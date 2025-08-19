ট্রাইবাল ফিউশন লুকে চোখ ধাঁধালেন পার্নো
লুক

ট্রাইবাল ফিউশন লুকে চোখ ধাঁধালেন পার্নো

শেয়ার করুন
ফলো করুন

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পার্নো মিত্র তাঁর স্টাইলের ব্যাপারে বেশ সচেতন। নিজেকে দেশি ও বিদেশি সব রকম পোশাকেই সাজাতে ভালোবাসেন তিনি। সাঁতারপোশাকে যেমন তিনি আবেদন ছড়ান, ঠিক তেমনি উষ্ণতা বাড়ানো শাড়ির লুকেও পার্নো সমান আকর্ষণীয়। অঞ্জন দত্তের রঞ্জনার ভূমিকায় ‘রঞ্জনা আমি আর আসব না’ সিনেমার জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। টেলিভিশন আর সিনেমার জগতে অভিনয়প্রতিভার ছাপ রেখেছেন এই অভিনেত্রী দুই দশক ধরে। আর সেই সঙ্গে পার্নোর আত্মবিশ্বাসী আর আবেদনময়ী সৌন্দর্যেও মজে থাকেন ভক্তরা। অভিনেত্রীর সাম্প্রতিক সময়ের আবেদন ছড়ানো বিশেষ লুকের আদ্যোপান্ত জেনে আসি চলুন

১/১১
ভারতের মধ্যপ্রদেশের কানহা জঙ্গলে ঘুরতে গিয়েছিলেন পার্নো। সেখানেই তোলা এই লুকের ছবিগুলো।
ভারতের মধ্যপ্রদেশের কানহা জঙ্গলে ঘুরতে গিয়েছিলেন পার্নো। সেখানেই তোলা এই লুকের ছবিগুলো।
বিজ্ঞাপন
২/১১
মধ্যপ্রদেশে সেখানকার বাইগা আদিবাসীদের বেশ কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। তাদের জুয়েলারিতেই পার্নোর এই লুক সম্পূর্ণ হয়েছে।
মধ্যপ্রদেশে সেখানকার বাইগা আদিবাসীদের বেশ কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। তাদের জুয়েলারিতেই পার্নোর এই লুক সম্পূর্ণ হয়েছে।
বিজ্ঞাপন
৩/১১
গ্রামের এক নারী আনন্দের সঙ্গেই তাঁর গয়নাগুলো ফটোশুটের জন্য পার্নোকে দেয়। তাতেই পার্নো সেজে উঠে ট্রাইবাল আমেজে।
গ্রামের এক নারী আনন্দের সঙ্গেই তাঁর গয়নাগুলো ফটোশুটের জন্য পার্নোকে দেয়। তাতেই পার্নো সেজে উঠে ট্রাইবাল আমেজে।
৪/১১
প্রাচীন আর নিখুঁত নকশার সমন্বয়ে তৈরি রুপার এই স্টেটমেন্ট পিসগুলো
প্রাচীন আর নিখুঁত নকশার সমন্বয়ে তৈরি রুপার এই স্টেটমেন্ট পিসগুলো
৫/১১
অভিনেত্রীর পরনে স্লিভলেস কালো জাম্পস্যুট, যা একদিকে আধুনিক মিনিমাল লুক দিচ্ছে, অন্যদিকে গ্রামীণ মাটির দেয়ালের পটভূমিতে কনট্রাস্ট তৈরি করছে।
অভিনেত্রীর পরনে স্লিভলেস কালো জাম্পস্যুট, যা একদিকে আধুনিক মিনিমাল লুক দিচ্ছে, অন্যদিকে গ্রামীণ মাটির দেয়ালের পটভূমিতে কনট্রাস্ট তৈরি করছে।
৬/১১
পার্নোর দুই হাতে একাধিক ভারী ব্রেসলেট ও কাফ, গলায় আছে হাঁসুলি স্টাইলের বিশেষ নেকপিস।
পার্নোর দুই হাতে একাধিক ভারী ব্রেসলেট ও কাফ, গলায় আছে হাঁসুলি স্টাইলের বিশেষ নেকপিস।
৭/১১
চুল ব্যাক ব্রাশ করে খোঁপা করা হয়েছে এই লুকে।
চুল ব্যাক ব্রাশ করে খোঁপা করা হয়েছে এই লুকে।
৮/১১
সেই খোঁপাও সাজানো আকর্ষণীয় ট্রাইবাল অলংকার দিয়ে।
সেই খোঁপাও সাজানো আকর্ষণীয় ট্রাইবাল অলংকার দিয়ে।
৯/১১
পোশাক ও গয়নার সঙ্গে মেকআপেও ভারসাম্য রেখেছেন অভিনেত্রী। নিখুঁত বেস, ন্যুড শেডের লিপস্টিকের সঙ্গে ডার্ক আই-মেকআপে সেজেছেন তিনি।
পোশাক ও গয়নার সঙ্গে মেকআপেও ভারসাম্য রেখেছেন অভিনেত্রী। নিখুঁত বেস, ন্যুড শেডের লিপস্টিকের সঙ্গে ডার্ক আই-মেকআপে সেজেছেন তিনি।
১০/১১
অল ব্ল্যাক ওয়েস্টার্ন পোশাকের সঙ্গে এই গয়নাগুলো পার্নোর লুকে ফিউশন আমেজ এনেছে।
অল ব্ল্যাক ওয়েস্টার্ন পোশাকের সঙ্গে এই গয়নাগুলো পার্নোর লুকে ফিউশন আমেজ এনেছে।
১১/১১
আদিবাসী সংস্কৃতি আর সমকালীন ফ্যাশনের অসাধারণ সংযোগ ঘটেছে পার্নোর এই ফটোশুটে।
আদিবাসী সংস্কৃতি আর সমকালীন ফ্যাশনের অসাধারণ সংযোগ ঘটেছে পার্নোর এই ফটোশুটে।
প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৪: ০০
বিজ্ঞাপন