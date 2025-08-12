প্রতীক্ষিত সিনেমা মুক্তি না পেলেও সামাজিক মাধ্যমে নজর কাড়ছেন এই বাংলাদেশি মডেল কন্যা

বাংলাদেশি মডেল স্নিগ্ধা চৌধুরী। র্যাম্পে সবসময়ই নজরকাড়া তিনি। হেঁটেছেন গ্লোবাল ইন্ডিয়ান কতুর উইকের মতো আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ইভেন্টে। এরপর নামী পরিচালক রায়হান রাফীর সিনেমায় জনপ্রিয় অভিনেতা সিয়াম আহমেদের বিপরীতে 'রাস্তা' সিনেমা দেখা যাওয়ার কথা এই মডেল কন্যাকে। এই নিয়ে বেশ সাড়াও পড়েছিল। কিন্তু মুক্তি পায়নি সেই প্রতীক্ষিত সিনেমা। তবে মডেলিং জগতে নিজের আলাদা অবস্থান গড়ে নেওয়া স্নিগ্ধা সামাজিক মাধ্যমে নানা লুকে বেশ নজর কাড়ছেন। চলুন তবে দেখে নিই তাঁর কিছু আকর্ষণীয় লুক।
ছবি: স্নিগ্ধা চৌধুরীর ফেসবুক