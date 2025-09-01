দিশা পাটানির বারগান্ডি ক্রোশে লুক: সামার গ্ল্যামে মিনিমালিজম স্টাইল

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা তার নতুন লুক আবারও প্রমাণ করেছে, কমেই আসলেই বেশি।
বারগান্ডি-হিউড ক্রোশে ড্রেসে দিশার এই সাজ যেন একসঙ্গে সাহসী ও মার্জিত। হল্টার নেকলাইনের সঙ্গে ডিপ কাট ডিজাইন দিয়েছে বোল্ডনেস। আবার পুরো বডি-হাগিং সিলুয়েট তুলে ধরেছে তার অসাধারণ ফিটনেস। ক্রোশের টেক্সচার শুধু আকর্ষণীয়ই নয়, বরং গরমের দিনে দিয়েছে আরামদায়ক এক লুক।
ডিপ ওয়াইন টোনের এই পোশাক দিশার ত্বকের উজ্জ্বলতায় আরও প্রাণ এনেছে। ফ্লোর টাচ হেমলাইন আর ক্রোশের শিয়ার অংশ একসঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে সাহসী ফ্যাশন সেন্স।
দিশা তার গ্ল্যামকে রেখেছেন সম্পূর্ণ মিনিমাল। ডিউই বেস, হালকা কনট্যুর, নিউড লিপস ও ন্যাচারাল ভ্রু, সব মিলিয়ে দিয়েছে এক স্বতঃস্ফূর্ত লুক। চোখে হালকা ডেফিনেশন রাখা হলেও কোনো অতিরিক্ত ড্রামা নেই। ঢেউ খেলানো চুল ছেড়ে রাখা, পুরো সাজে এনেছে এক নির্ভার, আনডান চার্ম।
দিশা পাটানির এই লুক প্রমাণ করে দিয়েছে, আলাদা করে আকর্ষণীয় হতে অনেক কিছু নয় বিশেষ টেক্সচার, রং আর আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম