১৫টি লুকে স্নিগ্ধ আবেদন ছড়ালেন বাংলাদেশি মডেল স্নিগ্ধা
বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে পাঁচ বছর ধরে নিজের অবস্থান গড়ে চলেছেন মডেল স্নিগ্ধা চৌধুরী, যিনি পড়াশোনা করেছেন অর্থনীতিতে। পড়াশোনার পাশাপাশি মডেলিং করা তাঁর জন্য সহজ ছিল না, তবে ধীরে ধীরে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মডেলিং ও বিজ্ঞাপনচিত্রের পাশাপাশি সিনেমাতেও তিনি নাম লিখিয়েছিলেন নামী পরিচালক রায়হান রাফীর সিনেমা ‘রাস্তা’-তে। জনপ্রিয় অভিনেতা সিয়াম আহমেদের বিপরীতে দেখা যাওয়ার কথা ছিল তাঁকে। যদিও সেই প্রতীক্ষিত সিনেমা এখনো মুক্তি পায়নি। তবে র‍্যাম্পে সব সময়ই নজর কাড়েন স্নিগ্ধা, যেমন গ্লোবাল ইন্ডিয়ান কতুর উইক-এর মতো আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ইভেন্টে হেঁটেছেন তিনি। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা আকর্ষণীয় লুক শেয়ার করে দর্শকের মন জয় করে চলেছেন এই সুন্দরী। চলুন এক নজরে দেখে নিই তাঁর কিছু আবেদনময় ও স্টাইলিশ ১৫টি লুক।

ওয়ান শোল্ডার অল ব্ল্যাক লুকের সঙ্গে ওয়েট হেয়ারস্টাইলে আবেদন কাড়ছেন স্নিগ্ধা
টিল ব্লু হল্টারনেক মিনি ড্রেসের সঙ্গে স্লিক বান করেছেন সুন্দরি। আর কানে পরেছেন বড় আকারের গোল্ডেন রিং দুল।
গভীর কাউল নেকলাইন, প্লিটেড ড্রেপ এবং সামনের এক পাশে নেমে আসা লেয়ারড রাফল—সব মিলিয়ে গাউনের প্রতিটি ফিচার স্নিগ্ধা সুন্দরভাবে ক্যারি করেছেন
স্লিভলেস কালো ড্রেসের সঙ্গে রেড লিপকালার। ক্লাসিক এই লুকে আবেদন কাড়ছেন তিনি
হালকা গোলাপি শিফন শাড়ির সঙ্গে একই রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ পরেছেন স্নিগ্ধা। উপন্যাসের নায়িকার মতো কোমল আর আবেদনময়ী দেখাচ্ছে তাঁকে।
গ্লোবাল ইন্ডিয়ান কতুর উইকে ঝলমলে সোনালি লেহেঙ্গায় নজর কেড়েছিলেন বাংলাদেশি মডেল স্নিগ্ধা চৌধুরী, যেখানে তাঁর স্টাইল এবং আত্মবিশ্বাস দর্শকদের মন জয় করেছিল।
জিমেও স্টাইল সচেতন এই মডেল। কালো ক্রপ টপের সঙ্গে জুটি হয়েছে হাইওয়েস্ট লেগিংস।
অফ-শোল্ডার সিকুইনসজ্জিত গাউনে পোজ দিয়েছেন স্নিগ্ধা চৌধুরী। গাউনের স্লিট ডিজাইন লুকটিকে দিয়েছে আরও নজরকাড়া ও স্টাইলিশ আমেজ।
টিউব টপ আর মিনি স্কার্টের অলব্ল্যাক লুকে স্নিগ্ধা। চৌকো হুপ, কালো নি-হাই বুটস আর স্টাইলিশ পনিটেইল মিলিয়ে পুরো লুকটি একদিকে যেমন আধুনিক, অন্যদিকে বোল্ডও
সাদা ফ্লোরাল কোরসেট ড্রেসে শুভ্রতার উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন সুন্দরী
ক্রিস্টেল স্টাডেড ন্যুড রঙের গাউনে স্টাইলিশ স্নিগ্ধা
আকর্ষণীয় ব্রালেটের সঙ্গে সিকুইনের মভ শাড়ি পরেছেন স্নিগ্ধা, যা লুকটিকে দিয়েছে ঝলমলে, উৎসবমুখর আবহ।
ডিপ হল্টারনেক সাদা জাম্পস্যুট আর গোলাপি হিলসের লুকে দেখা যাচ্ছে এই মডেল কন্যাকে। সঙ্গে পরেছেন গোল্ডেন স্টেটমেন্ট জুয়েলারি, যা লুকটিকে দিয়েছে আরও ফ্যাশনেবল আবহ।
এই লুকে স্নিগ্ধা চৌধুরী ধরা দিয়েছেন ডিস্কো আমেজে। পরেছেন রুপালি সিকুইন আর ডলারসজ্জিত মিনি ড্রেস, হাতে শোভা পাচ্ছে কালো শিয়ার গ্লাভস
শাড়িতে সুন্দরী এই বঙ্গতনয়া। আর এই লুককে সম্পূর্ণ করেছে তাঁর স্টাইলিশ পোজ
প্রকাশ: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪: ০০
