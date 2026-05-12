কান-এ রূপকথার রাজকুমারী আলিয়া, নজর কাড়ল প্যাস্টেল গাউন

ফরাসি রিভিয়ারার রোদ ঝলমলে বিকেলে হোটেল মার্টিনেজ থেকে বের হওয়ার সময় আলিয়াকে দেখা যায় এক অপূর্ব ল্যান্ডস্কেপ-প্রিন্টেড গাউনে। পুরো পোশাকটি যেন কোনো আর্ট গ্যালারি থেকে উঠে আসা জীবন্ত চিত্রকর্ম। আইভরি, মস গ্রিন, স্লেট ব্লু ও আর্থি টোনের মিশেলে তৈরি গাউনটিতে ছিল প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্যের ছোঁয়া।
স্ট্র্যাপি এই বলগাউনটির উপরের অংশে ছিল স্ট্রাকচার্ড করসেটেড সুইটহার্ট নেকলাইন, যা আলিয়ার লুককে দিয়েছে ক্ল্যাসিক রোমান্টিক আবেদন। আর নিচের ভলিউমিনাস স্কার্টে ফুটে উঠেছে সবুজ বনভূমি, আকাশি রং, মাটি আর নদীর আবহ।
অনেকেই আলিয়ার এই লুকের সঙ্গে কিংবদন্তি অড্রে হেপবার্ন-এর পুরোনো হলিউড গ্ল্যামারের মিল খুঁজে পেয়েছেন। বিশেষ করে ব্রেকফাস্ট অ্যাট টিফানিস-এর সেই ক্ল্যাসিক সৌন্দর্যের আবহ যেন নতুনভাবে ধরা দিয়েছে তাঁর সাজে।
অ্যাকসেসরিজেও ছিল পরিমিত সৌন্দর্যের প্রকাশ। ছোট স্টাড ইয়াররিং, একটি স্টেটমেন্ট রিং এবং সফট লো বান সব মিলিয়ে আলিয়ার সাজ ছিল একেবারেই মিনিমাল, কিন্তু অত্যন্ত পরিশীলিত। মুখে ছিল গ্লোয়িং ‘গ্লাস স্কিন’ মেকআপ, যা পুরো লুককে আরও সতেজ ও এলিগ্যান্ট করে তুলেছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও ছবিগুলোতে দেখা যায়, আলিয়াকে ঘিরে ছিলেন তাঁর গ্ল্যাম টিম ও নিরাপত্তাকর্মীরা। ফরাসি রিভিয়ারার নীল সমুদ্র, সারি সারি পাম গাছ আর বিলাসবহুল হোটেলের পটভূমিতে তাঁর এই উপস্থিতি যেন আরও সিনেম্যাটিক হয়ে উঠেছিল। ভক্ত ও আলোকচিত্রীদের দিকে হাসিমুখে হাত নাড়তেও দেখা যায় অভিনেত্রীকে।
এবারের কান উৎসবে আলিয়া দ্বিতীয়বারের মতো ল’রিয়েল প্যারিস এর গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে অংশ নিচ্ছেন। গত বছর তাঁর ভাইরাল গুচি শাড়ি-গাউন আন্তর্জাতিক ফ্যাশন দুনিয়ায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। আর এবারও তিনি পশ্চিমা সিলুয়েটের সঙ্গে ভারতীয় আবেদন ও শিল্পভাবনার মিশেলে নিজস্ব স্টাইলকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন।
কান ২০২৬-এ আলিয়া ভাটের এই উপস্থিতি শুধু গ্ল্যামারের নয়, বরং ফ্যাশনের মাধ্যমে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, শিল্পরুচি ও সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরারও এক অনন্য উদাহরণ।