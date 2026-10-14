শখ-এর বউ সাজা: একসময়ের তুমুল জনপ্রিয় মডেলের ব্রাইডাল লুক বলছে, এভাবেই ফিরে আসা যায়

একসময়ের তুমুল জনপ্রিয় এই মডেল ও নৃত্যশিল্পী তিনি। মাঝে অনেকদিন ছিলেন লাইমলাইট থেকে দূরে। মা হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই শরীরের নানা পরিবর্তন ও মাতৃত্বের দায়িত্ব সামলাতে সময় লেগেছে তাঁর। তবে এখন অভাবনীয় রকমের ফিটনেস ফিরিয়ে ফিরে এসে নানা আকর্ষণীয় লুকে নজর কাড়ছেন তিনি সকলের। অংশ নিচ্ছেন ফ্যাশন ফটোশুট ও ইভেন্টে। সম্প্রতি সুপরিচিত মেকওভার এক্সপার্ট জাহিদ খানের সাজানো আভিজাত্যময় ব্রাইডাল লুকে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছেন তিনি।
ছবি: জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভার
পোশাক: সাফিয়া সাথী
মেকওভার: জাহিদ খান
গয়না: ইলোর
ফটোগ্রাফি: জুটন