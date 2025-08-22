শাহরুখের সঙ্গে নেচে ভাইরাল আরিয়ান খানের ডেব্যু নায়িকা, দেখুন এই ইন্সটা-ফ্যাশনিস্তার আকর্ষণীয় ১০ লুক

বলিউডে এখন সবচেয়ে আলোচিত প্রসঙ্গ হচ্ছে শাহরুখ-পুত্র আরিয়ানের পরিচালক হিসেবে ডেব্যু। ব্যাড অ্যাস অব বলিউড নামের বেশ চোখ কপালে তোলা নামের এই সিরিজের টিজার রিলিজে মঞ্চে ছেলের সঙ্গে ছিলেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ। পিতাপুত্রের ম্যাচিং ড্যাপার লুকের ভিডিওর সঙ্গে সঙ্গে এই সিরিজের নায়িকা স্যাহের বাম্বার সঙ্গে কিং খানের নাচের ক্লিপ এখন সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল। স্যাহের হিমাচলের মেয়ে। ২৬ বছর বয়সী এই নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী এর আগেও টুকটাক অভিনয় করেছেন সিনেমা আর ওটিটিতে। তবে তাঁর বিক ব্রেক এটিই। এমনিতে ইন্সটাগ্রামে বেশ জনপ্রিয় ও সক্রিয় তিনি। প্রায়ই নানা আকর্ষণীয় লুকের ছবি শেয়ার করেন ইন্সটাগ্রামে। চলুন এই সাড়া ফেলে দেওয়া ইন্সটা-ফ্যাশনিস্তার কিছু লুক দেখে আসি।