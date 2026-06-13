লন্ডনের বাংলাহাউসে জেফারের কাতান ম্যাজিক

লন্ডনের বাংলাহাউস নামের প্ল্যাটফর্মটি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বেশ সাড়া ফেলেছে বিলাতে। বিশ্বজুড়ে নজর কাড়া বাংলাদেশি শিল্পীদের নিয়ে আসে তারা এখানে পারফর্ম করতে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জেফার রহমান তাদের আমন্ত্রণে গিয়েছেন লন্ডনে। আর পারফর্ম্যান্সের সময় তিনি ছড়িয়েছেন কাতান ম্যাজিক। এই নজরকাড়া কাতান আউটফিটটি দেশের 'সিজ বাই এসএস' ফ্যাশন লেবেলের। নিজের ফেসবুক পোস্টে জেফার বলেন, 'আমাকে যাঁরা চেনেন তাঁরা সবাই জানেন আমি কাতান শাড়ি কতটা ভালোবাসি। আর আমি কাতানের টাইমলেস এসেন্সটা ধরে রেখেই নতুন আঙ্গিকে তা পরতে চেয়েছি।' আর এক্ষেত্রে সিজ বাই এসএস-এর ডিজাইন ভাবনা ও একজিকিউশনের প্রশংসা করেন তিনি। চলুন জেফারের এই কাতান ম্যাজিক লুকের পুরোটা দেখে আসি।
ছবি: জেফারের ইন্সটাগ্রাম ও ফেসবুক
আউটফিট: সিজ বাই এসএস
ফটোগ্রাফি: আহসান পারভেজ