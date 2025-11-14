দেখে নিন পাঞ্জাবি এই বম্বশেলের যত বোল্ড লুক

২০০৭ সালে হিন্দি সিনেমা ‘জাব উই মেট’-এ ছোট একটি ভূমিকায় অভিনয় করে বলিউডে পদার্পণ করেন ওয়ামিকা গাব্বি। ১৯৯৩ সালে চণ্ডীগড়ের একটি পাঞ্জাবি পরিবারে জন্ম নেওয়া এই সুন্দরী অভিনেত্রী ইতিমধ্যেই এক দশকের বেশি সময় ধরে বলিউডে কাজ করছেন। পাশাপাশি পাঞ্জাবি, মালয়ালম, তামিল ছবিতেও নজর কেড়েছেন। তবে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ কাড়ে তাঁর চোখ, সাহসী লুক আর ফ্যাশন সেন্স। ভারতীয় হলেও তাঁর উপস্থিতি হলিউড আমেজ এনে দেয় যেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় এই ফ্যাশনিস্তা অভিনেত্রী তাঁর নানা লুকের ছবি প্রায়ই শেয়ার করেন ভক্তদের সঙ্গে। তেমনই কিছু বোল্ড লুকের বিস্তারিত নিয়ে আজকের আয়োজন।