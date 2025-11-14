দেখে নিন পাঞ্জাবি এই বম্বশেলের যত বোল্ড লুক
লুক

দেখে নিন পাঞ্জাবি এই বম্বশেলের যত বোল্ড লুক

শেয়ার করুন
ফলো করুন

২০০৭ সালে হিন্দি সিনেমা ‘জাব উই মেট’-এ ছোট একটি ভূমিকায় অভিনয় করে বলিউডে পদার্পণ করেন ওয়ামিকা গাব্বি। ১৯৯৩ সালে চণ্ডীগড়ের একটি পাঞ্জাবি পরিবারে জন্ম নেওয়া এই সুন্দরী অভিনেত্রী ইতিমধ্যেই এক দশকের বেশি সময় ধরে বলিউডে কাজ করছেন। পাশাপাশি পাঞ্জাবি, মালয়ালম, তামিল ছবিতেও নজর কেড়েছেন। তবে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ কাড়ে তাঁর চোখ, সাহসী লুক আর ফ্যাশন সেন্স। ভারতীয় হলেও তাঁর উপস্থিতি হলিউড আমেজ এনে দেয় যেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় এই ফ্যাশনিস্তা অভিনেত্রী তাঁর নানা লুকের ছবি প্রায়ই শেয়ার করেন ভক্তদের সঙ্গে। তেমনই কিছু বোল্ড লুকের বিস্তারিত নিয়ে আজকের আয়োজন।

১/১৪
অল ব্ল্যাক লুকে নজর কাড়ছেন সুন্দরী। কালো ব্রালেট আর লো রাইজ ম্যাচিং ফ্লেয়ার প্যান্টের সঙ্গে পায়ে পরেছেন প্ল্যাটফর্ম শু
অল ব্ল্যাক লুকে নজর কাড়ছেন সুন্দরী। কালো ব্রালেট আর লো রাইজ ম্যাচিং ফ্লেয়ার প্যান্টের সঙ্গে পায়ে পরেছেন প্ল্যাটফর্ম শু
বিজ্ঞাপন
২/১৪
কালো ব্যাকলেস ড্রেসে আবেদন কাড়ছেন
কালো ব্যাকলেস ড্রেসে আবেদন কাড়ছেন
বিজ্ঞাপন
৩/১৪
হল্টার নেক র‍্যাপ টপ আর স্কার্টের লুকে লাস্যময়ী তিনি। নজর কাড়ছে হাতে পরা মুক্তার অনুষঙ্গ
হল্টার নেক র‍্যাপ টপ আর স্কার্টের লুকে লাস্যময়ী তিনি। নজর কাড়ছে হাতে পরা মুক্তার অনুষঙ্গ
৪/১৪
ওয়ামিকা এই বোল্ড লুকে ধরা দিয়েছেন অফ-শোল্ডার নীল বডিকন ফিট গাউনে
ওয়ামিকা এই বোল্ড লুকে ধরা দিয়েছেন অফ-শোল্ডার নীল বডিকন ফিট গাউনে
৫/১৪
লালের আবেদনে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী। তাঁর পরনে লেদার ট্রেঞ্চ কোট আর কালো হাই হিল
লালের আবেদনে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী। তাঁর পরনে লেদার ট্রেঞ্চ কোট আর কালো হাই হিল
৬/১৪
রাফেল–সজ্জিত ল্যাভেন্ডার গাউন পরেছেন তিনি। গাউনের ফ্লোয়ি আমেজ লুকে এনেছে ভিন্ন আবেদন
রাফেল–সজ্জিত ল্যাভেন্ডার গাউন পরেছেন তিনি। গাউনের ফ্লোয়ি আমেজ লুকে এনেছে ভিন্ন আবেদন
৭/১৪
সাদা কোরসেট ড্রেস আর উঁচু করে বাঁধা হেয়ারস্টাইলের লুকে ‘প্রিন্সেস ভাইব’ ফুটে উঠেছে
সাদা কোরসেট ড্রেস আর উঁচু করে বাঁধা হেয়ারস্টাইলের লুকে ‘প্রিন্সেস ভাইব’ ফুটে উঠেছে
৮/১৪
মেটালিক মিনি ড্রেসে আবেদন ছড়াচ্ছেন নায়িকা
মেটালিক মিনি ড্রেসে আবেদন ছড়াচ্ছেন নায়িকা
৯/১৪
সাদা ব্লেজারের বোল্ড লুকে হলিউড আমেজ ফুটে উঠেছে যেন
সাদা ব্লেজারের বোল্ড লুকে হলিউড আমেজ ফুটে উঠেছে যেন
১০/১৪
শিমারি ব্ল্যাক, স্ট্র্যাপলেস মারমেইড গাউনের লুকে ক্যামেরাবন্দী হয়েছেন নায়িকা। সাজে বিশেষ নজর কাড়ছে প্রজাপতি থিমের হেডবেন্ড ভেইল
শিমারি ব্ল্যাক, স্ট্র্যাপলেস মারমেইড গাউনের লুকে ক্যামেরাবন্দী হয়েছেন নায়িকা। সাজে বিশেষ নজর কাড়ছে প্রজাপতি থিমের হেডবেন্ড ভেইল
১১/১৪
সিকুইনের স্ট্র্যাপলেস মিডি ড্রেসে হলুদ আলো ছড়াচ্ছেন নায়িকা। জুটি হয়েছে হিল
সিকুইনের স্ট্র্যাপলেস মিডি ড্রেসে হলুদ আলো ছড়াচ্ছেন নায়িকা। জুটি হয়েছে হিল
১২/১৪
এথনিক লুকে ফ্রেমে ধড়া দিয়েছেন সুন্দরী
এথনিক লুকে ফ্রেমে ধড়া দিয়েছেন সুন্দরী
১৩/১৪
গ্যাদার্ড ফেব্রিকের ডিজাইনে এখানেও র‍্যাপ প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ামিকার আকর্ষণীয় ড্রেসে
গ্যাদার্ড ফেব্রিকের ডিজাইনে এখানেও র‍্যাপ প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ামিকার আকর্ষণীয় ড্রেসে
১৪/১৪
ওয়ান শোল্ডার মেজেন্টা টপের সঙ্গে লেমন সবুজ শাড়িতে অন্য রকম সুন্দর লাগছে নায়িকাকে
ওয়ান শোল্ডার মেজেন্টা টপের সঙ্গে লেমন সবুজ শাড়িতে অন্য রকম সুন্দর লাগছে নায়িকাকে
প্রকাশ: ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৪: ০০
বিজ্ঞাপন