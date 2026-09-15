একই সঙ্গে বোল্ড আর বিউটিফুল হওয়া সহজ নয়, দেখুন ১৭টি ছবি
লুক

একই সঙ্গে বোল্ড আর বিউটিফুল হওয়া সহজ নয়, দেখুন ১৭টি ছবি

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একই সঙ্গে বোল্ড আর বিউটিফুল হওয়া কিন্তু সহজ নয়। আর সে কাজটিই করে দেখিয়েছেন এই সময়ের আলোচিত অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। প্রথম থেকেই আমরা তাঁকে নানা বোল্ড লুকে দেখি। আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদী ভূমিকায় তাঁকে সবসময়ই দেখা যায়। রেবেলিয়ন, নিয়ম ভাঙা আর শক্তিমত্তা তাঁর লুকেও প্রকাশ পায়। শুধু ২৪ নয়, এর বহু আগে থেকেই পোশাকের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে নিজের জীবনে সন্তানের কাস্টোডি পর্যন্ত নানা ইস্যুতে তিনি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিসরে লড়াই করে আসছেন। বাঁধনের নানা সময়ের কিছু বোল্ড আর বিউটিফুল লুক দেখে আসি চলুন ইন্সটাগ্রাম থেকে।

১/১৭
খোলা চুলে নিজের ঘরে আনমনা বাঁধন
খোলা চুলে নিজের ঘরে আনমনা বাঁধন
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২/১৭
পরেছেন থাই স্লিট দেওয়া গাঢ় টিলরঙা ড্রেস
পরেছেন থাই স্লিট দেওয়া গাঢ় টিলরঙা ড্রেস
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৩/১৭
সহজাত আবেদনে জুড়ি নেই তাঁর। নজর কাড়ছে ন্যুড গ্লসি লিপস
সহজাত আবেদনে জুড়ি নেই তাঁর। নজর কাড়ছে ন্যুড গ্লসি লিপস
৪/১৭
রংচঙে স্লিভলেস ঢিলেঢালা সিলক ড্রেস, খোলা চুল আর ন্যুড গ্লসি লিপসে বাঁধন
রংচঙে স্লিভলেস ঢিলেঢালা সিলক ড্রেস, খোলা চুল আর ন্যুড গ্লসি লিপসে বাঁধন
৫/১৭
এখানে আবেওদন ছড়াচ্ছেন বাঁধন লম্বা ঝুলের দুল ও স্ট্র্যাপলেস পোশাকে
এখানে আবেওদন ছড়াচ্ছেন বাঁধন লম্বা ঝুলের দুল ও স্ট্র্যাপলেস পোশাকে
৬/১৭
শর্ট কেপ স্লিভসের ক্রিমরঙা বডিকন ড্রেসের সঙ্গে বাঁধন পরেছেন বড় কালো শেডস ও স্টেটমেন্ট দুল
শর্ট কেপ স্লিভসের ক্রিমরঙা বডিকন ড্রেসের সঙ্গে বাঁধন পরেছেন বড় কালো শেডস ও স্টেটমেন্ট দুল
৭/১৭
লিটল ব্ল্যাক ড্রেস, রেড লিপস-নেইলস আর লাল-কালো হিলসে বাঁধন
লিটল ব্ল্যাক ড্রেস, রেড লিপস-নেইলস আর লাল-কালো হিলসে বাঁধন
৮/১৭
মিনিড্রেস আর খোলা চুলের সঙ্গে বাঁধন বেঁছে নিয়েছেন বড় হুপ দুল
মিনিড্রেস আর খোলা চুলের সঙ্গে বাঁধন বেঁছে নিয়েছেন বড় হুপ দুল
৯/১৭
শাড়ি-চুড়ির লুকেও এভাবে আবেদন ছড়ানো যায়
শাড়ি-চুড়ির লুকেও এভাবে আবেদন ছড়ানো যায়
১০/১৭
সারপেন্ট প্রিন্টের কালো ভি-নেক টপের সঙ্গে লেপ্টে দেওওয়া কাজল, ন্যুড লিপস আর লম্বা ঝুলের দুলে বাঁধন
সারপেন্ট প্রিন্টের কালো ভি-নেক টপের সঙ্গে লেপ্টে দেওওয়া কাজল, ন্যুড লিপস আর লম্বা ঝুলের দুলে বাঁধন
১১/১৭
এখানে কালো মিনিড্রেসের ওপরে কালো কোট। রেড লিপস আর চেস্টনাট হাইলাইটসের খোলা চুলে দেখা যাচ্ছে বাঁধনকে
এখানে কালো মিনিড্রেসের ওপরে কালো কোট। রেড লিপস আর চেস্টনাট হাইলাইটসের খোলা চুলে দেখা যাচ্ছে বাঁধনকে
১২/১৭
ব্যাকলেস লুকের সঙ্গী হয়েছে হাই পনিটেইল আর হুপ দুল
ব্যাকলেস লুকের সঙ্গী হয়েছে হাই পনিটেইল আর হুপ দুল
১৩/১৭
ডিপনেক ব্লাউজে শাড়ির আবেদন
ডিপনেক ব্লাউজে শাড়ির আবেদন
১৪/১৭
স্লিভলেস, ব্যাকলেস লুকে সাদা গাজরার জাদু
স্লিভলেস, ব্যাকলেস লুকে সাদা গাজরার জাদু
১৫/১৭
মিনিস্কার্ট, ডিপকেস টপ আর শার্টের লেয়ারিংয়ে দেখা দিয়েছেন বাঁধন এই ভ্যাকেশন লুকে
মিনিস্কার্ট, ডিপকেস টপ আর শার্টের লেয়ারিংয়ে দেখা দিয়েছেন বাঁধন এই ভ্যাকেশন লুকে
১৬/১৭
অফ দ্য শোল্ডার লুকে আকর্ষণীয় বাঁধন
অফ দ্য শোল্ডার লুকে আকর্ষণীয় বাঁধন
১৭/১৭
আম্রিকান ফুটবল আর কিছুটা ইয়াংকি স্টাইলের স্পোর্টি লুক। মেসি ববে দেখা যাচ্ছে বাঁধনকে।
আম্রিকান ফুটবল আর কিছুটা ইয়াংকি স্টাইলের স্পোর্টি লুক। মেসি ববে দেখা যাচ্ছে বাঁধনকে।
প্রকাশ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৩: ৩৩
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