কোক স্টুডিও বাংলায় ‘মহা জাদু’: আবেদন কাড়ছেন তাজিক গায়িকা মেহেরনিগর

কোক স্টুডিও বাংলায় ‘মহা জাদু’: আবেদন কাড়ছেন তাজিক গায়িকা মেহেরনিগর
ফারসির ছোঁয়ায় এক ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের গান ‘মহা জাদু’, যেখানে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন তাজিকিস্তানের গায়িকা মেহেরনিগর রুস্তম। প্রকাশের পর থেকেই শ্রোতাদের হৃদয় জয় করেছে গানটি। তবে মেহেরনিগরের এন্ট্রি যেন গানে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। শুধু গায়িকাই নন, তিনি একই সঙ্গে সুরকার, পারফরমার, প্রডিউসার ও মডেল। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁর ঝলমলে উপস্থিতি যেমন আকর্ষণ ছড়ায়, তেমনি সোশ্যাল মিডিয়াতেও তিনি নিয়মিত আলোচনায় থাকেন বিভিন্ন লুকের জন্য। চলুন, আজ এই তাজিক শিল্পীর কিছু আবেদনময়ী লুকের ঝলক দেখে আসি