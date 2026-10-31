ভয়ঙ্কর জলপরির হ্যালোউইন লুকে চেনাই যাচ্ছে না বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় কে-পপ প্রিন্সেসকে

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় কে-পপ প্রিন্সেস বলাই যায় তাঁকে। বেশিরভাগ সময় দেখা দেন টিপিক্যাল প্যাস্টেল শেডের কিউট-সুইট আর ইনোসেন্ট প্যাস্টেল শেডে। আর তাই তো এমন ডার্ক লুকে তাঁকে যেন চেনাই যাচ্ছে না। হ্যালোইনের সাজে ব্ল্যাকপিংকখ্যাত কে-পপ তারকা লিসা নিজেকে রূপ দিয়েছেন এক মায়াবী অথচ ভীতিকর সুন্দর জলপরিতে। ঝলমলে ডার্ক স্কিন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ধারালো দাঁত আর লম্বা নখ; মিলিয়ে পৌরাণিক এই সাইরেনের চরিত্রকে যেন জীবন্ত করে তুলেছেন তিনি। সাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি মুগ্ধ করার মতো। আবারও প্রমাণ করলেন, প্রতিবারই অসাধারণ ও নজরকাড়া লুকে চমকে দিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।
ছবি: লিসার ইন্সটাগ্রাম