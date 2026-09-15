একই সঙ্গে বোল্ড আর বিউটিফুল হওয়া সহজ নয়, দেখুন ১৭টি ছবি

একই সঙ্গে বোল্ড আর বিউটিফুল হওয়া কিন্তু সহজ নয়। আর সে কাজটিই করে দেখিয়েছেন এই সময়ের আলোচিত অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। প্রথম থেকেই আমরা তাঁকে নানা বোল্ড লুকে দেখি। আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদী ভূমিকায় তাঁকে সবসময়ই দেখা যায়। রেবেলিয়ন, নিয়ম ভাঙা আর শক্তিমত্তা তাঁর লুকেও প্রকাশ পায়। শুধু ২৪ নয়, এর বহু আগে থেকেই পোশাকের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে নিজের জীবনে সন্তানের কাস্টোডি পর্যন্ত নানা ইস্যুতে তিনি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিসরে লড়াই করে আসছেন। বাঁধনের নানা সময়ের কিছু বোল্ড আর বিউটিফুল লুক দেখে আসি চলুন ইন্সটাগ্রাম থেকে।