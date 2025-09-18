গোল্ডেন গ্ল্যামে রোশনী, নতুন লুকে মাতালেন ভক্তদের
গোল্ডেন গ্ল্যামে রোশনী, নতুন লুকে মাতালেন ভক্তদের

রোশনী ভট্টাচার্য—পশ্চিম বাংলার বাংলা ধারাবাহিকের জনপ্রিয় মুখ। ছোট পর্দা দিয়ে অভিনয়ের যাত্রা শুরু করলেও আজ তিনি সমান স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করছেন ওয়েব সিরিজ আর সিনেমার পর্দায়। পর্দার বাইরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ সক্রিয় রোশনী। নিয়মিত শেয়ার করেন জীবনের টুকরো টুকরো মুহূর্ত আর নান্দনিক ফটোশুটের ছবিও। স্টাইলিশ আউটফিট, সাহসী লুক আর স্বতঃস্ফূর্ত মিষ্টি হাসি—সব মিলিয়ে ভক্তদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন ফ্যাশন অনুপ্রেরণা। চলুন দেখে নেওয়া যাক অভিনেত্রীর আকর্ষণীয় লুকের সাম্প্রতিক ছবি।

গোল্ডেন টোনের স্ট্র্যাপলেস করসেট টপের সঙ্গে প্রিন্টেড ফ্লেয়ার্ড মিনি স্কার্টে ধরা দিলেন অভিনেত্রী।
জুটি হয়েছে নি-হাই ব্ল্যাক বুটস। তবে সেখানে বিশেষ আকর্ষণ কাড়ছে পায়ের সোনালি অলংকার, যা তাঁর সাজে দিয়েছে নিরীক্ষার ছোঁয়া।
তবে সবকিছু ছাপিয়ে রোশনীর এই সাজে আবেদন ছড়াচ্ছে সোনালি–রুপালি অনুষঙ্গ। দুই হাতে শোভা পাচ্ছে মেটালিক নেইল, একাধিক আংটি আর বালা। কানে পরেছেন টিয়ার ড্রপ স্টাড। প্রতিটি গহনাই আলাদাভাবে চোখে পড়ছে।
বাবল-পনিটেল সাজিয়েছেন চুলের অনুষঙ্গ দিয়ে। করেছেন ন্যুড মেকআপ। তবে তাঁর এই লুকে বিশেষ নজর কাড়ছে গ্লিটারি আই মেকআপ যা নাটকীয় আমেজ যোগ করেছে এই সাজে।
পুরো লুকে ফুটে উঠেছে ক্যাজুয়াল গ্ল্যাম আর কনটেম্পোরারি স্ট্রিট-ফ্যাশনের মিশ্রণ।
ছবি: রোশনীর ইনসটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৪: ০০
