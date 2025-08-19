ট্রাইবাল ফিউশন লুকে চোখ ধাঁধালেন পার্নো

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পার্নো মিত্র তাঁর স্টাইলের ব্যাপারে বেশ সচেতন। নিজেকে দেশি ও বিদেশি সব রকম পোশাকেই সাজাতে ভালোবাসেন তিনি। সাঁতারপোশাকে যেমন তিনি আবেদন ছড়ান, ঠিক তেমনি উষ্ণতা বাড়ানো শাড়ির লুকেও পার্নো সমান আকর্ষণীয়। অঞ্জন দত্তের রঞ্জনার ভূমিকায় ‘রঞ্জনা আমি আর আসব না’ সিনেমার জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। টেলিভিশন আর সিনেমার জগতে অভিনয়প্রতিভার ছাপ রেখেছেন এই অভিনেত্রী দুই দশক ধরে। আর সেই সঙ্গে পার্নোর আত্মবিশ্বাসী আর আবেদনময়ী সৌন্দর্যেও মজে থাকেন ভক্তরা। অভিনেত্রীর সাম্প্রতিক সময়ের আবেদন ছড়ানো বিশেষ লুকের আদ্যোপান্ত জেনে আসি চলুন