বিচওয়্যারে জুড়ি নেই মুমতাহিনা টয়ার, দেখুন সাম্প্রতিক ৫টি আকর্ষণীয় লুক

টয়ার এই লুক থেকে যেন চোখ সরানোই দায়। ওপরে পরেছেন ক্রিম ও বেজ টোনের স্টাইলিশ স্যুইমস্যুট আর বটমে একরঙা মিনি স্কার্ট। টপের স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপ আর কাটআউট ডিজাইন আলাদাভাবে আকর্ষণ কাড়ছে।
পোশাকের সঙ্গে বিচ ভাইব ছড়াতে টয়া বেছে নিয়েছেন কড়ি, মুক্তার লেয়ার নেকপিস। আর চোখে শোভা বাড়িয়েছে ক্যাট আই সানগ্লাস।
প্যাস্টেল মিন্ট হল্টারনেক স্ট্রিং দেওয়া টপের লুকে আবেদনময়ী টয়া; সঙ্গে পরেছেন অফ হোয়াইট পুরো দৈর্ঘ্যের স্কার্ট। হাতে রেখেছেন বিচ ভাইবের নিটেড ব্যাগ। মাথায় গোঁজা সাদা ফুল ও কানের লম্বা ঝোলানো নীল–সাদা দুল নজর কাড়ছে বেশ। জুটি হয়েছে কালো ফ্লিপফ্লপ। খোলা চুলে ও আকর্ষণীয় লুকে এভাবেই আবেদন ছড়াচ্ছেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী শ্রীলঙ্কার সি–বিচে।
শ্রীলঙ্কার বিখ্যাত মিরিসা বিচে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন অভিনেত্রী। নিট ফেব্রিকের কালো আউটফিটে ধরা দিয়েছেন তিনি। পোশাকের এসেমেট্রিক কাট আকর্ষণ কাড়ছে এই লুকে। তাঁর চোখে ম্যাচিং কালো সানগ্লাস। গোল্ডেন জুয়েলারি হয়েছে সঙ্গী।
শ্রীলঙ্কার কোকোনাট হিলে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন সুন্দরী এই অভিনেত্রী। তাঁর পেছনে শান্ত সমুদ্র আর সারি সারি নারকেলগাছ। অস্ত যাওয়া সূর্যের আলোয় অন্য রকম লাগছে টয়াকে। তাঁর পরনে পান্না সবুজ রঙের গাউন। কাউল নেকলাইন আর সাইড স্লিট নকশার এই পোশাকের সঙ্গে জুটি হয়েছে সোনালি হ্যান্ডব্যাগ। স্লিক বান হেয়ারস্টাইল করেছেন তিনি। কানে শোভা পাচ্ছে সোনালি স্টেটমেন্ট দুল।
একদম পারফেক্ট ট্রপিক্যাল ভ্যাকেশন মুডে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন টয়া। চকলেট ব্রাউন স্লিভলেস টপ আর কালো থ্রি–কোয়ার্টার প্যান্টের সঙ্গে পরেছেন সাদা রানিং শু। কেবল স্টাইলই নয়, রোদ থেকে বাঁচতে তিনি বেছে নিয়েছেন কালো হ্যাট। সঙ্গী হয়েছে চেইন স্ট্র্যাপযুক্ত ছোট শোল্ডার ব্যাগ। তাঁর পুরো লুকে প্রকাশ পেয়েছে স্পোর্টি ও ক্যাজুয়াল ভাইব।