অভিনয় আর ফ্যাশন—দুই জগতেই বাজিমাত করছেন বাঙালি অভিনেত্রী নিকিতা

বড় পর্দায় যাত্রা শুরু হলেও ক্যারিয়ারের সঠিক ছন্দটা নিকিতা দত্ত খুঁজে পেয়েছেন ছোট পর্দা ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। একের পর এক স্মরণীয় চরিত্রে অভিনয় করে ধীরে ধীরে তিনি উঠে এসেছেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ‘ড্রিম গার্ল’ ধারাবাহিকে সাবলীল অভিনয়ের মাধ্যমে টেলিভিশন দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। ‘কবির সিং’–এ সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি আলাদাভাবে মনে রেখেছে দর্শক। আবার ‘দ্য বিগ বুল’-এ শক্তিশালী চরিত্রে নজর কাড়েন তিনি। এ বছরই নেটফ্লিক্সে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘জুয়েল থিফ’-এ সাইফ আলি খান ও জয়দীপ আহলাওয়াতের মতো তারকাদের সঙ্গে অভিনয় করে আবারও আলোচনায় উঠে এসেছেন নিকিতা।

১৯৯০ সালের নভেম্বরে নয়াদিল্লির এক বাঙালি পরিবারে জন্ম নেওয়া নিকিতার শৈশব কেটেছে মুম্বাইয়ে। অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করলেও মন পড়ে থাকত অভিনয়ের জগতে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ, শরীরচর্চার প্রতি আগ্রহ, আর হৃতিক রোশনের প্রতি ফ্যানগার্ল আবেগ—সব মিলিয়ে এক রঙিন, প্রাণবন্ত তরুণী হয়ে উঠেছিলেন নিকিতা। তবে শুধু অভিনয়ই নয়, নিকিতা দত্ত আজকের দিনে অন্যতম স্টাইলিশ অভিনেত্রীদের একজন হিসেবেও পরিচিত। তাঁর ফ্যাশন চয়েসে থাকে ট্রেন্ড আর কমফোর্টের নিখুঁত মিশেল। ওয়েস্টার্ন গাউন থেকে শুরু করে এথনিক লুক—সবখানেই তাঁর ক্যারিশমা নজর কাড়ে। অভিনয়, স্টাইল আর আত্মবিশ্বাস—এই তিন শক্তিকে একসূত্রে গেঁথে নিকিতা দত্ত হয়ে উঠেছেন ট্রেন্ডসেটার।

লাল কোরসেট ড্রেসের লুকে অভিনেত্রী
হলুদ সালওয়ার কামিজের লুকে দ্যুতি ছড়াচ্ছেন যেন তিনি। কানে পরেছেন বড় আকারের স্টেটমেন্ট দুল
টাইগার প্রিন্টের স্লিভলেস ড্রেসের সঙ্গে তাঁর কানে শোভা পাচ্ছে বড় আকারের গোল্ডেন রিং দুল
ফ্লোরাল মিনি ড্রেসে মিষ্টি অভিনেত্রী
ন্যুডল স্ট্র্যাপ ব্লাউজের ফ্লোরাল শাড়ির এই লুকে আবেদন কাড়ছেন নায়িকা
ফুলস্লিভ কালো নেটের ড্রেসে আবেদন কাড়ছেন নিকিতা
এক্সট্রিম কাটের হল্টার নেকের লাল ড্রেসে আবেদন কাড়ছেন তিনি
লেহেঙ্গার লুকে সুন্দরী নিকিতা
নিয়ন ইয়ালো ফ্লোরাল পোশাকে মিষ্টি লাগছে তাঁকে
ডেনিম অন ডেনিম লুকে অভিনেত্রী বেছে নিয়েছেন কোরসেট টপ আর স্কার্ট
এই লুকে শোল্ডার স্ট্র্যাপ ক্রপ টপের সঙ্গে জুটি হয়েছে ফ্লোরছোঁয়া সাইড স্লিট স্কার্ট
লাল শাড়ির লুকে মোহময়ী লাগছে তাঁকে
কালো স্ট্রাইপের ড্রেস পরেছেন নায়িকা। আকর্ষণ কাড়ছে একপাশের অফ শোল্ডার নেকলাইন
কালো-বারগেন্ডি রঙের স্টাইলিশ কোরসেট ড্রেসে নজর কাড়ছেন বাঙালি ডিভা
প্রকাশ: ০৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩: ৫৪
