প্রতীক্ষিত সিনেমা মুক্তি না পেলেও সামাজিক মাধ্যমে নজর কাড়ছেন এই বাংলাদেশি মডেল কন্যা
প্রতীক্ষিত সিনেমা মুক্তি না পেলেও সামাজিক মাধ্যমে নজর কাড়ছেন এই বাংলাদেশি মডেল কন্যা

বাংলাদেশি মডেল স্নিগ্ধা চৌধুরী। র‍্যাম্পে সবসময়ই নজরকাড়া তিনি। হেঁটেছেন গ্লোবাল ইন্ডিয়ান কতুর উইকের মতো আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ইভেন্টে। এরপর নামী পরিচালক রায়হান রাফীর সিনেমায় জনপ্রিয় অভিনেতা সিয়াম আহমেদের বিপরীতে 'রাস্তা' সিনেমা দেখা যাওয়ার কথা এই মডেল কন্যাকে। এই নিয়ে বেশ সাড়াও পড়েছিল। কিন্তু মুক্তি পায়নি সেই প্রতীক্ষিত সিনেমা। তবে মডেলিং জগতে নিজের আলাদা অবস্থান গড়ে নেওয়া স্নিগ্ধা সামাজিক মাধ্যমে নানা লুকে বেশ নজর কাড়ছেন। চলুন তবে দেখে নিই তাঁর কিছু আকর্ষণীয় লুক।

১/১৩
গ্লোবাল ইন্ডিয়ান কতুর উইকে ঝলমলে সোনালি লেহেঙ্গায় নজর কেড়েছিলেন বাংলাদেশি মডেল কন্যা স্নিগ্ধা চৌধুরী
২/১৩
সিয়ামের নায়িকা হওয়ার কথা ছিল বাসন্তী শাড়ি আর ম্যাচিং স্লিভলেস ব্লাউজের মনোক্রোম লুকে চোখ জুড়ানো স্নিগ্ধার
৩/১৩
অনেকদিন পর অফ দ্য শোল্ডার টপ আর লো রাইজ স্কার্টের শ্বেতশুভ্র বৃষ্টিস্নাত লুকে সামাজিক মাধ্যমে ঝড় তুলেছেন তিনি সম্প্রতি
৪/১৩
মডেল হিসেবে আলাদা অবস্থান গড়েছেন স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপের লাল থাইস্লিট ককটেল ড্রেসে আবেদন ছড়ানো স্নিগ্ধার। সঙ্গে আছে কালো হিলস
৫/১৩
জরীপাড় সাদামাটা লাল তাঁতের শাড়িতেও সমান আকর্ষণীয় তিনি
৬/১৩
টিউব টপ আর মিনি স্কার্টের অলব্ল্যাক লুকের সঙ্গে চৌকো হুপ, কালো নি হাই বুটস ও পনিটেইলের লুক জানান দিচ্ছে তাঁর মডেল ভাইবের
৭/১৩
শুধু একটি সাদা শার্ট আর লাল ঠোঁটেই মোহনীয় স্নিগ্ধা
৮/১৩
এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে টকটকে লাল সালওয়ার কামিজের লুকে
৯/১৩
সাদা ব্রালেট টপ আর কালো ফিটেড প্যান্টে ভ্যাকেশন মুডে স্নিগ্ধা
১০/১৩
সাবেকি স্টাইলে সবুজ শাড়ি, রেশমী চুড়ি আর অক্সিডাইজড গয়নায় স্নিগ্ধা
১১/১৩
এখানে তিনি পরেছেন আকর্ষণীয় ব্রালেটের সঙ্গে সিকুইনের মভ শাড়ি
১২/১৩
ডিপনেক সাদা জাম্পসুট আর গোলাপি হিলসের লুকে দেখা যাচ্ছে এই মডেল কন্যাকে
১৩/১৩
ম্যাচিং স্লিভলেস ব্লাউজ দিয়ে ডাইয়ের শাড়িতে আসলেই স্নিগ্ধ লাগছে স্নিগ্ধাকে
ছবি: স্নিগ্ধা চৌধুরীর ফেসবুক

প্রকাশ: ১২ আগস্ট ২০২৫, ০৪: ২৪
