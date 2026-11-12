'বেবি বাম্প' লুকে বলিউডের সবচেয়ে স্টাইলিশ বাবা-মায়ের খেতাবটি নিজেদের করে নিলেন সিড-কিয়ারা
লুক

'বেবি বাম্প' লুকে বলিউডের সবচেয়ে স্টাইলিশ বাবা-মায়ের খেতাবটি নিজেদের করে নিলেন সিড-কিয়ারা

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বলিউডের তরুণ তারকা দম্পতিরা যেন পাল্লা দিয়ে বাবা-মা হচ্ছেন। এদিকে তাঁদের স্টাইল সূচকও যেন বেড়ে চলেছে একই গতিতে। রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট আর দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং এতদিন ছিলেন সবচেয়ে উজ্জ্বল লাইমলাইটে এই দিক দিয়ে। তবে পরিচালক করণ জোহরের বিখ্যাত টক শো কফি উইথ করণে উপস্থিত গ্ল্যাম কাপল সিড-কিয়ারাকে দেখে মত পাল্টাচ্ছেন ভক্তরা। দেখা যাচ্ছে, সুপার হ্যান্ডসাম সিদ্ধার্থ মালহোত্রা পরেছেন অফ হোয়াইট ক্যাজুয়াল স্টাইলের স্যুট। তাতে নজরকাড়া কালচে টাইডাইয়ের ডিজাইন। এদিকে দ্বিতীয়বার মা হতে চলা কিয়ারা আদভানির হাই থাই স্লিট লাল ককটেল ড্রেস, বেবিবাম্প আর ঝলমলে রূপালি তারাটি ছাপিয়ে গ্লো করছেন তিনি নিজেই মাতৃত্বের সবটুকু ঔজ্বল্য নিয়ে। কফি উইথ করণের শেষ সিজনে এমন ফ্যাশনেবল লুকে অংশ নিয়ে বাজিমাত করেছেন এই গ্ল্যামারাস বলিউড বাবা-মা।

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ড্রেপ ডিজাইনের লাল মনোক্রোম ককটেল ড্রেস পরেছেন কিয়ারা
ড্রেপ ডিজাইনের লাল মনোক্রোম ককটেল ড্রেস পরেছেন কিয়ারা
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মিড রিফে আছে ঝলমলে রূপালি তারা। নজর কাড়ছে হাই থাই স্লিট ডিজাইনের সঙ্গে ন্যুড পাম্প হিলস
মিড রিফে আছে ঝলমলে রূপালি তারা। নজর কাড়ছে হাই থাই স্লিট ডিজাইনের সঙ্গে ন্যুড পাম্প হিলস
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খুবই হালকা গয়না পরেছেন কিয়ারা এখানে। মেকওভারেও মিনিমালিজমের টাচ
খুবই হালকা গয়না পরেছেন কিয়ারা এখানে। মেকওভারেও মিনিমালিজমের টাচ
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বেবি বাম্পই যেন এই লুকের হাইলাইট। সঙ্গে স্বামী সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এসেছেন কন্ট্রাস্ট অফ হোয়াইট স্যুটে
বেবি বাম্পই যেন এই লুকের হাইলাইট। সঙ্গে স্বামী সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এসেছেন কন্ট্রাস্ট অফ হোয়াইট স্যুটে
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সিডের বুক খোলা শার্ট আর স্যুটের জ্যাকেট ও ট্রাউজার্সের সামনের দিকে কালো-অলিভ টাইডাই করা
সিডের বুক খোলা শার্ট আর স্যুটের জ্যাকেট ও ট্রাউজার্সের সামনের দিকে কালো-অলিভ টাইডাই করা
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ড্যাপার লুকে এই ফিউশন টাচকে পুরোপুরি গেম চেঞ্জার বলা যায়
ড্যাপার লুকে এই ফিউশন টাচকে পুরোপুরি গেম চেঞ্জার বলা যায়
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মনে হচ্ছে, সিড-কিয়ারা যেন বলিউডের সবচেয়ে স্টাইলিশ বাবা-মায়ের খেতাবটি নিজেদের করে নিলেন রণবীর-আলিয়া আর দীপিকা-রণবীরকে পেরিয়ে
মনে হচ্ছে, সিড-কিয়ারা যেন বলিউডের সবচেয়ে স্টাইলিশ বাবা-মায়ের খেতাবটি নিজেদের করে নিলেন রণবীর-আলিয়া আর দীপিকা-রণবীরকে পেরিয়ে

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১২ নভেম্বর ২০২৬, ০৮: ৩৯
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