একজন বিজেপি আরেকজন তৃণমূল কংগ্রেস, ফ্যাশনেও একে অপরকে টেক্কা দিয়ে যাচ্ছেন দুই চল্লিশ পেরোনো টালি ডিভা
লুক

একজন বিজেপি আরেকজন তৃণমূল কংগ্রেস, ফ্যাশনেও একে অপরকে টেক্কা দিয়ে যাচ্ছেন দুই চল্লিশ পেরোনো টালি ডিভা

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রাজনীতির মাঠে একজন বিজেপি আরেকজন তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য। পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল সরকার ২০২১ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়ে রাজনীতিতে নাম লেখান এবং বিধানসভা নির্বাচনে বেহালা পূর্ব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আর সায়ন্তিকা ব্যানার্জি মূলত সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ও তাদের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। খুব বেশি ব্যক্তিগত সাফল্য না পেলেও পায়েল সরকার ও সায়ন্তিকা ব্যানার্জি বেশ সাড়া ফেলেছেন সবসময় নিজ নিজ দলের প্রচার-প্রচারণায়। শোবিজ তারকাদের রাজনীতিতে আসা নতুন কিছু নয়। এতে গ্ল্যামার ফ্যাক্টরও যোগ হয়। এদিকে ফ্যাশনেও একে অপরকে টেক্কা দিয়ে যাচ্ছেন এই দুই টালি ডিভা।

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মনোক্রোম লাল স্লিট গাউনে পায়েল
মনোক্রোম লাল স্লিট গাউনে পায়েল
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কালো সিকুইন বডিসের ধূসর স্যাটিন গাউন পরেছেন সায়ন্তিকা
কালো সিকুইন বডিসের ধূসর স্যাটিন গাউন পরেছেন সায়ন্তিকা
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স্ট্র্যাপলেস লাল ফো লেদার ড্রেসে পায়েলের ওয়েট হেয়ার লুক
স্ট্র্যাপলেস লাল ফো লেদার ড্রেসে পায়েলের ওয়েট হেয়ার লুক
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রেড লিপস আর কালো সিকুইনের স্ট্র্যাপলেস লুকে আবেদন ছড়াচ্ছেন সায়ন্তিকা
রেড লিপস আর কালো সিকুইনের স্ট্র্যাপলেস লুকে আবেদন ছড়াচ্ছেন সায়ন্তিকা
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পায়েলকে পুলসাইডে দেখা যাচ্ছে ওয়ান শোল্ডার সাদা টপ আর স্লিট মিনিস্কার্টে
পায়েলকে পুলসাইডে দেখা যাচ্ছে ওয়ান শোল্ডার সাদা টপ আর স্লিট মিনিস্কার্টে
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সিলভার সিকুইন ডিভ ভি নেক গাউনে সায়ন্তিকা
সিলভার সিকুইন ডিভ ভি নেক গাউনে সায়ন্তিকা
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ওয়ান শোল্ডার ক্রিমরঙা স্লিট গাউনে পায়েল নজর কাড়ছেন রেড লিপসে
ওয়ান শোল্ডার ক্রিমরঙা স্লিট গাউনে পায়েল নজর কাড়ছেন রেড লিপসে
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স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপের নেভি ব্লু হাই থাই স্লিট গাউনে সায়ন্তিকা
স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপের নেভি ব্লু হাই থাই স্লিট গাউনে সায়ন্তিকা
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কালো ভেস্ট স্যুটে দেখা যাচ্ছে পায়েলকে
কালো ভেস্ট স্যুটে দেখা যাচ্ছে পায়েলকে
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সায়ন্তিকা পরেছেন কালো টপের সঙ্গে আল্ট্রা হাই হিলস ও ডিস্ট্রেসড জিনস
সায়ন্তিকা পরেছেন কালো টপের সঙ্গে আল্ট্রা হাই হিলস ও ডিস্ট্রেসড জিনস
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সাদা টুপিসের সঙ্গে নেভি ব্লু লেয়ারিং করেছেন পায়েল সাগরপাড়ের লুকে
সাদা টুপিসের সঙ্গে নেভি ব্লু লেয়ারিং করেছেন পায়েল সাগরপাড়ের লুকে
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সাদা স্টোনওয়ার্ক করা কালো বডি স্যুট আর হাই কালো বুটসে সায়ন্তিকা
সাদা স্টোনওয়ার্ক করা কালো বডি স্যুট আর হাই কালো বুটসে সায়ন্তিকা
১৩/১৪
পায়েল পরেছেন ওয়ান শোল্ডার সিকুইনের নীল-সোনালি ড্রেস
পায়েল পরেছেন ওয়ান শোল্ডার সিকুইনের নীল-সোনালি ড্রেস
১৪/১৪
প্যাস্টেল লেবু সবুজ স্লিভলেস ফেইরিটেইল গাউনে সায়ন্তিকা
প্যাস্টেল লেবু সবুজ স্লিভলেস ফেইরিটেইল গাউনে সায়ন্তিকা

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৩: ০০
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