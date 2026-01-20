দেখুন ওপার বাংলার বার্বি ডলের জানুয়ারি লুক
লুক

দেখুন ওপার বাংলার বার্বি ডলের জানুয়ারি লুক

বয়স সদ্য ৪০ পার করলেও মনামী ঘোষের মিষ্টি হাসি আর ঈর্ষণীয় ফিগার যেন সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে । নিজের বয়স নিয়ে তিনি কখনো লুকোছাপা করেন না, তবুও শারীরিক গঠন ও প্রাণবন্ত উপস্থিতি তাঁকে দেখায় সদ্য কৈশোর পেরোনো তরুণীর মতোই । তিনি বাংলার বার্বি ডল মনামী ঘোষ । অভিনেত্রী প্রায়ই ইনস্টাগ্রামে নানা আকর্ষণীয় লুকে নিজের ছবি শেয়ার করেন ভক্তদের সঙ্গে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি নিরীক্ষাধর্মী থেকে বোল্ড সব স্টাইলেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাজির হন। এবার তিনি নজর কাড়ছেন আলাদা, কোজি উইন্টার ফ্যাশনে। টালিউডের এই সুন্দরী থাইল্যান্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর সেখান থেকেই মনকাড়া নানা লুকে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন তিনি।

চেকার্ড প্যাটার্নের আউটফিটে মনামী ঘোষের লুকে স্পষ্ট রেট্রো আমেজ। নেভিব্লু স্লিভলেস ক্রপ টপের সঙ্গে লাল, নীল এবং সাদা রঙের ভেলভেট মিনি স্কার্ট পরেছেন তিনি।
পায়ে সাদা স্নিকার্স আর অ্যাক্সেসরিজ ও স্টাইলিং-এ বেছে নিয়েছেন বড় কালো সানগ্লাস।
এই লুকটি একদমই প্রাণবন্ত ও ইয়ুথ ফুল। সাদা ফুল-স্লিভ ক্রপ টপের সঙ্গে কালো মিনি ফ্লেয়ার্ড স্কার্টের এই কম্বিনেশন ক্ল্যাসিক ।পায়ে সাদা স্নিকার্স পুরো লুকটাকে দিয়েছে স্ট্রিট-স্টাইলের ছোঁয়া
এই লুকের ক্রপড ব্ল্যাক লেদার জ্যাকেটটি এনেছে একধরনের স্ট্রিট-স্টাইল ভাইব, যা হাই-ওয়েস্ট কালো লেগিংসের সঙ্গে পরেছেন অভিনেত্রী ।
চোখে কালো সানগ্লাস পুরো লুকটিকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাসী, কুল-গার্ল অ্যাপিল
নীল সাদা চেকার্ড মিডি ড্রেসে স্টাইলিশ বার্বির মতই লাগছেন মনামী । চোখে সানগ্লাস আর পায়ে শোভা পাচ্ছে স্লিপার
শপিং মুডে আছেন তারকা
আধুনিক অ্যাথলেজার স্টাইলে ধরা দিয়েছেন সুন্দরী। কালো বডি-ফিট টপের ওপর লেয়ার করেছেন মেরুন শেডের জ্যাকেট। জুটি হয়েছে হাই-ওয়েস্ট লেগিংস
জ্যাকেট ছাড়া অল ব্ল্যাক লুকে মনামী
প্রকাশ: ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ০৪: ০০
