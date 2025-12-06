দুই দশক পরেও নতুন লুকে চমক দিলেন এই চিরহরিৎ অভিনেত্রী, দেখুন ৮টি ছবি

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস আর লাইফস্টাইলই এই চিরহরিৎ অভিনেত্রীর বয়স না বাড়ার রহস্য। দুই দশক পরেও তাঁর নতুন লুক নজর কাড়ছে খুব।
ক্যারিয়ার শুরু করেছেন তিনি ২০০২ সালে। বিভিন্ন ইন্টারভিউয়ে বলেছেন, ২০০০ সাল থেকে ১২ বছর ভাত খান নি। এখন মাংস খান না। শাক-সবজি আর মাছই থাকে তাঁর খাদ্যতালিকায়। আর এটিই তাঁর বয়স না বাড়ার রহস্য। নামের মতোই সুন্দর এই চিরহরিৎ অভিনেত্রী। কুসুম শিকদার। মডেলিং আর অভিনয়ে বেশ নাম করেছেন তিনি। এখন কম দেখা যায় পর্দায়। তবে সামাজিক মাধ্যমে মাঝে মাঝেই দেখা যায় তাঁকে আকর্ষণীয় সব লুকে। সম্প্রতি এমনই এক লুকে নজর কেড়েছেন কুসুম নতুন ছবিতে। চলুন দেখে নিই এই লুকের আদ্যোপান্ত।