সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে জ্যাসমিনের এই লুকগুলো
লুক

সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে জ্যাসমিনের এই লুকগুলো

ধারাবাহিক থেকে ওয়েব সিরিজ, ওটিটি থেকে ইনস্টাগ্রাম—যেখানেই পা রাখেন, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন টালিউড অভিনেত্রী জ্যাসমিন রায়। তবে তাঁর জনপ্রিয়তার আসল ঠিকানা যেন এখন সোশ্যাল মিডিয়াই। পারফেক্ট ফিগার, টোল পড়া হাসি আর নজরকাড়া ফ্যাশন সেন্সের জন্য অনুরাগীদের কাছে তিনি ‘বং ক্রাশ’ হিসেবেও পরিচিত। অভিনয়ের পাশাপাশি গান ও নাচেও সমান দক্ষ এই অভিনেত্রী। সাহসী লুক আর ক্যামেরার সামনে সাবলীল উপস্থিতিতে তিনি রীতিমতো ভাইরাল কুইন। তাঁর প্রতিটি পোস্টে থাকে বোল্ডনেসের ছাপ, থাকে গ্ল্যামারের ঝলক। জ্যাসমিন রায় মানেই যেন আলাদা কিছু। চলুন দেখে নিই কলকাতার এই অভিনেত্রীর ভাইরাল লুকগুলো।

১/১৩
নীল-সাদা স্ট্রাইপের ব্লেজার, প্যান্ট পরেছেন টালিউড ডিভা। আকর্ষণ কাড়ছে সিলভার ব্রালেট টপ।
২/১৩
নীল শাড়ি আর সাদা ব্রালেটের আবেদনজাগানো স্নিগ্ধ লুকে অভিনেত্রী।
৩/১৩
গ্ল্যামারাস লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি। পরনে সিকুইনের স্ট্র্যাপলেস গাউন।
৪/১৩
নীল-সবুজ টপ আর ব্রাউন ফ্লোরাল স্কার্টের কম্বিনেশনে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন জ্যাসমিন। সঙ্গে পরেছেন কুন্দনের স্টেটমেন্ট জুয়েলারি।
৫/১৩
ব্যাকলেস আউটফিট আর স্লিক পনিটেল হেয়ারস্টাইলে তিনি ধরা দিয়েছেন ক্যামেরায়। কানে পরেছেন পার্লের দুল, নজর কাড়ছে স্মোকি আই লুকও।
৬/১৩
কালো ডিপনেক টপের ওপর লেয়ার করেছেন সাদা ওভারসাইজড শার্ট। তাতেই বাজিমাত করেছেন জ্যাসমিন।
৭/১৩
নজরকাড়া ফ্যাশন সেন্সের জন্য জনপ্রিয় তিনি। শাড়ির ফিউশন লুকে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী এখানে।
৮/১৩
ফ্লোরাল লেহেঙ্গার সাজে।
৯/১৩
অফ দ্য শোল্ডার সাদা আউটফিটের সঙ্গে কালো কোরসেট বেল্টে স্টাইলিশ লাগছে বেশ।
১০/১৩
একরঙা ড্রেসের সঙ্গে নজর কাড়ছে কোমরে পরা বেল্ট। নো মেকআপ লুকেও সুন্দরী এই অভিনেত্রী।
১১/১৩
একদম রাজনন্দিনী বেশ যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছেন জ্যাসমিন।
১২/১৩
সাদা শার্টের সঙ্গে কানে পরেছেন গোল্ডেন স্টাড দুল।
১৩/১৩
বাঙালির চিরাচরিত ‘এথনিক’ সাজে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী। শাড়ির সঙ্গে মানাসই মিনিমাল জুয়েলারি আর খোঁপায় শোভা পাচ্ছে গাজরা।
প্রকাশ: ০৯ আগস্ট ২০২৫, ০৪: ২৭
