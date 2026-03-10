সিল্ক শাড়িতে জয়ার লুকে রাজকীয় আভিজাত্য
অভিনেত্রী জয়া আহসানের আকর্ষণ বোঝানো দায়। ভক্তরা সব সময় অপেক্ষা করেন তাঁর নতুন নতুন লুকের জন্য। তবে শাড়িতে বাঙালি নারী যেন একটু বেশিই সুন্দর। জয়াও সেই দলেই। ঈদ ফ্যাশনে অভিনেত্রী সাম্প্রতিক এই লুক হতে পারে দারুণ অনুপ্রেরণা। রইল বিস্তারিত ...

ঈদের আবহে সংযত আভিজাত্যের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে জয়া আহসানের এই লুক। প্রকৃতির সবুজ আর ফুলে ভরা পরিবেশে তিনি পরেছেন প্রিয়ালি ব্র্যান্ডের আইভরি রঙের সিল্ক শাড়ি, যার বুননে ঢেউয়ের মতো সূক্ষ্ম টেক্সচার শাড়িটিকে দিয়েছে এক বিশেষ মাত্রা।

আলো পড়লে সেই টেক্সচার যেন নরম তরঙ্গের মতো ঝলমল করে ওঠে। শাড়ির সঙ্গে মানানসই ভি-নেকের একই রঙের সিল্ক ব্লাউজ বেছে নিয়েছেন তিনি।

গয়নার ক্ষেত্রে জয়া রেখেছেন সূক্ষ্ম অথচ রাজকীয় উপস্থিতি। তাঁর গলায় রয়েছে প্রিয়ালি ব্র্যান্ডের হ্যান্ডক্রাফটেড মুক্তার চোকার, যার মাঝখানের সবুজ পাথরের ডিজাইন আইভরি শাড়ির সঙ্গে দারুণ কনট্রাস্ট তৈরি করেছে।

কানে ছোট স্টাড এবং গোল্ডেন ও সবুজ পাথরের আংটি—এই মিনিমাল জুয়েলারিই লুকটিকে দিয়েছে পূর্ণতা।

জয়ার মেকআপেও ফুটে উঠেছে সংযত গ্ল্যাম। সফট ব্রাউন টোনের আই মেকআপ, নিখুঁত বেস এবং ন্যুড শেডের লিপস্টিক তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বল করেছে।

খোলা ঢেউখেলানো চুল পুরো সাজে যোগ করেছে আধুনিক আভিজাত্য। সব মিলিয়ে জয়া আহসানের এই লুক ফুটিয়ে তুলেছে সংযত, রাজকীয় এলিগ্যান্স। ঈদ ফ্যাশনের জন্য এটি নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা হতে পারে ।

ছবি: জয়া আহসানের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১০ মার্চ ২০২৬, ০৯: ৫৮
