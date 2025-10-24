লুক
ছবির গল্পে তারকাদের ১০ সেরা স্টাইলিশ লুক
১/১০
পরীমনির সৌন্দর্যে সব সময় মেতে থাকেন ভক্তরা। মোহনীয় লাগছে তাঁকে নীল কাঞ্চিপুরম সিল্ক শাড়িতে। সঙ্গে নজর কাড়ছে ঝোলানো দুল ও চোকারের জড়োয়া সেট, হাতে ম্যাচিং রেশমি চুড়ির সঙ্গে একই ডিজাইনের সোনার চূড় আর খোঁপায় লাল গোলাপ
২/১০
দীপাবলির পার্টিতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আবারও লাইমলাইট চুরি করলেন নজরকাড়া লুকে। এবার তিনি হাজির হয়েছেন লাল গাউনের সাজে। ওয়ান-শোল্ডার এই গাউনের করসেট-স্টাইল বডিসে ঝলমল করছে সিকুইন আর সূক্ষ্ম পুঁতির কাজ।
৩/১০
আলিয়া ভাটের পরা, রিতু কুমারের আর্কাইভ থেকে নেওয়া এই গোল্ডেন শাড়িটি যেন এক টুকরা ইতিহাস। তিন দশকের বেশি আগে তৈরি হয়েছিল এটি। রোজ গোল্ড সিল্কের বুননে রুপালি টিক্কি এমব্রয়ডারি। আঁচল আর ড্রেপে সূক্ষ্ম ফুলেল মোটিফ।
৪/১০
শাড়ির রাজকীয় আমেজে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। ম্যাজেন্টা, সোনালি, সবুজের কারুকাজে ভরপুর ফ্লোরাল সিল্ক শাড়িতে তাঁকে লাগছে অনন্য। আকর্ষণ কাড়ছে হাতে নেওয়া নিওন সবুজ ব্যাগটিও ১০।
৫/১০
নীল লেহেঙ্গায় আকর্ষণ কাড়ছেন জেন-জি ডিভা অনন্যা পান্ডে। নীল ব্রালেটে শোভা পাচ্ছে সোনালি আর মাল্টিকালার সুতায় বোনা ফুলেল নকশা। ফ্লোর ছোঁয়া স্কার্টের নিচেও নিখুঁত কারুকাজ। সঙ্গে নেওয়া ওড়নার বর্ডার আর জমিনে সোনালি জড়িসুতা, মিরর ওয়ার্ক অনন্যার লুকে যোগ্য করেছে ভিন্ন মাত্রা। এই সুন্দর আউটফিটের সঙ্গে তিনি বেছে নিয়েছেন রঙিন পাথরের ভারি চোকার আর স্টাড।
৬/১০
একাডেমি মিউজিয়াম গালা, হলিউডের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ এই রাতটিতে লালগালিচায় ছিল তারকাদের মেলা। তবে সবার নজর কাড়েন ফ্যাশন মোগল ও টিভি ব্যক্তিত্ব কিম কার্ডাশিয়ান। এবারের আয়োজনে তিনি হাজির হয়েছিলেন মেইজোঁ মারজিয়েলা’র ২০২৫ সালের শরৎকালীন কালেকশনের ফিউশনধর্মী করসেট গাউনে। ন্যুড রঙের মুখ ঢাকা মুখোশ ও গলায় ডায়মন্ড চোকার—এই সাহসী ও রহস্যময় লুকই সারা সপ্তাহ ধরে ছিল ফ্যাশনপ্রেমীদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।
৭/১০
অভিনেত্রী জয়া আহসান তাঁর মায়ের বিয়ে ও বউভাতের শাড়িতে সেজে সামনে এলেন রাজেন্দ্রানী লুকে। উজ্জ্বল কমলা আর রয়্যাল ব্লু, মায়ের দুটি শাড়িকেই একসঙ্গে ড্রেপ করে পরেছেন জয়া। সঙ্গে আছে কনুই পর্যন্ত লম্বা সোনালি ব্লাউজ
৮/১০
প্যাস্টেল সবুজ শিফন শাড়িতে ধরা পড়েছে স্নিগ্ধ, কোমল আর এককথায় গ্ল্যামারাস আমেজ। শাড়ির বর্ডারে সাদা সুতা, সিলভার সিকুইন আর মুক্তার সূক্ষ্ম কাজ আবেদন যোগ করেছে। জুটি হয়েছে একই রঙের ডিপনেক লাইনের স্লিভলেস ব্লাউজ।
৯/১০
টালি অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্রর আইভরি সিল্ক শাড়িতে মুক্ততাসজ্জিত বর্ডার। তবে স্টেটমেন্ট, স্লিভলেস ব্লাউজটি পুরো লুকের মূল আকর্ষণ। বিডস ও মুক্তার নিখুঁত কারুকাজ ফুটে উঠেছে ব্লাউজে। কাঁধ ও বাহুজুড়ে বডি জুয়েলারির মতো করে লম্বা বিডেড চেইন ও মুক্তার স্ট্রিং ঝুলে আছে।
১০/১০
টালি অভিনেত্রী নুসরাত জাহানের পরনে গোল্ডেন লেহেঙ্গা। আকর্ষণ কাড়ছে কাটআউট স্টাইলের মিরর ওড়না। স্লিক বানে স্টেটমেন্ট জুয়েলারি হিসেবে পরেছেন কুন্দনের টিকলি।
ছবি:
ইন্সটাগ্রাম
প্রকাশ: ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৪: ০০
স্টাইল
তারকা
সাজ
