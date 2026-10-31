ভয়ঙ্কর জলপরির হ্যালোউইন লুকে চেনাই যাচ্ছে না বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় কে-পপ প্রিন্সেসকে
লুক

ভয়ঙ্কর জলপরির হ্যালোউইন লুকে চেনাই যাচ্ছে না বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় কে-পপ প্রিন্সেসকে

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বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় কে-পপ প্রিন্সেস বলাই যায় তাঁকে। বেশিরভাগ সময় দেখা দেন টিপিক্যাল প্যাস্টেল শেডের কিউট-সুইট আর ইনোসেন্ট প্যাস্টেল শেডে। আর তাই তো এমন ডার্ক লুকে তাঁকে যেন চেনাই যাচ্ছে না। হ্যালোইনের সাজে ব্ল্যাকপিংকখ্যাত কে-পপ তারকা লিসা নিজেকে রূপ দিয়েছেন এক মায়াবী অথচ ভীতিকর সুন্দর জলপরিতে। ঝলমলে ডার্ক স্কিন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ধারালো দাঁত আর লম্বা নখ; মিলিয়ে পৌরাণিক এই সাইরেনের চরিত্রকে যেন জীবন্ত করে তুলেছেন তিনি। সাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি মুগ্ধ করার মতো। আবারও প্রমাণ করলেন, প্রতিবারই অসাধারণ ও নজরকাড়া লুকে চমকে দিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

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রূপালি লেজসহ একেবারে ডিটেইল্ড কালো সাইরেন মারমেইড কস্টিউমে সেজেছেন এবারের হ্যালোউইনে লিসা
রূপালি লেজসহ একেবারে ডিটেইল্ড কালো সাইরেন মারমেইড কস্টিউমে সেজেছেন এবারের হ্যালোউইনে লিসা
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ডার্ক মুডের আলো আঁধারিতে এমন ডার্ক লুকে চেনাই যাচ্ছে না লিসাকে
ডার্ক মুডের আলো আঁধারিতে এমন ডার্ক লুকে চেনাই যাচ্ছে না লিসাকে
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বডিকন হলটারনেক বডিসের কস্টিউমে প্রচুর ডিটেইলিং
বডিকন হলটারনেক বডিসের কস্টিউমে প্রচুর ডিটেইলিং
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হাতে ও বডির নিচের অংশে মারমেইডসুলভ আঁশের উপস্থিতি
হাতে ও বডির নিচের অংশে মারমেইডসুলভ আঁশের উপস্থিতি
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এমন ডার্ক মেকওভারে সচরাচর দেখা যায় না লিসাকে
এমন ডার্ক মেকওভারে সচরাচর দেখা যায় না লিসাকে
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ধারালো দাঁর আর আলগা বিশাল নখে এসেছে ভৌতিক আমেজ।
ধারালো দাঁর আর আলগা বিশাল নখে এসেছে ভৌতিক আমেজ।
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সারাগায়ে কালচে রূপালি চকচকে ফিনিশ। চোখে পেইল লেন্স
সারাগায়ে কালচে রূপালি চকচকে ফিনিশ। চোখে পেইল লেন্স
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এক মায়াবী অথচ ভীতিকর সুন্দর জলপরি সেজেছেন লিসা
এক মায়াবী অথচ ভীতিকর সুন্দর জলপরি সেজেছেন লিসা

ছবি: লিসার ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ৩১ অক্টোবর ২০২৬, ১১: ০৮
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