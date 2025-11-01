রেট্রো থিমের স্পুকি লুকে তাক লাগালেন ভাবনা
হ্যালোউইনে নানা ধরনের বিশেষ লুকে দেখা দিচ্ছেন তারকারা। আর রেট্রো থিমের লুক এখন খুবই ট্রেন্ডি। আর রেট্রো যুগকে প্রতিনিধিত্ব করতে প্রথম যে কয়টি বিষয়ের কথা আমাদের মনে হয় তার অন্যতম হচ্ছে ল্যান্ডলাইন ফোন। সেই সময়ে কর্ডলেস ফোন ছিল অত্যন্ত আরাধ্য। আর এমনই এক স্পেশাল ফোন সেটের সঙ্গে বেড়ে উঠেছেন অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনা। অত্যন্ত ইন্সটারেস্টিং এই বিড়ালের আদলের ফোন সেটটি আসলে তাঁর শৈশবের এক বড় অংশ। তাই তো হ্যালোউইনের বিশেষ সাজে এই ফোনটিকেই নিজের লুকের হিরো করেছেন ভাবনা। ক্যাপশনে বলেছেন একে ক্যাট ফোন। রেট্রো থিমের স্পুকি এই লুকে ভাবনাকে মনে হচ্ছে রোমাঞ্চ উপন্যাসের পাতার নায়িকার মতো। আকর্ষণীয় সাজপোশাক আর নজরকাড়া এই প্রপসের সমন্বয়ে রীতিমতো তাক লাগালেন তিনি।

বর্ণিল প্রিন্টের পাফড স্লিভস আর লেস ডিটেইলস দেওয়া কালো ড্রেস পরেছেন ভাবনা এই লুকে
গ্ল্যাম মেকওভারে নজর কাড়ছে ক্রিমি ও শিমারি ফিনিশ। সেমি স্মোকি স্মাজড লুকের চোখের সাজ। আর সেই সঙ্গে গ্লসি ফিনিশের গোলাপি লিপকালার
ডিপনেকে বেড়েছে আকর্ষণ। এক্সপ্রেশন আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বাজিমাত করেছেন ভাবনা এই স্পুকি লুকে
জ্বলজ্বল করছে মাথার ক্রাউন। ভাবনাকে মনে হচ্ছে রোমাঞ্চ উপন্যাসের ক্যাটলেডি চরিত্র
পুরো লুকের হাইলাইট ভাবনার এই শৈশবের স্মৃতিময় কর্ডলেস ক্যাট ফোন। সব মিলিয়ে সত্যিই তাক লাগানো লুক বলে একে।

ছবি: আশনা হাবিব ভাবনা

মেকওভার: সুমন রাহাত

ফটোগ্রাফি: তামিম আহমেদ

প্রকাশ: ০১ নভেম্বর ২০২৫, ০৩: ২৬
