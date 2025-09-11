নজরকাড়া ন্যুড ব্লাউজ আর স্বচ্ছ শাড়িতে সুনেরাহর দেশি প্রিন্সেস লুক

অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামালকে এমন লুকে কমই দেখা যায়। গ্ল্যামারাস গাউনে রেড কার্পেটে নজর কেড়েছেন তিনি অনেকবার। মাঝে মাঝে সামনে আসেন একেবারে সাদামাটা শাড়ির লুকে। তবে দীর্ঘাঙ্গী এই অন্যরকম সুন্দরী অভিনেত্রীকে একেবারে আলাদা রূপে দেখা গেল ব্লেন্ডার্স চয়েস দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি অ্যান্ড ডিজিটাল কন্টেন্ট অ্যাওয়ার্ডস-এর অনুষ্ঠানে। এখানে সুপরিচিত ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর ন্যুড ব্লাউজ আর শিয়ার ফেব্রিকে নজরকাড়া এমব্রয়ডারি করা স্বচ্ছ শাড়িতে দেশি প্রিন্সেস ভাইব দিচ্ছেন সুনেরাহ একেবারে।
শাড়ি ও ব্লাউজ: সাফিয়া সাথী
গয়না: ড্যাজল বাই সোনিয়া
মেকওভার: সিগনেচার লুক বাই সোনিয়া