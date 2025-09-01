দিশা পাটানির বারগান্ডি ক্রোশে লুক: সামার গ্ল্যামে মিনিমালিজম স্টাইল
লুক

দিশা পাটানির বারগান্ডি ক্রোশে লুক: সামার গ্ল্যামে মিনিমালিজম স্টাইল

মিনিমালিজমকে গ্ল্যামারাস করে তোলার ক্ষেত্রে দিশা পাটানি এক অনন্য উদাহরণ।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা তার নতুন লুক আবারও প্রমাণ করেছে, কমেই আসলেই বেশি।

ক্রোশে ড্রেস

সামার গ্ল্যামে দিশা পাটানি
সামার গ্ল্যামে দিশা পাটানি

বারগান্ডি-হিউড ক্রোশে ড্রেসে দিশার এই সাজ যেন একসঙ্গে সাহসী ও মার্জিত। হল্টার নেকলাইনের সঙ্গে ডিপ কাট ডিজাইন দিয়েছে বোল্ডনেস। আবার পুরো বডি-হাগিং সিলুয়েট তুলে ধরেছে তার অসাধারণ ফিটনেস। ক্রোশের টেক্সচার শুধু আকর্ষণীয়ই নয়, বরং গরমের দিনে দিয়েছে আরামদায়ক এক লুক।

রঙের জাদু

ডিপ ওয়াইন টোনের এই পোশাকে দিশা পাটানি
ডিপ ওয়াইন টোনের এই পোশাকে দিশা পাটানি

ডিপ ওয়াইন টোনের এই পোশাক দিশার ত্বকের উজ্জ্বলতায় আরও প্রাণ এনেছে। ফ্লোর টাচ হেমলাইন আর ক্রোশের শিয়ার অংশ একসঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে সাহসী ফ্যাশন সেন্স।

বিজ্ঞাপন

মেকআপ ও হেয়ারস্টাইল

দিশা পাটানি তার গ্ল্যামকে রেখেছেন সম্পূর্ণ মিনিমাল
দিশা পাটানি তার গ্ল্যামকে রেখেছেন সম্পূর্ণ মিনিমাল

দিশা তার গ্ল্যামকে রেখেছেন সম্পূর্ণ মিনিমাল। ডিউই বেস, হালকা কনট্যুর, নিউড লিপস ও ন্যাচারাল ভ্রু, সব মিলিয়ে দিয়েছে এক স্বতঃস্ফূর্ত লুক। চোখে হালকা ডেফিনেশন রাখা হলেও কোনো অতিরিক্ত ড্রামা নেই। ঢেউ খেলানো চুল ছেড়ে রাখা, পুরো সাজে এনেছে এক নির্ভার, আনডান চার্ম।

দিশা পাটানির এই লুক প্রমাণ করে দিয়েছে, আলাদা করে আকর্ষণীয় হতে অনেক কিছু নয় বিশেষ  টেক্সচার, রং আর আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম

বিজ্ঞাপন
প্রকাশ: ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ২০
বিজ্ঞাপন