ডেনিম অন ডেনিম লুকে অন্য রকম নিহা

খুব অল্প সময়েই ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ হয়ে উঠেছেন নাজনীন নিহা। সময় কম হলেও একের পর এক নাটকে দুর্দান্ত অভিনয়ের মাধ্যমে নিহা পরিচিতি পেয়েছেন দর্শকমহলে। বিজ্ঞাপনচিত্রেও কাজ করেছেন তিনি।
তবে শুধু অভিনয় নয়, তাঁর চোখজুড়ানো চেহারা আর অসাধারণ ফ্যাশন সেন্সও মুগ্ধ করে ভক্তদের।
দর্শকের ভালোবাসায় সিক্ত এই সুন্দরী অভিনেত্রী সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে তাঁর স্টাইলিশ লুকের কিছু ছবি শেয়ার করছেন। ডেনিম অন ডেনিম লুকে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন নিহা।
পুরোনো না হওয়া এই ক্ল্যাসিক ফ্যাশনে তাঁকে লাগছে অনন্য।
কালজয়ী এই ডেনিম আউটফিটের স্টাইল করা যায় সঙ্গে নানাভাবেই। তবে নিহার এই লুক যেন সবকিছু ছাপিয়ে গেছে।
সাদা ট্যাংক টপের ওপর অভিনেত্রী লেয়ার করেছে স্লিভলেস ডেনিম শার্ট। এর সঙ্গে জুটি হয়েছে হাই-ওয়েস্ট জিনস। সঙ্গে পরেছেন নীল রঙের বেল্ট।
পোশাকের সঙ্গে নিহার স্টাইলিংও চোখে পড়ার মতো। ছেড়ে রাখা ওয়েভি হেয়ারস্টাইল আর মিনিমাল জুয়েলারি বেছে নিয়েছেন নিহা। লকেটসহ সিলভার নেকপিস, নাকফুল আর কানে শোভা পাচ্ছে বড় হুপ দুল।
এই ক্যাজুয়াল লুকের জন্য খুব বেশি মেকআপ করেননি অভিনেত্রী। হালকা বেজ মেকআপের ওপর গালে আলতো করে গোলাপি ব্লাশঅন বুলিয়েছেন। চোখ সাজিয়েছেন হালকা কাজলে আর ঠোঁটে লাল লিপস্টিক—ব্যস এটুকুই তাঁর সাজ।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম