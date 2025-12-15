১৫টি লুকে স্নিগ্ধ আবেদন ছড়ালেন বাংলাদেশি মডেল স্নিগ্ধা

বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে পাঁচ বছর ধরে নিজের অবস্থান গড়ে চলেছেন মডেল স্নিগ্ধা চৌধুরী, যিনি পড়াশোনা করেছেন অর্থনীতিতে। পড়াশোনার পাশাপাশি মডেলিং করা তাঁর জন্য সহজ ছিল না, তবে ধীরে ধীরে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মডেলিং ও বিজ্ঞাপনচিত্রের পাশাপাশি সিনেমাতেও তিনি নাম লিখিয়েছিলেন নামী পরিচালক রায়হান রাফীর সিনেমা ‘রাস্তা’-তে। জনপ্রিয় অভিনেতা সিয়াম আহমেদের বিপরীতে দেখা যাওয়ার কথা ছিল তাঁকে। যদিও সেই প্রতীক্ষিত সিনেমা এখনো মুক্তি পায়নি। তবে র্যাম্পে সব সময়ই নজর কাড়েন স্নিগ্ধা, যেমন গ্লোবাল ইন্ডিয়ান কতুর উইক-এর মতো আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ইভেন্টে হেঁটেছেন তিনি। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা আকর্ষণীয় লুক শেয়ার করে দর্শকের মন জয় করে চলেছেন এই সুন্দরী। চলুন এক নজরে দেখে নিই তাঁর কিছু আবেদনময় ও স্টাইলিশ ১৫টি লুক।