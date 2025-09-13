রেয়ার বিউটির রেয়ার লুকে আবেদনময়ী এই তারকাকে চিনতে পারছেন কি (ভিডিও)

২০২০ সালে সঙ্গীততারকা সেলেনা গোমেজ তাঁর ইনক্লুসিভ আর সুনৈতিক বিউটি ব্র্যান্ড শুরু করেন। নাম রেয়ার বিউটি। আর তাঁর এই ব্র্যান্ড নিয়ে অ্যালিউর ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদকাহিনীতে একেবারে রেয়ার লুকেই সামনে এসেছেন তিনি।
বেশ অচেনা লাগছে সেলেনাকে এখানে। নিজেই দেখে নিন অ্যালিউরের শেয়ার করা ইন্সটাগ্রাম ভিডিওতে। চুলের স্টাইল, মেকওভার আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজে আবেদন ছড়াচ্ছেন তিনি ভরপুর। বুঝিবা ওজনও ঝরিয়েছেন বেশ। এমনিতে সেলেনার রেয়ার বিউটি অ্যালিউরের ৭টি বেস্ট অব বিউটি অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছে এ পর্যন্ত। তাই এমন একটা কভার তো তাকে ডেডিকেট করা যেতেই পারে। এখানে রক্তলাল স্ট্র্যাপলেস স্টেটমেন্ট নেকলাইনের করসেট বডিসের মিনিড্রেসের সঙ্গে টকটকে লাল টাইটস পরেছেন এই সঙ্গীত তারকা। লম্বা স্ট্রেট সিল্কি হেয়ারস্টাইল, বোল্ড ম্যাট ব্লাড রেড লিপস আর ম্যাচিং লাল বুটসে অন্যরকম আবেদন ছড়াচ্ছেন তিনি।
ছবি: অ্যালিউরের ইন্সটাগ্রাম