দেখুন ওপার বাংলার বার্বি ডলের জানুয়ারি লুক

বয়স সদ্য ৪০ পার করলেও মনামী ঘোষের মিষ্টি হাসি আর ঈর্ষণীয় ফিগার যেন সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে । নিজের বয়স নিয়ে তিনি কখনো লুকোছাপা করেন না, তবুও শারীরিক গঠন ও প্রাণবন্ত উপস্থিতি তাঁকে দেখায় সদ্য কৈশোর পেরোনো তরুণীর মতোই । তিনি বাংলার বার্বি ডল মনামী ঘোষ । অভিনেত্রী প্রায়ই ইনস্টাগ্রামে নানা আকর্ষণীয় লুকে নিজের ছবি শেয়ার করেন ভক্তদের সঙ্গে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি নিরীক্ষাধর্মী থেকে বোল্ড সব স্টাইলেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাজির হন। এবার তিনি নজর কাড়ছেন আলাদা, কোজি উইন্টার ফ্যাশনে। টালিউডের এই সুন্দরী থাইল্যান্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর সেখান থেকেই মনকাড়া নানা লুকে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন তিনি।