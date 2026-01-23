গামছা শাড়িতে সাদিয়ার বাঙালিয়ানা: নিজেই বললেন, একটুখানি ঢং
গামছা শাড়িতে সাদিয়ার বাঙালিয়ানা: নিজেই বললেন, একটুখানি ঢং

সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান এখন দর্শকের ভালোবাসার শীর্ষে। ছোট পর্দা থেকে শুরু করে ওটিটি ও বড় পর্দা—সব মাধ্যমেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সাবলীল অভিনয়গুণে। একগাল মিষ্টি হাসি, স্বাভাবিক সৌন্দর্য আর মার্জিত ফ্যাশন সেন্স—সব মিলিয়ে ভক্তদের কাছে তিনি আলাদা করে নজরকাড়া। এথনিক হোক বা ওয়েস্টার্ন—সব ধরনের পোশাকে অনায়াসে মানিয়ে যান সাদিয়া। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা তাঁর শাড়ির লুকের ছবিগুলো ঘিরে অনুরাগীদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। ট্র্যাডিশনাল সাজেও তিনি সমান মোহনীয়। ছবির গল্পে থাকছে লুকের বিস্তারিত—

এই লুকে ধরা পড়েছে দেশি আমেজ আর পরিমিত আভিজাত্যের ছোঁয়া। লাল-কমলা রঙের ঐতিহ্যবাহী গামছা শাড়িতে আধুনিক স্টাইলিংয়ের নিখুঁত মেলবন্ধন তৈরি করেছেন সাদিয়া
শাড়ির সঙ্গে কনট্রাস্ট তৈরি করেছে মেরুন রঙের হাই নেক, ফুল স্লিভ ব্লাউজ। শাড়ির সঙ্গে মোনোক্রম টপে বেশ এলিগ্যান্ট লাগছে অভিনেত্রীকে
সোশ্যাল মিডিয়ায় একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে সাদিয়া লিখেছেন, শীতের ছোঁয়ায় গামছা শাড়িতে প্রিয় বাঙালিয়ানা আর আমার একটুখানি ঢং
অতিরিক্ত না বরং মিনিমাল গয়না বেছে নিয়েছেন তিনি। পরেছেন দেশীয় ব্র্যান্ড ‘গ্লুড টুগেদার’ এর মেজেন্টা ও সবুজ মিনাকারী কাজ করা সেট
ঝোলানো মেটাল বল, ফুল ও লতানো পাতার মতো নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে হাঁসুলি স্টাইলের নেকপিসে। ম্যাচিং দুলজোড়াও সুন্দরভাবে লুকে সামঞ্জস্য যোগ করেছে
লম্বা ও পরিপাটি বেণির সঙ্গে হলুদ চন্দ্রমল্লিকা ফুল পুরো লুকে এনে দিয়েছে উৎসবমুখর আবহ আর গ্রামবাংলার স্নিগ্ধ ছোঁয়া
সুপরিচিত রূপসদন, মেকওভার ফিটনেস বাই ফারহানা চৈতি থেকে সেজেছেন সাদিয়া। তাঁর সাজে ফুটে উঠেছে ন্যাচারাল গ্লো। কাজল-মাসকারা, ছোট্ট টিপ, ঠোঁটে ন্যুড-কমলা শেডের লিপস্টিক, সফট ব্লাশ—সব মিলিয়ে নজরকাড়া
এই শাড়ির লুকের ছবিগুলো ঘিরে অনুরাগীদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। ট্র্যাডিশনাল সাজেও তিনি সমান মোহনীয়
প্রকাশ: ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ০৪: ০০
