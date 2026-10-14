শখ-এর বউ সাজা: একসময়ের তুমুল জনপ্রিয় মডেলের ব্রাইডাল লুক বলছে, এভাবেই ফিরে আসা যায়
লুক

শখ-এর বউ সাজা: একসময়ের তুমুল জনপ্রিয় মডেলের ব্রাইডাল লুক বলছে, এভাবেই ফিরে আসা যায়

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একসময়ের তুমুল জনপ্রিয় এই মডেল ও নৃত্যশিল্পী তিনি। মাঝে অনেকদিন ছিলেন লাইমলাইট থেকে দূরে। মা হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই শরীরের নানা পরিবর্তন ও মাতৃত্বের দায়িত্ব সামলাতে সময় লেগেছে তাঁর। তবে এখন অভাবনীয় রকমের ফিটনেস ফিরিয়ে ফিরে এসে নানা আকর্ষণীয় লুকে নজর কাড়ছেন তিনি সকলের। অংশ নিচ্ছেন ফ্যাশন ফটোশুট ও ইভেন্টে। সম্প্রতি সুপরিচিত মেকওভার এক্সপার্ট জাহিদ খানের সাজানো আভিজাত্যময় ব্রাইডাল লুকে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছেন তিনি।

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বেইজ জর্জেটের ব্যতিক্রমী ব্রাইডাল শাড়ির লুকে দেখা যাচ্ছে শখকে
বেইজ জর্জেটের ব্যতিক্রমী ব্রাইডাল শাড়ির লুকে দেখা যাচ্ছে শখকে
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জরী ও মিররওয়ার্কের জমকালো বর্ডার দেখা যাচ্ছে শাড়িতে
জরী ও মিররওয়ার্কের জমকালো বর্ডার দেখা যাচ্ছে শাড়িতে
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ব্লাউজে গোটাপাত্তি, কুন্দন, মিরর ও স্টোনের কারুকাজ করা
ব্লাউজে গোটাপাত্তি, কুন্দন, মিরর ও স্টোনের কারুকাজ করা
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সঙ্গে আছে ভারী জড়োয়া গয়না।
সঙ্গে আছে ভারী জড়োয়া গয়না।
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সবুজ-সাদা পাথর আর কুন্দনের গয়নার মাঝে আছে টিকলি, ভারী চোকার, চুড়ি-বালা,আংটি আর দুল।
সবুজ-সাদা পাথর আর কুন্দনের গয়নার মাঝে আছে টিকলি, ভারী চোকার, চুড়ি-বালা,আংটি আর দুল।
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চোখের কালার্ড লেন্স নজর কাড়ছে
চোখের কালার্ড লেন্স নজর কাড়ছে
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চুলের সামনে একটুখানি বাদামি হাইলাইট। সামান্য পাফ করে বাঁধা হয়েছে
চুলের সামনে একটুখানি বাদামি হাইলাইট। সামান্য পাফ করে বাঁধা হয়েছে
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ন্যুদ কমলা লিপস আর সফট গ্ল্যাম মেকওভারে মোহনীয় লাগছেন শখ
ন্যুদ কমলা লিপস আর সফট গ্ল্যাম মেকওভারে মোহনীয় লাগছেন শখ
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ঝিকিমিকি করছে সাদা পাথরের নাকফুল আর হাতের ফিউশন স্টাইল কন্টেম্পোরারি রতনচূড়ের মতো গয়না
ঝিকিমিকি করছে সাদা পাথরের নাকফুল আর হাতের ফিউশন স্টাইল কন্টেম্পোরারি রতনচূড়ের মতো গয়না
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বেনি জুড়ে জমকালো হেয়ার আক্সেসরিজ
বেনি জুড়ে জমকালো হেয়ার আক্সেসরিজ
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সব মিলিয়ে শখের এই ব্রাইডাল লুক বলছে, এভাবেই ফিরে আসা যায়
সব মিলিয়ে শখের এই ব্রাইডাল লুক বলছে, এভাবেই ফিরে আসা যায়

ছবি: জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভার

পোশাক: সাফিয়া সাথী

মেকওভার: জাহিদ খান

গয়না: ইলোর

ফটোগ্রাফি: জুটন

প্রকাশ: ১৪ অক্টোবর ২০২৬, ০৪: ৫৩
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