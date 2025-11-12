হেমন্তের রঙে সেজেছেন অর্চিতা স্পর্শিয়া

ষড়্ঋতুর চতুর্থ ঋতু হেমন্ত, যার কবিতা আর গানে ভরা আবহ, এবার ফ্যাশন অঙ্গনেও ছড়িয়ে দিয়েছে নিজের প্রভাব। এই মৌসুমে ফ্যাশনিস্তারা উজ্জ্বল কমলা, হলুদ ও ভাইব্রেন্ট রঙে নিজেদের সাজাচ্ছেন, যেন প্রকৃতির পত্রপল্লবের রঙিন ছোঁয়া তাঁদের পোশাকেও ফুটে ওঠে।
হেমন্ত মানেই নরম রোদ, হালকা হাওয়া আর সোনালি আলো—যেন প্রকৃতি নিজেই পরেছে হলুদের আস্তর। হেমন্তের বিকেলে সূর্যের মোলায়েম আলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়লে এই ঋতুর স্নিগ্ধতা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে।
সম্প্রতি মডেল ও অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়া ধরা দিয়েছেন ঠিক এমনই এক লুকে।
তিনি পরেছেন উজ্জ্বল হলুদ রঙের মণিপুরি শাড়ি, যার সাদা পাড় ও সূক্ষ্ম বোনা প্যাটার্ন শরতের পর হেমন্তের কোমল আগমনকে স্বাগত জানাচ্ছে।
হালকা ও আরামদায়ক এই শাড়ি বিকেলের আড্ডা বা অনুষ্ঠানের জন্য একদম উপযুক্ত। শাড়ির সঙ্গে মানানসই ছোট হাতার একরঙা হলুদ ব্লাউজ জুটি হয়েছে।
বড় কোনো অলংকার নেই—শুধু ছোট সোনালি কানের দুল, ব্রেসলেট ও হাতে কালো লেদারের ঘড়ি লুকটিকে করে তুলেছে সিম্পল ও মার্জিত। ন্যাচারাল মেকআপ, ন্যুড লিপস্টিক, আইলাইনার এবং কপালে ছোট সবুজ টিপ দিয়েছে একটুখানি ঐতিহ্যের ছোঁয়া।
আর সবশেষে খোলা চুল যেন হেমন্তের নরম আলোয় খেলা করছে। সব মিলিয়ে স্পর্শিয়া যেন হয়ে উঠেছেন উপন্যাসের কোনো নায়িকা।
ছবি: স্পর্শিয়ার ইন্সটাগ্রাম