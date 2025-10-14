গ্ল্যামারাস মেকওভারে রুনা খানের নজরকাড়া ব্রাইডাল লুক

রুনা খান অভিনয়ের পাশাপাশি মডেলিংয়েও গড়েছেন নিজের আলাদা অবস্থান। সব ধরনের সাজপোশাকেই মুগ্ধ করেন তিনি। বিশেষ করে ব্রাইডাল ফটোশুটে রুনা সবসময় অতুলনীয়। লাল বউয়ের সাজে নতুন ছবিগুলোতে রীতিমতো চোখ ধাঁধাচ্ছেন তিনি। এই লুকের হাইলাইট বলা যায় আকলিমা'স মেকওভারের গ্ল্যামারাস সাজ। এই বিউটি স্যালনের কর্ণধার, মেকওভার আর্টিস্ট আকলিমা বেগমের নিপুণ হাতে করা নজরকাড়া মেকওভারে এখানে যেন একটু বেশিই নজর কাড়ছেন রুনা। চলুন এই ব্রাইডাল লুকের আদ্যোপান্ত দেখে আসি ছবির গল্পে।
মেকওভার: আকলিমা'স মেকওভার
মেকওভার আর্টিস্ট: আকলিমা বেগম
পোশাক: এলেনি বাই টিবিএম
গয়না: ক্লসেট বাই মমতাজ
স্টুডিও: স্টুডিও বাই নাজ
ছবি: ফ্ল্যাশ ডট ফটোগ্রাফি