লুক

ক্লাউড ড্যান্সার লুকে আবেদন ছড়াচ্ছেন এই বং সুন্দরী

শেয়ার করুন
ফলো করুন

মৌনী রায় নামটির সঙ্গে ফ্যাশনজগতের কমবেশি সবাই পরিচিত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের এই বাঙালি মেয়ের দাপট এখন ছড়িয়েছে বলিউডেও। অভিনয়ে তাঁর যতটা নামডাক, তার চেয়ে বেশি ফ্যাশনে। নিত্যনতুন ডিজাইনের পোশাকে তাঁর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় উঁকি দিলেই দেখা যায়। এথনিক, ওয়েস্টার্ন—দুই ধরনের পোশাকেই তিনি সমান আকর্ষণ কাড়েন। ট্রেন্ডের সঙ্গে তাল মেলাতে তিনি কখনোই আপস করেন না। আর এই কারণেই ২০২৬ সালের ‘কালার অব দ্য ইয়ার’ ক্লাউড ড্যান্সার রঙেও তিনি হয়ে উঠেছেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। প্যানটোন ঘোষিত এই শেডটি একধরনের মোলায়েম সাদা রং - যার মধ্যে আছে শান্তি আর মেঘের মতো হালকা এক আবহ। ফ্যাশন দুনিয়ায় ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলা এই রঙে মৌনী রায়ের স্টাইলিশ উপস্থিতি প্রমাণ করে, কেন তিনি ট্রেন্ডসেটার হিসেবে এতটা জনপ্রিয়। চলুন, দেখে নেওয়া যাক ক্লাউড ড্যান্সার লুকে তাঁর কিছু আবেদন কাড়া লুক।

১/১০
সাদা বিকিনি টপের সঙ্গে একই রঙের ফ্রিঞ্জড স্কার্ট পরে পোজ দিয়েছেন মৌনী
২/১০
সুন্দরীকে দেখা যাচ্ছে একটি স্ট্র্যাপলেস মিনি ড্রেসে
৩/১০
এখানে এই আবেদনময়ী অভিনেত্রীকে দেখা যাচ্ছে এক্সট্রিম ডিপ ভি নেক বডিকন সাদা ড্রেসে
৪/১০
সাদা শাড়ি আর ডিপনেল স্লিভলেস ব্লাউজের জুটিতে যেন শুভ্র আবেদন কাড়ছেন বং সুন্দরী
৫/১০
অল-হোয়াইট কো-অর্ড সেটে নজর কাড়ছেন তিনি। বেলুন স্লিভের চিকনকারি টপের সঙ্গে ম্যাচিং হাই-ওয়েস্টেড রাফলড স্কার্ট মিলিয়ে পুরো সামার লুকে হাজির হয়েছেন
৬/১০
অভিনেত্রীর স্ট্র্যাপলেস গাউনটি ঝলমলে সিলভার বডিস ও ভলিউমিনাস ফেদারে সাজানো ।
৭/১০
ওভারসাইজড সাদা শার্টের লুকে
৮/১০
সাদা হল্টারনেক মিডি ড্রেসের সঙ্গে তিনি স্টাইল করেছেন দিওর-এর অফ-হোয়াইট স্নিকার হিল
৯/১০
ড্রামাটিক রাফলড পাফ শোল্ডার ,ডিপ প্লাঞ্জিং নেকলাইনের এই গাউনটিতে দ্যুতি ছড়াচ্ছেন যেন মৌনী ।
১০/১০
ব্যাকলেস সাদা ড্রেসে সমুদ্র  উপভোগ করছেন নায়িকা
প্রকাশ: ০২ মে ২০২৬, ০১: ৪২
