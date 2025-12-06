দুই দশক পরেও নতুন লুকে চমক দিলেন এই চিরহরিৎ অভিনেত্রী, দেখুন ৮টি ছবি
লুক

দুই দশক পরেও নতুন লুকে চমক দিলেন এই চিরহরিৎ অভিনেত্রী, দেখুন ৮টি ছবি

শেয়ার করুন
ফলো করুন

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস আর লাইফস্টাইলই এই চিরহরিৎ অভিনেত্রীর বয়স না বাড়ার রহস্য। দুই দশক পরেও তাঁর নতুন লুক নজর কাড়ছে খুব।
ক্যারিয়ার শুরু করেছেন তিনি ২০০২ সালে। বিভিন্ন ইন্টারভিউয়ে বলেছেন, ২০০০ সাল থেকে ১২ বছর ভাত খান নি। এখন মাংস খান না। শাক-সবজি আর মাছই থাকে তাঁর খাদ্যতালিকায়। আর এটিই তাঁর বয়স না বাড়ার রহস্য। নামের মতোই সুন্দর এই চিরহরিৎ অভিনেত্রী। কুসুম শিকদার। মডেলিং আর অভিনয়ে বেশ নাম করেছেন তিনি। এখন কম দেখা যায় পর্দায়। তবে সামাজিক মাধ্যমে মাঝে মাঝেই দেখা যায় তাঁকে আকর্ষণীয় সব লুকে। সম্প্রতি এমনই এক লুকে নজর কেড়েছেন কুসুম নতুন ছবিতে। চলুন দেখে নিই এই লুকের আদ্যোপান্ত।

১/৮
কুসুমের ক্ল্যাসিক ওয়াশের ডেনিম জ্যাকেট এমন আবহাওয়ায় ক্রাউড ফেভারিট বলা যায়।
কুসুমের ক্ল্যাসিক ওয়াশের ডেনিম জ্যাকেট এমন আবহাওয়ায় ক্রাউড ফেভারিট বলা যায়।
বিজ্ঞাপন
২/৮
সঙ্গে আছে বহুরঙের তারার প্রিন্টে সাদা স্কার্ট
সঙ্গে আছে বহুরঙের তারার প্রিন্টে সাদা স্কার্ট
বিজ্ঞাপন
৩/৮
হাঁটু দৈর্ঘ্যের স্কার্টের সঙ্গে সুপারফিট কুসুম মেছে নিয়েছেন ট্রেন্ডি সাদা স্নিকার্স
হাঁটু দৈর্ঘ্যের স্কার্টের সঙ্গে সুপারফিট কুসুম মেছে নিয়েছেন ট্রেন্ডি সাদা স্নিকার্স
৪/৮
সাদা হাইনেক টপে জমেছে হালকা শীতের সাজ
সাদা হাইনেক টপে জমেছে হালকা শীতের সাজ
৫/৮
খোলা চুলে বেশ চিল করতে দেখা যাচ্ছে এই অভিনেত্রীকে এখানে
খোলা চুলে বেশ চিল করতে দেখা যাচ্ছে এই অভিনেত্রীকে এখানে
৬/৮
দারুণ শেডের রোদচশমা পরেছেন কুসুম
দারুণ শেডের রোদচশমা পরেছেন কুসুম
৭/৮
হাতে ব্লু লেগুন পানীয়র গ্লাস। কানে ম্যাচিং নীল দুল
হাতে ব্লু লেগুন পানীয়র গ্লাস। কানে ম্যাচিং নীল দুল
৮/৮
মেকআপের বাড়াবাড়ি নেই কুসুমের লুকে। ম্যাট ন্যুড লিপস আর ব্লাশঅনেই সাজ সেরেছেন তিনি
মেকআপের বাড়াবাড়ি নেই কুসুমের লুকে। ম্যাট ন্যুড লিপস আর ব্লাশঅনেই সাজ সেরেছেন তিনি
প্রকাশ: ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২: ০০
বিজ্ঞাপন