কিরণমালা থেকে ফ্যাশন আইকন, রুকমার নজরকাড়া ১৫ লুক
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কিরণমালা থেকে ফ্যাশন আইকন, রুকমার নজরকাড়া ১৫ লুক

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টালিউড ইন্ডাস্ট্রির পরিচিত অন্যতম মুখ অভিনেত্রী রুকমা রায়। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া ‘কিরণমালা’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে দর্শকের নজরে আসেন তিনি। সেই সময় রুকমাকে সবাই চিনতেন রাজকুমারী কিরণমালা নামেই। এরপর একে একে ধারাবাহিক ও ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে নিজের জায়গা আরও শক্ত করেছেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি ফ্যাশন জগতেও তাঁর আছে আলাদা পরিচিতি। মিষ্টি হাসির এই অভিনেত্রীকে কখনো পাশ্চাত্য পোশাকে, আবার কখনো ঐতিহ্যবাহী সাজে দেখা যায়। ভ্রমণেও তাঁর আউটফিট থাকে বেশ নজরকাড়া। প্রতিবারই নিজেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেন রুকমা। চলুন, দেখে নেওয়া যাক এই টালি সুন্দরীর নির্বাচিত কিছু স্টাইলিশ লুক।

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রেট্রো গ্ল্যামারাস পার্টি লুকে তিনি পরেছেন সিলভার  ফ্রিঞ্জ গাউন
রেট্রো গ্ল্যামারাস পার্টি লুকে তিনি পরেছেন সিলভার  ফ্রিঞ্জ গাউন
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অরেঞ্জ স্লিভলেস প্লিটেড ফ্রকের সঙ্গে তিনি গলায় পরেছেন জমকালো স্টেটমেন্ট নেকলেস।  
অরেঞ্জ স্লিভলেস প্লিটেড ফ্রকের সঙ্গে তিনি গলায় পরেছেন জমকালো স্টেটমেন্ট নেকলেস।
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হাতে শোভা পাচ্ছে মেটালিক চাঙ্কি ব্রেসলেট । হাই-বান স্টাইলিশ হেয়ারস্টাইল করেছেন সঙ্গে
হাতে শোভা পাচ্ছে মেটালিক চাঙ্কি ব্রেসলেট । হাই-বান স্টাইলিশ হেয়ারস্টাইল করেছেন সঙ্গে
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কালো শাড়ির জমকালো লুকে
কালো শাড়ির জমকালো লুকে
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থাইল্যান্ডের পাতায়ার বিখ্যাত কাঠের মন্দিরের পটভূমিতে ট্রাভেল লুকে ধরা দিয়েছেন রুকমা। সাদা রঙের একটি ব্যাক-লেস ক্রিস-ক্রস ক্রপ টপটি বেশ বোল্ড
থাইল্যান্ডের পাতায়ার বিখ্যাত কাঠের মন্দিরের পটভূমিতে ট্রাভেল লুকে ধরা দিয়েছেন রুকমা। সাদা রঙের একটি ব্যাক-লেস ক্রিস-ক্রস ক্রপ টপটি বেশ বোল্ড
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পার্টি লুকে রুকমা। সিলভার মেটালিক হল্টার-নেক ড্রেসে ধরা পরেছে বোল্ড ফ্যাশন স্টেটমেন্ট।
পার্টি লুকে রুকমা। সিলভার মেটালিক হল্টার-নেক ড্রেসে ধরা পরেছে বোল্ড ফ্যাশন স্টেটমেন্ট।
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বিচ  লুকে তিনি পরেছেন একটি নজরকাড়া নিয়ন পিঙ্ক হল্টার-নেক বিকিনি টপ। বাতাসে ওড়া খোলা চুল, গলায় ছিমছাম বিডসের নেকপিস  এবং নো-মেকআপ লুকের এই ক্যাজুয়াল সাজে রুকমাকে দেখাচ্ছে অত্যন্ত লাস্যময়ী
বিচ  লুকে তিনি পরেছেন একটি নজরকাড়া নিয়ন পিঙ্ক হল্টার-নেক বিকিনি টপ। বাতাসে ওড়া খোলা চুল, গলায় ছিমছাম বিডসের নেকপিস  এবং নো-মেকআপ লুকের এই ক্যাজুয়াল সাজে রুকমাকে দেখাচ্ছে অত্যন্ত লাস্যময়ী
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জমকালো এথনিক লুকে রুকমা যেন রাজরানী।
জমকালো এথনিক লুকে রুকমা যেন রাজরানী।
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জারদোসি ও মিরর ওয়ার্কের কারুকাজে সাজানো বেইজ রঙের গ্ল্যামারাস নেট শাড়ির সঙ্গে তিনি পরেছেন ফুলহাতা ব্লাউজ।
জারদোসি ও মিরর ওয়ার্কের কারুকাজে সাজানো বেইজ রঙের গ্ল্যামারাস নেট শাড়ির সঙ্গে তিনি পরেছেন ফুলহাতা ব্লাউজ।
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অলিভ গ্রিন অফ-শোল্ডার বডিকন ড্রেসে বেশ স্নিগ্ধ লাগছে তাঁকে।
অলিভ গ্রিন অফ-শোল্ডার বডিকন ড্রেসে বেশ স্নিগ্ধ লাগছে তাঁকে।
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পাহাড়ি গিরিপথের ব্যাকড্রপে একদম ভিন্ন লুকে ধরা দিয়েছেন রুকমা। পরেছেন কালো স্ট্র্যাপলেস বডিকন ড্রেস।
পাহাড়ি গিরিপথের ব্যাকড্রপে একদম ভিন্ন লুকে ধরা দিয়েছেন রুকমা। পরেছেন কালো স্ট্র্যাপলেস বডিকন ড্রেস।
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নিচের অংশে আছে আকর্ষণীয় রাফেল ও স্লিট ডিজাইন। তবে সবচেয়ে আকর্ষণ কাড়ছে রুকমার ক্রিম্পড হেয়ার লুক।
নিচের অংশে আছে আকর্ষণীয় রাফেল ও স্লিট ডিজাইন। তবে সবচেয়ে আকর্ষণ কাড়ছে রুকমার ক্রিম্পড হেয়ার লুক।
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লাল, কালো ও সাদার কম্বিনেশনের সুতি শাড়ির সঙ্গে তিনি পরেছেন মানানসই কালো সুইটহার্ট নেকলাইনের শাড়ি ।
লাল, কালো ও সাদার কম্বিনেশনের সুতি শাড়ির সঙ্গে তিনি পরেছেন মানানসই কালো সুইটহার্ট নেকলাইনের শাড়ি ।
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পুরো লুকে সাবেকিয়ানা ফুটিয়ে তুলতে কানে পরেছেন ঝুমকা এবং হাতে অক্সিডাইজড কাফ।
পুরো লুকে সাবেকিয়ানা ফুটিয়ে তুলতে কানে পরেছেন ঝুমকা এবং হাতে অক্সিডাইজড কাফ।
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ক্ল্যাসিক ফরমাল লুকে ধরা দিয়েছেন রুকমা। আকর্ষন কাড়ছে তাঁর বারগান্ডি হেয়ার লুক
ক্ল্যাসিক ফরমাল লুকে ধরা দিয়েছেন রুকমা। আকর্ষন কাড়ছে তাঁর বারগান্ডি হেয়ার লুক
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মেটালিক ও গ্ল্যামারাস লুকে নিজেকে এবার একটু ভিন্নভাবে মেলে ধরেছেন রুকমা। শিমারি হুডেড মেটালিক গাউনে তাঁর এই লুক বেশ নজরকাড়া।
মেটালিক ও গ্ল্যামারাস লুকে নিজেকে এবার একটু ভিন্নভাবে মেলে ধরেছেন রুকমা। শিমারি হুডেড মেটালিক গাউনে তাঁর এই লুক বেশ নজরকাড়া।
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‘বিচ ভাইব’ লুকে ধরা দিয়েছেন রুকমা। ক্রোশেটের সাদা টপ ও শর্টসের সঙ্গে পরেছেন সাদা লম্বা শ্রাগ। পুরো সাজে ছুটির আমেজ আরও বাড়িয়েছে মাথায় পরা মানানসই বিচ হ্যাট।
‘বিচ ভাইব’ লুকে ধরা দিয়েছেন রুকমা। ক্রোশেটের সাদা টপ ও শর্টসের সঙ্গে পরেছেন সাদা লম্বা শ্রাগ। পুরো সাজে ছুটির আমেজ আরও বাড়িয়েছে মাথায় পরা মানানসই বিচ হ্যাট।
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দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত ‘গ্লেন্যারিজ’ ক্যাফের সামনে স্মার্ট ক্যাজুয়াল লুকে ধরা দিয়েছেন রুকমা। কালো স্টাইলিশ কাট-আউট টপের সঙ্গে জুটি করেছেন ডিস্ট্রেসড জিন্স। সঙ্গে আছে শ্যানেলের কালো স্লিং ব্যাগ ও সানগ্লাস ।
দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত ‘গ্লেন্যারিজ’ ক্যাফের সামনে স্মার্ট ক্যাজুয়াল লুকে ধরা দিয়েছেন রুকমা। কালো স্টাইলিশ কাট-আউট টপের সঙ্গে জুটি করেছেন ডিস্ট্রেসড জিন্স। সঙ্গে আছে শ্যানেলের কালো স্লিং ব্যাগ ও সানগ্লাস ।
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প্রকৃতির সবুজ আর রঙিন অর্কিডের মধ্যে  স্নিগ্ধ ফ্লোরাল লুকে ফ্রেমবন্দি হয়েছেন তিনি। হলুদ- মেরুন হল্টারনেক ড্রেসের সঙ্গে এই ক্রিম্পড হেয়ার লুক বেশ মানিয়েছে
প্রকৃতির সবুজ আর রঙিন অর্কিডের মধ্যে  স্নিগ্ধ ফ্লোরাল লুকে ফ্রেমবন্দি হয়েছেন তিনি। হলুদ- মেরুন হল্টারনেক ড্রেসের সঙ্গে এই ক্রিম্পড হেয়ার লুক বেশ মানিয়েছে
প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৬, ০২: ৪৯
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