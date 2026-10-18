'শুভ শক্তির জয় হোক': বধূর সাজ আর দেবীর রূপের লুক বলছে কোনও নেতিবাচকতাই ম্লান করতে পারে না তাঁর সৌন্দর্য

শারদীয় সাজে অনেক তারকাই নিজেকে সাজাচ্ছেন বছরের এই সময়টাতে। দুর্গার সঙ্গে সঙ্গে নারীশক্তির উদযাপনে মেতেছেন সবাই। এর মাঝে সম্প্রতি এআই ছবি সংক্রান্ত অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে গেল অভিনেত্রী পরীমনির সঙ্গে। এই নিয়ে ফেসবুকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরীমনি। তবে এর মাঝেই সম্মোহনী সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী সনাতনী বধূর সাজে আর দেবীর রূপে ছবি ও ভিডিও শেয়ার করে সব নেতিবাচকতাকে হেলায় সরিয়ে তিনি ক্যাপশনে লিখলেন, 'শুভ শক্তির জয় হোক'। জাহিদ খানের মেকওভারে পরীমনির এই সময়োপযোগী লুক আসলে তাঁর হয়ে অনেক জবাবই দিয়ে দিচ্ছে।