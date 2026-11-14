ডিস্কো ডিভা আর ফ্যান্টাসি ব্রা: আবু জানি-সন্দীপ খোসলার ডিস্কো ইনফার্নো শোয়ে শর্বরীর ১৩ ছবি, ৪ ভিডিও
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ডিস্কো ডিভা আর ফ্যান্টাসি ব্রা: আবু জানি-সন্দীপ খোসলার ডিস্কো ইনফার্নো শোয়ে শর্বরীর ১৩ ছবি, ৪ ভিডিও

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বলিউড অভিনেত্রী শর্বরী ওয়াগ সম্প্রতি আলোচনায় এসেছেন ফ্যাশন ডিজাইনার জুটি আবু জানি ও সন্দীপ খোসলার ফ্যাশন শোয়ের শোস্টপার হয়ে। মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত তাঁদের ভিনটেজ-অনুপ্রাণিত ‘ডিস্কো ইনফার্নো’ থিমের ্্যাম্পে হাজির হন তিনি। সত্তরের দশকের বিখ্যাত স্টুডিও ৫৪-এর ডিস্কো সংস্কৃতি ও রেট্রো পার্টির জৌলুশকে তুলে ধরা হয়েছে এই কালেকশনে।  এই শোয়ের পোশাকে দেখা যাচ্ছে ঝলমলে চাকচিক্য, স্টোন ও এমবেলিশমেন্টের ঝলমলে নকশা আর স্টেটমেন্ট ফ্যাশন অনুষঙ্গ। তবে পাথরখচিত মিনিড্রেসের সঙ্গে সঙ্গে শর্বরীর শোস্টপিং লাল ড্রেসের ওপরে অনেকটা ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের এ বছরের আলোচিত ফ্যান্টাসি ব্রায়ের আদলে বানানো সাদা পাথরের লেয়ারটি নিয়ে কথা হচ্ছে বেশ। আলট্রা গ্ল্যাম পোশাকের সঙ্গে শর্বরীর মেকআপে আছে স্নিগ্ধতার ছোঁয়া। চোখের সাজ ড্রামাবিবর্জিত ও আকর্ষণীয়। গালে উষ্ণ আভা আনতে ব্যবহার করা হয়েছে ব্লাশওন, আর ঠোঁটে সত্তরপ্রাণিত ন্যুড লিপকালার। সব মিলিয়ে তাঁর সাজ ডিস্কো ইনফার্নো শোর ঝলমলে ও চাকচিক্যময় আবহের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গিয়েছে।

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কালো স্টাইলিশ লুকের আবু জানি-সন্দীপ খোসলার শো স্টপার হয়ে তাঁদের সঙ্গে মঞ্চে উঠেছেন শর্বরী ওয়াগ
কালো স্টাইলিশ লুকের আবু জানি-সন্দীপ খোসলার শো স্টপার হয়ে তাঁদের সঙ্গে মঞ্চে উঠেছেন শর্বরী ওয়াগ
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নবীন এই অভিনেত্রীকেই নিজেদের মিউজ হিসেবে এবারের কালেকশনে বেছে নিয়েছেন বিখ্যাত ডিজাইনার জুটি
নবীন এই অভিনেত্রীকেই নিজেদের মিউজ হিসেবে এবারের কালেকশনে বেছে নিয়েছেন বিখ্যাত ডিজাইনার জুটি
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প্রথমেই শর্বরী এসেছেন নানা রঙের পাথরখচিত ম্যাক্সিমালিস্ট ডিজাইনের মিনিড্রেসে
প্রথমেই শর্বরী এসেছেন নানা রঙের পাথরখচিত ম্যাক্সিমালিস্ট ডিজাইনের মিনিড্রেসে
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খোলা চুলে আবেদন ছড়াচ্ছেন শর্বরী
খোলা চুলে আবেদন ছড়াচ্ছেন শর্বরী
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নজর কাড়ছে গোল্ডেন হিলস
নজর কাড়ছে গোল্ডেন হিলস
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ড্রেসে হেমলাইন আর স্লিভসে পাথরের লহর আছে ফ্রিঞ্জের মতো। ডিপ সুইটহার্ট নেকলাইনে বেড়েছে আবেদন
ড্রেসে হেমলাইন আর স্লিভসে পাথরের লহর আছে ফ্রিঞ্জের মতো। ডিপ সুইটহার্ট নেকলাইনে বেড়েছে আবেদন
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র‍্যাম্পের গর্জিয়াস হাতি ডেকোরটি চোখে পড়ছে সকলের
র‍্যাম্পের গর্জিয়াস হাতি ডেকোরটি চোখে পড়ছে সকলের
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এরপর শর্বরী বাজিমাত করেন ঝলমলে সাদা পাথরের তৈরি ব্রালেটের লুকে
এরপর শর্বরী বাজিমাত করেন ঝলমলে সাদা পাথরের তৈরি ব্রালেটের লুকে
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ড্রেপ স্টাইলে ওয়ান শোল্ডার ফিউশন শাড়িপ্রাণিত লাল মনোক্রোম গাউনের ওপরে এই ব্রালেট পরেছেন তিনি
ড্রেপ স্টাইলে ওয়ান শোল্ডার ফিউশন শাড়িপ্রাণিত লাল মনোক্রোম গাউনের ওপরে এই ব্রালেট পরেছেন তিনি
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ব্রালেটের এক্সটেনশন আর আদল অনেকটা এবারের ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের আলোচিত ফ্যান্টাসি ব্রায়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে
ব্রালেটের এক্সটেনশন আর আদল অনেকটা এবারের ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের আলোচিত ফ্যান্টাসি ব্রায়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে
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ব্যাকলেস ডিজাইন আর খোলা চুলে এসেছে লাস্যময়ী লুক
ব্যাকলেস ডিজাইন আর খোলা চুলে এসেছে লাস্যময়ী লুক
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বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আত্মবিশ্বাসী ও বোল্ড
বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আত্মবিশ্বাসী ও বোল্ড
১৩/১৩
সত্তরের দশকের আবেদনে টইটম্বুর এই লুকের প্রতি পুরোপুরি জাস্টিস করেছেন শর্বরী, বলতেই হয়।
সত্তরের দশকের আবেদনে টইটম্বুর এই লুকের প্রতি পুরোপুরি জাস্টিস করেছেন শর্বরী, বলতেই হয়।

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৪ নভেম্বর ২০২৬, ০৮: ০০
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