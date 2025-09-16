পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই জেনা ওর্টেগার জিভাঁশি ব্রালেট-টপে (ভিডিও)

ওয়েন্সডে-র চরিত্র যেন পেয়ে বসেছে হলিউডের জেনজি সেনসেশন জেনা ওর্টেগাকে। আজকাল ডার্ক আর গথিক আমেজের লুক ছাড়া দেখাই যায় না এই সুন্দরীকে। নেটফ্লিক্সে ফিরে আসছে ওয়েন্সডে-র নতুন সিজন। তাই হয়তো আজকাল একটু বেশিই এই চরিত্রে নিজেকে উপস্থাপন করেন জেনা। গত ১৫ সেপ্টেম্বরের এমি অ্যাওয়ার্ডসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে চোখ কপালে তোলা রেড কার্পেট লুকে দেখা যায় তাঁকে। এদিনের সবচেয়ে বোল্ড লুকই ছিল তাঁর।
বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ ব্র্যান্ড জিভাঁশির এমন এক ব্রালেট টপ পরেছেন তিনি এখানে, যাতে পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ডিজাইনারের মুনশিয়ানায় ছোটবড় নানা রঙের পাথরগুলোর পারফেক্ট প্লেসমেন্টের বদৌলতে এড়ানো গিয়েছে সম্ভাব্য ন্যুডিটি। ফ্যাশনপ্রেমীদেরকে বলে দিতে হবে না যে এই ব্রালেট টপ জিভাঁশির প্রধান ডিজাইনার সারাহ বার্টনের তৈরি করা। আর এই বডি জুয়েলারি স্টাইল ব্রালেট টপের সঙ্গে জেনা পরেছেন হাই থাইস্লিটের কালো কলাম স্কার্ট। সব মিলিয়ে লুক অব দ্য নাইট বললে অত্যুক্তি হবে না জেনার এই ফ্যাশন অনসম্বলটিকে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম