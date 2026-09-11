একজন বিজেপি আরেকজন তৃণমূল কংগ্রেস, ফ্যাশনেও একে অপরকে টেক্কা দিয়ে যাচ্ছেন দুই চল্লিশ পেরোনো টালি ডিভা

রাজনীতির মাঠে একজন বিজেপি আরেকজন তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য। পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল সরকার ২০২১ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়ে রাজনীতিতে নাম লেখান এবং বিধানসভা নির্বাচনে বেহালা পূর্ব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আর সায়ন্তিকা ব্যানার্জি মূলত সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ও তাদের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। খুব বেশি ব্যক্তিগত সাফল্য না পেলেও পায়েল সরকার ও সায়ন্তিকা ব্যানার্জি বেশ সাড়া ফেলেছেন সবসময় নিজ নিজ দলের প্রচার-প্রচারণায়। শোবিজ তারকাদের রাজনীতিতে আসা নতুন কিছু নয়। এতে গ্ল্যামার ফ্যাক্টরও যোগ হয়। এদিকে ফ্যাশনেও একে অপরকে টেক্কা দিয়ে যাচ্ছেন এই দুই টালি ডিভা।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম