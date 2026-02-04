ঝাঁপি চরিত্রে পর্দা কাঁপাচ্ছেন এই লাস্যময়ী অভিনেত্রী

শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায় টালিউড ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখেন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার পর। সেই সময় চলছিল তাঁর পড়াশোনাও। মডেলিং দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু হলেও আজ তিনি ছোট পর্দার বেশ জনপ্রিয় মুখ। সন্ধ্যাবেলায় বাঙালির ড্রয়িংরুমে দর্শকদের সময় কাটে তাঁর ধারাবাহিক দেখেই। বর্তমানে শুভস্মিতাকে দেখা যাচ্ছে ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’ ধারাবাহিকে, যেখানে তিনি অভিনয় করছেন ঝাঁপি চরিত্রে। এর আগেও তিনি যিশু সেন গুপ্ত ও নীলাঞ্জনার জনপ্রিয় সিরিয়াল ‘হরগৌরী পাইস হোটেল’-এ অভিনয় করে রাতারাতি দর্শকের মন জয় করেছিলেন। শুভস্মিতা অভিনয়ে যেমন দুর্দান্ত, তেমনি তাঁর ফ্যাশন সেন্সও কম আলোচিত নয়। পুরোদস্তুর বং সুন্দরী বলা যায় তাঁকে। এথনিক লুকে তো এমনিই নজর কাড়েন, আবার ওয়েস্টার্ন আউটফিটেও বোল্ড ও আত্মবিশ্বাসী তিনি। চলুন, এই লাস্যময়ী অভিনেত্রীর লুকগুলো দেখে আসি—
ছবি: ইন্সটাগ্রাম