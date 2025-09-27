কোক স্টুডিও বাংলায় ‘মহা জাদু’: আবেদন কাড়ছেন তাজিক গায়িকা মেহেরনিগর
কোক স্টুডিও বাংলায় ‘মহা জাদু’: আবেদন কাড়ছেন তাজিক গায়িকা মেহেরনিগর

কোক স্টুডিও বাংলায় ‘মহা জাদু’: আবেদন কাড়ছেন তাজিক গায়িকা মেহেরনিগর
ফারসির ছোঁয়ায় এক ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের গান ‘মহা জাদু’, যেখানে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন তাজিকিস্তানের গায়িকা মেহেরনিগর রুস্তম। প্রকাশের পর থেকেই শ্রোতাদের হৃদয় জয় করেছে গানটি। তবে মেহেরনিগরের এন্ট্রি যেন গানে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। শুধু গায়িকাই নন, তিনি একই সঙ্গে সুরকার, পারফরমার, প্রডিউসার ও মডেল। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁর ঝলমলে উপস্থিতি যেমন আকর্ষণ ছড়ায়, তেমনি সোশ্যাল মিডিয়াতেও তিনি নিয়মিত আলোচনায় থাকেন বিভিন্ন লুকের জন্য। চলুন, আজ এই তাজিক শিল্পীর কিছু আবেদনময়ী লুকের ঝলক দেখে আসি

স্ট্র্যাপলেস কালো বডিকন গাউনের সঙ্গে পরেছেন মানানসই জুয়েলারি
গ্ল্যামারাস লুকে অন্য রকম সুন্দর লাগছেন তিনি।
সুইটহার্ট নেকলাইনের বডিকন গাউনের সঙ্গে ম্যাচিং গ্লাভস আর হীরা খচিত জুয়েলারিতে সেজেছেন
বাটন খোলা সাদা শার্ট আর ডেনিম প্যান্ট জুটি হয়েছে এই ক্যাজুয়াল লুকে। রেড লিপ লুক আর পার্ল-শেলের জুয়েলারিতে সেজেছেন তিনি। বার্গান্ডি রঙের হেয়ারস্টাইলে আছে কালো বো
ড্রেসের সঙ্গে এই লুকে নজর কাড়ছে তাঁর স্পার্কেল প্ল্যাটফর্ম হিল
স্ট্র্যাপলেস কোরসেট ড্রেসে আকর্ষণীয় মেহেরনিগর রুস্তম
স্ট্রাইপ প্যাটার্নের কো অর্ড ড্রেসে স্টাইলিশ মেহেরনিগর। তপের সঙ্গে পরেছেন মিনি স্কার্ট
সানগ্লাস চোখে বেশ ক্যাজুয়াল লুকে ফ্রেমে এসেছেন সুন্দরী। ডিপ স্কয়ার নেক ক্রপ টপ, ডেনিম প্যান্ট আর আকাশি–নীল হাই হিল পরেছেন তিনি
ভেলভেটের কালো স্ট্র্যাপলেস গাউনের সঙ্গে ম্যাচিং গ্লাভসে একদম রাজকন্যা লাগছে তাঁকে। সঙ্গে পরেছেন হীরা-পান্নার জুয়েলারি
পাথর বসানো ঝলমলে লেহেঙ্গায় আবেদন কাড়ছেন যেন
লেহেঙ্গা পরে জমকালো আমেজে ধরা দিয়েছেন তিনি
মঞ্চে তাঁর সাজপোশাক মুগ্ধ করে ভক্তদের। এখানে অল ব্ল্যাক লুকে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন শিল্পী
ভ্যাকেশন মুডে এমন ছিমছাম অথচ স্টাইলিশ লুকেই ধরা দেন তিনি। ডিপ স্কয়ার নেক মেরুন ক্রপ টপের সঙ্গে জুটি হয়েছে ফ্লোরাল স্কার্ট
বার্বিকোর লুকে স্টাইলিশ মেহেরনিগর। অল পিংক লুক বললেও ভুল হবে না
পিনস্ট্রাইপ স্যুটে ‘বসলেডি’ আমেজ ছড়াচ্ছেন। সঙ্গে নিয়েছেন মিনি হ্যান্ড ব্যাগ
গর্জিয়াস হলুদ ড্রেসে যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছেন সুন্দরী
ট্র্যাডিশনাল এথনিক লুকেও সমান আবেদন ছড়ান এই তাজিক শিল্পী
প্রকাশ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২: ৪৫
