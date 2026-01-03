তাহসান-পত্নী রোজা চমক দিলেন বডিকন গাউনের অ্যানিভার্সারি লুকে

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী রূপসজ্জা বিশেষজ্ঞ রোজা আহমেদকে বিয়ে করে বিশাল চমক দিয়েছিলেন দেশের জনপ্রিয় গায়ক তাহসান খান ঠিক এক বছর আগে। রোজা প্রায়ই নানা লুকে নিজের নজরকাড়া সব ছবি শেয়ার করে সামাজিক মাধ্যমে। তবে আজ অ্যানিভার্সারি লুকে তাহসান-পত্নী সত্যিই চমক দিলেন, বলতেই হয়। আনজারা অফিশিয়ালের ঝিলিমিলি সিকুইন দেওয়া বডিকন গাউনটিতে অন্যরকম গ্ল্যামারাস আর লাস্যময়ী লাগছে তাঁকে। এমন লুকে কমই দেখা যায় রোজাকে আসলে। চলুন তাঁর অ্যানিভার্সারি লুকের ছবিগুলো দেখে আসি ইন্সটাগ্রাম আর ফেসবুক থেকে।
ছবি: রোজা আহমেদের ফেসবুক ও ইন্সটাগ্রাম