শাহরুখের সঙ্গে নেচে ভাইরাল আরিয়ান খানের ডেব্যু নায়িকা, দেখুন এই ইন্সটা-ফ্যাশনিস্তার আকর্ষণীয় ১০ লুক
লুক

শাহরুখের সঙ্গে নেচে ভাইরাল আরিয়ান খানের ডেব্যু নায়িকা, দেখুন এই ইন্সটা-ফ্যাশনিস্তার আকর্ষণীয় ১০ লুক

শেয়ার করুন
ফলো করুন

বলিউডে এখন সবচেয়ে আলোচিত প্রসঙ্গ হচ্ছে শাহরুখ-পুত্র আরিয়ানের পরিচালক হিসেবে ডেব্যু। ব্যাড অ্যাস অব বলিউড নামের বেশ চোখ কপালে তোলা নামের এই সিরিজের টিজার রিলিজে মঞ্চে ছেলের সঙ্গে ছিলেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ। পিতাপুত্রের ম্যাচিং ড্যাপার লুকের ভিডিওর সঙ্গে সঙ্গে এই সিরিজের নায়িকা স্যাহের বাম্বার সঙ্গে কিং খানের নাচের ক্লিপ এখন সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল। স্যাহের হিমাচলের মেয়ে। ২৬ বছর বয়সী এই নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী এর আগেও টুকটাক অভিনয় করেছেন সিনেমা আর ওটিটিতে। তবে তাঁর বিক ব্রেক এটিই। এমনিতে ইন্সটাগ্রামে বেশ জনপ্রিয় ও সক্রিয় তিনি। প্রায়ই নানা আকর্ষণীয় লুকের ছবি শেয়ার করেন ইন্সটাগ্রামে। চলুন এই সাড়া ফেলে দেওয়া ইন্সটা-ফ্যাশনিস্তার কিছু লুক দেখে আসি।

১/১১
কালো ব্রালেট ও প্যান্টে আবেদনময়ী স্যাহের
কালো ব্রালেট ও প্যান্টে আবেদনময়ী স্যাহের
বিজ্ঞাপন
২/১১
ব্রঞ্জ মেটালিক করসেটের লুকে খোলা চুল আর গ্লসি লিপে আকর্ষ্ণ ছড়াচ্ছেন তিনি
ব্রঞ্জ মেটালিক করসেটের লুকে খোলা চুল আর গ্লসি লিপে আকর্ষ্ণ ছড়াচ্ছেন তিনি
বিজ্ঞাপন
৩/১১
ডিপ ড্রেপড হার্ট নেকলাইনের ঝলমলে লেহেঙ্গায় দেখা যাচ্ছে এই ফ্যাশনিস্তাকে
ডিপ ড্রেপড হার্ট নেকলাইনের ঝলমলে লেহেঙ্গায় দেখা যাচ্ছে এই ফ্যাশনিস্তাকে
৪/১১
আরিয়ানের নতুন সিরিজের টিজার লঞ্চে এমন এই সাদা স্ট্র্যাপলেস কক্টেল ড্রেসে দেখা দেন তিনি
আরিয়ানের নতুন সিরিজের টিজার লঞ্চে এমন এই সাদা স্ট্র্যাপলেস কক্টেল ড্রেসে দেখা দেন তিনি
৫/১১
অল ব্ল্যাকে বলিউড বাদশাহ নতুন এই নায়িকার সঙ্গে নেচে পুরো ভাইরাল করে দিয়েছেন তাঁকে।
অল ব্ল্যাকে বলিউড বাদশাহ নতুন এই নায়িকার সঙ্গে নেচে পুরো ভাইরাল করে দিয়েছেন তাঁকে।
৬/১১
বডিকন কালো স্লিভলেস ড্রেসে স্যাহের
বডিকন কালো স্লিভলেস ড্রেসে স্যাহের
৭/১১
সাদা ব্রালেট টপের সঙ্গে ক্ল্যাসিক ওয়াশের ওভারল পরেছেন এই ফ্যাশন্সিতা এখানে এক বোতাম খুলে
সাদা ব্রালেট টপের সঙ্গে ক্ল্যাসিক ওয়াশের ওভারল পরেছেন এই ফ্যাশন্সিতা এখানে এক বোতাম খুলে
৮/১১
ব্যাকলেস পাউডার ব্লু মিনিড্রেসে স্যাহের
ব্যাকলেস পাউডার ব্লু মিনিড্রেসে স্যাহের
৯/১১
বেবি পিংক স্যাটিনের মিনি র‍্যাপ স্কার্টের সঙ্গে সুইটহার্ট নেকলাইনের কালো স্লিভলেস বডিসের কালার ব্লকিং ড্রেসে স্যাহের
বেবি পিংক স্যাটিনের মিনি র‍্যাপ স্কার্টের সঙ্গে সুইটহার্ট নেকলাইনের কালো স্লিভলেস বডিসের কালার ব্লকিং ড্রেসে স্যাহের
১০/১১
চেস্টনাট রঙের নিটওয়্যারের ওয়ান শোল্ডার লুকে আকর্ষণীয় লাগছে এই অভিনেত্রীকে
চেস্টনাট রঙের নিটওয়্যারের ওয়ান শোল্ডার লুকে আকর্ষণীয় লাগছে এই অভিনেত্রীকে
১১/১১
গোলাপের প্যাটার্ন করা পুরো ড্রেসে। স্ট্র্যাপলেস ড্রেসের লুকে স্যাহের
গোলাপের প্যাটার্ন করা পুরো ড্রেসে। স্ট্র্যাপলেস ড্রেসের লুকে স্যাহের
প্রকাশ: ২২ আগস্ট ২০২৫, ১০: ৩৫
বিজ্ঞাপন