওভারকে
পুরো লুকের হাইলাইট বলতে হয় গ্ল্যামারাস মেকওভারকে
৪/৮
সেই সঙ্গে নজর কাড়ছে কার্ল করা হেয়ারস্টাইল
সেই সঙ্গে নজর কাড়ছে কার্ল করা হেয়ারস্টাইল
৫/৮
গ্ল্যাম মেকওভারের স্মুদ ফিনিশ একেবারে নিখুঁত যাকে বলে
গ্ল্যাম মেকওভারের স্মুদ ফিনিশ একেবারে নিখুঁত যাকে বলে
৬/৮
ঘন কাজল-আইলাইনার-মাসকারা আর লেন্সের ব্যবহারে চোখের সাজে এসেছে নাটকীয়তা
ঘন কাজল-আইলাইনার-মাসকারা আর লেন্সের ব্যবহারে চোখের সাজে এসেছে নাটকীয়তা
৭/৮
ন্যুড মভ শেডের লিপকালার সেমি ম্যাট। সোনায় সোহাগা হয়েছে ছোট লাল টিপের সংযোজন
ন্যুড মভ শেডের লিপকালার সেমি ম্যাট। সোনায় সোহাগা হয়েছে ছোট লাল টিপের সংযোজন
৮/৮
হাতে ও চুলে সাদা ফুলের গাজরা আর ভারী চোকার, দুল, চুড়ি ও টিকলির সঙ্গে নথে সম্পূর্ণতা পেয়েছে লাল বউয়ের সাজ
হাতে ও চুলে সাদা ফুলের গাজরা আর ভারী চোকার, দুল, চুড়ি ও টিকলির সঙ্গে নথে সম্পূর্ণতা পেয়েছে লাল বউয়ের সাজ

মেকওভার: আকলিমা'স মেকওভার

মেকওভার আর্টিস্ট: আকলিমা বেগম

পোশাক: এলেনি বাই টিবিএম

গয়না: ক্লসেট বাই মমতাজ

স্টুডিও: স্টুডিও বাই নাজ

ছবি: ফ্ল্যাশ ডট ফটোগ্রাফি

প্রকাশ: ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৫: ২৯
বিজ্ঞাপন