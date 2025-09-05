সাফিয়া সাথীর লাল শাড়িতে চোখ ধাঁধালেন সাবিলা
লুক

সাফিয়া সাথীর লাল শাড়িতে চোখ ধাঁধালেন সাবিলা

এই বছর 'তান্ডব' সিনেমায় শাকিব খানের নায়িকা হয়ে একেবারে লাইমলাইটে এসেছেন সুন্দরী ও মেধাবী অভিনেত্রী সাবিলা নূর। এমনিতে তাঁর সৌন্দর্য নিয়ে নতুন করে কিছুই বলার নেই। সুপরিচিত ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর লাল শাড়িতে রীতিমতো চোখ ধাঁধালেন তিনি এবার। সাফিয়া সাথীর ব্রাইডাল আমেজের শাড়ি মানেই স্পেশাল কিছু। আর এর সঙ্গে রূপ বিশেষজ্ঞ জাহিদ খানের ফুল গ্ল্যাম মেকওভারে সব মিলিয়ে সাবিলার লুক থেকে চোখ ফেরানো দায়। চলুন এই সুন্দরী অভিনেত্রীর লাল টুকটুকে শাড়ির লুকের আদ্যোপান্ত দেখে আসি।

১/৬
সাফিয়া সাথীর ব্রাইডাল আমেজের শাড়ি মানেই স্পেশাল কিছু। এমনই এক লাল শাড়িতে সেজেছেন সাবিলা নূর
২/৬
ক্রাশড সিল্ক ফেব্রিকে জমকালো পাড়-আঁচল। কলকার নকশা করা হয়েছে এতে।
৩/৬
পুরো লুকে অন্যরকম আবেদন এসেছে লাল বেনারসী ব্লাউজে। ব্যাকলেস ডিজাইনে স্ট্রিং ডিটেইলস নজর কাড়ছে
৪/৬
লম্বা ঝুলের বড় কানবালা পরেছেন সাবিলা। সঙ্গে হাতে চুড়ি। গলা খালি রেখেছেন তিনি, যা ব্লাউজের নেকলাইনের এমব্রয়ডারিটি আরও ফুটিয়ে তুলছে
৫/৬
রূপ বিশেষজ্ঞ জাহিদ খানের ফুল গ্ল্যাম মেকওভারে মোহনীয় লাগছেন সাবিলা। ঘন কাজল-মাসকারার ড্রামাটিক আই মেকআপ , ছোট লাল টিপ আর হালকা ব্রিক রেড লিপকালার দেখা যাচ্ছে।
৬/৬
উলটে বাঁধা খোঁপায় এসেছে পরিপাটি ও অভিজাত লুক। সব মিলিয়ে সত্যিই নজর কাড়ছেন সাবিলা এই লাল শাড়ির লুকে।
শাড়ি ও ব্লাউজ: সাফিয়া সাথী

মেকওভার: জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভার

ছবি: এম এইচ বিপু

প্রকাশ: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩: ১৮
