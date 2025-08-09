সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে জ্যাসমিনের এই লুকগুলো

ধারাবাহিক থেকে ওয়েব সিরিজ, ওটিটি থেকে ইনস্টাগ্রাম—যেখানেই পা রাখেন, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন টালিউড অভিনেত্রী জ্যাসমিন রায়। তবে তাঁর জনপ্রিয়তার আসল ঠিকানা যেন এখন সোশ্যাল মিডিয়াই। পারফেক্ট ফিগার, টোল পড়া হাসি আর নজরকাড়া ফ্যাশন সেন্সের জন্য অনুরাগীদের কাছে তিনি ‘বং ক্রাশ’ হিসেবেও পরিচিত। অভিনয়ের পাশাপাশি গান ও নাচেও সমান দক্ষ এই অভিনেত্রী। সাহসী লুক আর ক্যামেরার সামনে সাবলীল উপস্থিতিতে তিনি রীতিমতো ভাইরাল কুইন। তাঁর প্রতিটি পোস্টে থাকে বোল্ডনেসের ছাপ, থাকে গ্ল্যামারের ঝলক। জ্যাসমিন রায় মানেই যেন আলাদা কিছু। চলুন দেখে নিই কলকাতার এই অভিনেত্রীর ভাইরাল লুকগুলো।