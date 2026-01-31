ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট চার্মে মোহময়ী ঋতাভরী

টালিউড সুন্দরীদের মাঝে ঋতাভরীর আছে আলাদা নামডাক। ঋতাভরী মানেই একরাশ আবেদনময়তা। দশম শ্রেণিতেই ‘ওগো বধূ সুন্দরী’ সিরিয়ালের মাধ্যমে অভিনয় শুরু করেন তিনি। সেই কিশোরী ঋতাভরী স্টার জলসার সিরিয়াল দিয়ে সকলের প্রিয় হয়ে ওঠেন। এরপর একের পর এক হিট সিনেমায় দেখা গেছে তাঁকে। আর এখনও সমান আকর্ষণীয় এই ৩৩ বছর বয়সী এই টালিউড ডিভা। যেকোনো পোশাকেই মানিয়ে যান তিনি। তবে শাড়িতে যেন একটু বেশিই আবেদন কাড়েন।
নতুন বছরের শুরুতেই ঋতাভরী ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন একদম বং সুন্দরী রূপে। সুতির সাদা শাড়ির সঙ্গে পরেছেন ডিপ নেকলাইনের কালো ব্লাউজ।
ফুল স্লিভ ও ফিটেড সিলুয়েটের ব্লাউজটি শাড়ির শান্ত আবহের সঙ্গে একটি বোল্ড টাচ যোগ করেছে।
কাজল কালো চোখের সাজ, ছোট টিপ কপালে আর ঠোঁটে উষ্ণ বাদামি টোনের লিপস্টিক—সব মিলিয়ে তাঁকে লাগছে অন্যরকম সুন্দর। বিশেষ আকর্ষণ কাড়ছে ছেড়ে রাখা কার্ল চুল। সঙ্গে পরেছেন অক্সিডাইজ সিলভার ঝুমকা, নাকফুল এবং হাতে সিলভার চুড়ি ও আংটি।
অতিরিক্ত কিছু নয়—ঠিক যতটা দরকার, ততটাই সেজেছেন ঋতাভরী। এক কথায়, এই লুকে চোখ সরানোই দায় তাঁর থেকে।
ছবি: ঋতাভরীর ইন্সটাগ্রাম