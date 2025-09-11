নজরকাড়া ন্যুড ব্লাউজ আর স্বচ্ছ শাড়িতে সুনেরাহর দেশি প্রিন্সেস লুক
লুক

নজরকাড়া ন্যুড ব্লাউজ আর স্বচ্ছ শাড়িতে সুনেরাহর দেশি প্রিন্সেস লুক

অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামালকে এমন লুকে কমই দেখা যায়। গ্ল্যামারাস গাউনে রেড কার্পেটে নজর কেড়েছেন তিনি অনেকবার। মাঝে মাঝে সামনে আসেন একেবারে সাদামাটা শাড়ির লুকে। তবে দীর্ঘাঙ্গী এই অন্যরকম সুন্দরী অভিনেত্রীকে একেবারে আলাদা রূপে দেখা গেল ব্লেন্ডার্স চয়েস দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি অ্যান্ড ডিজিটাল কন্টেন্ট অ্যাওয়ার্ডস-এর অনুষ্ঠানে। এখানে সুপরিচিত ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর ন্যুড ব্লাউজ আর শিয়ার ফেব্রিকে নজরকাড়া এমব্রয়ডারি করা স্বচ্ছ শাড়িতে দেশি প্রিন্সেস ভাইব দিচ্ছেন সুনেরাহ একেবারে।

১/১০
সাফিয়া সাথীর এই শাড়ি-ব্লাউজের অনসম্বলটিতে সুনেরাহকে আসলেই স্বপ্নের রাজকুমারী লাগছে। সঙ্গে আছে ম্যাচিং সাদা স্যান্ডেল।
ছবি: নাসির হোসেন
২/১০
দেশি প্রিন্সেস লুকে তিনি পরেছেন সাদা শিয়ার ফেব্রিকের থ্রেড এমব্রয়ডারি আর স্টোনের কাজ করা শাড়ি আর ন্যুড ফেব্রিকে একই কারুকাজ করা ব্লাউজ।
ছবি: জেড এইচ জীবন
৩/১০
শাড়ির ফেব্রিক আর ড্রেপিংয়ের সঙ্গে ব্লাউজের এফেক্টে দারুণ সিলোয়েট এসেছে পুরো লুকে
ছবি: নাসির হোসেন
৪/১০
ভি শেপের কিছুটা ডিপনেক ব্লাউজটি এই লুকের অন্যতম হাইলাইট।
ছবি: জেড এইচ জীবন
৫/১০
ব্যাকলেস ডিজাইনে পেছনের ট্যাসেল নজর কাড়ছে
ছবি: জেড এইচ জীবন
৬/১০
চমৎকার এই সফট গ্ল্যাম মেকওভারটি সিগনেচার লুক বাই সামিয়া-র করা। নজর কাড়ছে ঘন মাসকারা, কাজল, হালকা ব্লাশ-অন আর গ্লসি গোলাপি লিপস।
ছবি: জেড এইচ জীবন
৭/১০
কানে-গলায় আর হাতে পরেছেন সুনেরাহ ড্যাজল বাই সুনেরাহ-র গয়না
ছবি: জেড এইচ জীবন
৮/১০
সুন্দর হেয়ারস্টাইলটি দিচ্ছে প্রিন্সেস ভাইবে। এটিও সিগনেচার লুক বাই সামিয়া-র করা
ছবি: নাসির হোসেন
৯/১০
সব মিলিয়ে আসলেই দেশি প্রিন্সেস লাগছেন সুনেরাহ এই অন্যরকম লুকে
ছবি: নাসির হোসেন
১০/১০
সাদা ব্যাগটিও কিন্তু পুরো লুকে এনেছে পূর্ণতা
ছবি: জেড এইচ জীবন

শাড়ি ও ব্লাউজ: সাফিয়া সাথী

গয়না: ড্যাজল বাই সোনিয়া

মেকওভার: সিগনেচার লুক বাই সোনিয়া

প্রকাশ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৪: ০৫
