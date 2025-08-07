অভিনয় আর ফ্যাশন—দুই জগতেই বাজিমাত করছেন বাঙালি অভিনেত্রী নিকিতা

বড় পর্দায় যাত্রা শুরু হলেও ক্যারিয়ারের সঠিক ছন্দটা নিকিতা দত্ত খুঁজে পেয়েছেন ছোট পর্দা ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। একের পর এক স্মরণীয় চরিত্রে অভিনয় করে ধীরে ধীরে তিনি উঠে এসেছেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ‘ড্রিম গার্ল’ ধারাবাহিকে সাবলীল অভিনয়ের মাধ্যমে টেলিভিশন দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। ‘কবির সিং’–এ সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি আলাদাভাবে মনে রেখেছে দর্শক। আবার ‘দ্য বিগ বুল’-এ শক্তিশালী চরিত্রে নজর কাড়েন তিনি। এ বছরই নেটফ্লিক্সে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘জুয়েল থিফ’-এ সাইফ আলি খান ও জয়দীপ আহলাওয়াতের মতো তারকাদের সঙ্গে অভিনয় করে আবারও আলোচনায় উঠে এসেছেন নিকিতা।
১৯৯০ সালের নভেম্বরে নয়াদিল্লির এক বাঙালি পরিবারে জন্ম নেওয়া নিকিতার শৈশব কেটেছে মুম্বাইয়ে। অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করলেও মন পড়ে থাকত অভিনয়ের জগতে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ, শরীরচর্চার প্রতি আগ্রহ, আর হৃতিক রোশনের প্রতি ফ্যানগার্ল আবেগ—সব মিলিয়ে এক রঙিন, প্রাণবন্ত তরুণী হয়ে উঠেছিলেন নিকিতা। তবে শুধু অভিনয়ই নয়, নিকিতা দত্ত আজকের দিনে অন্যতম স্টাইলিশ অভিনেত্রীদের একজন হিসেবেও পরিচিত। তাঁর ফ্যাশন চয়েসে থাকে ট্রেন্ড আর কমফোর্টের নিখুঁত মিশেল। ওয়েস্টার্ন গাউন থেকে শুরু করে এথনিক লুক—সবখানেই তাঁর ক্যারিশমা নজর কাড়ে। অভিনয়, স্টাইল আর আত্মবিশ্বাস—এই তিন শক্তিকে একসূত্রে গেঁথে নিকিতা দত্ত হয়ে উঠেছেন ট্রেন্ডসেটার।