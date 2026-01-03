তাহসান-পত্নী রোজা চমক দিলেন বডিকন গাউনের অ্যানিভার্সারি লুকে
তাহসান-পত্নী রোজা চমক দিলেন বডিকন গাউনের অ্যানিভার্সারি লুকে

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী রূপসজ্জা বিশেষজ্ঞ রোজা আহমেদকে বিয়ে করে বিশাল চমক দিয়েছিলেন দেশের জনপ্রিয় গায়ক তাহসান খান ঠিক এক বছর আগে। রোজা প্রায়ই নানা লুকে নিজের নজরকাড়া সব ছবি শেয়ার করে সামাজিক মাধ্যমে। তবে আজ অ্যানিভার্সারি লুকে তাহসান-পত্নী সত্যিই চমক দিলেন, বলতেই হয়। আনজারা অফিশিয়ালের ঝিলিমিলি সিকুইন দেওয়া বডিকন গাউনটিতে অন্যরকম গ্ল্যামারাস আর লাস্যময়ী লাগছে তাঁকে। এমন লুকে কমই দেখা যায় রোজাকে আসলে। চলুন তাঁর অ্যানিভার্সারি লুকের ছবিগুলো দেখে আসি ইন্সটাগ্রাম আর ফেসবুক থেকে।

সিলভার গাউনের বডিসে ঝিলিমিলি সিকুইনের কাজ। স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপেও সিকুইন দেখা যাচ্ছে। কিছুটা করসেট কাটে বানানো হয়েছে গাউনের ওপরের অংশটি
গ্যাদারড ফেব্রিকের সুন্দর প্যাটার্নে বডিকন গাউনের নিচের অংশ নজর কাড়ছে।
ম্যাট ন্যুড লিপকালার আর ঘন আইলাইনারের ছোঁয়ায় কিছুটা নাটকীয় চোখের সাজে নিজের রূপসজ্জার মুনশিয়ানা বুঝিয়েছেন রোজা।
খোলা চুলে ব্যাংস এনেছে আলাদা লুক। কানে ঝোলানো ম্যাচিং দুল পরেছেন রোজা। হাতে সরু ব্রেসলেট আর আংটি। রোজা এখানে গলা খালি রেখেছেন গ্ল্যাম লুকে মিনিমালিজম আনতে।
ঠিক এক বছর আগে এমন চোখজুড়ানো ম্যাচিং লুকে বিয়ে করেন তাহসান খান আর রোজা আহমেদ
বিশাল লিলি ফুলের সাজে সেজেছে রোজা-তাহসানের অ্যানিভার্সারি কেক। দুটি মোমবাতি আছে। সাদা ক্রিমে ঢাকা কেকটি সত্যিই সুন্দর
গোলাপি বাক্সবন্দী কেকের সঙ্গে অ্যানিভার্সারির অত্যাবশ্যক অংশ গোলাপের তোড়া দিতেও ভোলেন নি রোজাকে তাহসান, এই ছবি তা বলছে।
ছবি: রোজা আহমেদের ফেসবুক ও ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৩ জানুয়ারি ২০২৬, ০৫: ৪৩
