সাফিয়া সাথীর লাল শাড়িতে চোখ ধাঁধালেন সাবিলা

এই বছর 'তান্ডব' সিনেমায় শাকিব খানের নায়িকা হয়ে একেবারে লাইমলাইটে এসেছেন সুন্দরী ও মেধাবী অভিনেত্রী সাবিলা নূর। এমনিতে তাঁর সৌন্দর্য নিয়ে নতুন করে কিছুই বলার নেই। সুপরিচিত ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর লাল শাড়িতে রীতিমতো চোখ ধাঁধালেন তিনি এবার। সাফিয়া সাথীর ব্রাইডাল আমেজের শাড়ি মানেই স্পেশাল কিছু। আর এর সঙ্গে রূপ বিশেষজ্ঞ জাহিদ খানের ফুল গ্ল্যাম মেকওভারে সব মিলিয়ে সাবিলার লুক থেকে চোখ ফেরানো দায়। চলুন এই সুন্দরী অভিনেত্রীর লাল টুকটুকে শাড়ির লুকের আদ্যোপান্ত দেখে আসি।
শাড়ি ও ব্লাউজ: সাফিয়া সাথী
মেকওভার: জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভার
ছবি: এম এইচ বিপু