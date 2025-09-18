আরিয়ান খানের ডেব্যু প্রিমিয়ার: ঝলমলে লালগালিচায় বলিউড তারকাদের মেলা
লুক

আরিয়ান খানের ডেব্যু প্রিমিয়ার: ঝলমলে লালগালিচায় বলিউড তারকাদের মেলা

বলিউডে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান। তাঁর পরিচালনায় নির্মিত প্রথম ওটিটি কনটেন্ট ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’ আজ থেকে নেটফ্লিক্সে দেখা যাবে। মুক্তির আগে মুম্বাইয়ে আয়োজন করা হয়েছিল জমকালো এক প্রিমিয়ার শো। ঝলমলে সেই আয়োজনে পরিবারের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং কিং খান। লালগালিচায় তাঁদের উপস্থিতি নজর কাড়ে সবার। আরিয়ানের প্রথম পরিচালনার সাক্ষী হতে হাজির হয়েছিলেন বলিউডের নামকরা তারকারাও। চোখধাঁধানো সাজপোশাকে তাঁদের উপস্থিতি উৎসবমুখর করে তোলে পুরো সন্ধ্যা।

প্রিমিয়ারে খান পরিবার হাজির হয়েছিল অল ব্ল্যাক লুকে। তবে সুহানা খান পরেছিলেন হলুদ স্লিট গাউন। অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু আরিয়ান খান ছিলেন স্টাইলিশ লুকে—কালো টি-শার্ট, জিনস আর ক্ল্যাসিক লেদার জ্যাকেটে। পরিবারের এই আভিজাত্যপূর্ণ উপস্থিতি মুগ্ধ করেছে সবার দৃষ্টি।
গুচির কাট–আউট সাদা গাউনে আলিয়া এদিন সবার নজর কাড়েন। সঙ্গে মানানসই বেল্ট তাঁর সাজে এনেছিল ভিন্ন মাত্রা।
হ্যান্ডসাম লুকে এদিন আলিয়ার সঙ্গে নজর কাড়েন রণবীর কাপুরও। সাদা টাক্সেডো আর কালো প্যান্টে হাজির হন তিনি; যা তাঁর লুককে দিয়েছে একেবারে ক্ল্যাসিক ভাইব।
কোরসেট ঘরানার স্ট্র্যাপলেস সবুজ গাউনে স্টাইলিশ শানায়া কাপুর। মিলিয়ে পরেছেন ক্রস নেকপিস।
রাইনস্টোন খচিত সাদা গাউনে জেন জি সুপারস্টার অনন্যা পান্ডে। মিনিমাল জুয়েলারি আর সাজে ধরা দিয়েছেন তিনি।
ঝলমলে সিলভার বডিকন গাউনে তামান্না ভাটিয়া। একেবারেই কোনো জুয়েলারি পরেননি তিনি। তাতেই আবেদন কেড়েছেন সবার।
কালো স্লিভলেস বডিকন ড্রেসে এসেছিলেন স্টাইলিশ মিরা কাপুর। গোল্ডেন স্টেটমেন্ট দুল পরেছেন সঙ্গে। আর হাতে নিয়েছেন কালো ব্যাগ।
সাদা-কালো কোরসেট ড্রেসে ভূমি পেড়নেকর।
বলিউড হার্টথ্রব অভিনেতা ভিকি কৌশল চোখ ধাঁধালেন ডবল ব্রেস্টেড স্যুটের অল ব্ল্যাক লুকে
মাধুরী দীক্ষিতকে দেখা গেল কালো জমিনে রঙিন ফুলেল নকশার ফিউশন পোশাকে ফ্রেমবন্দী হয়ে।
কাজলকে দেখা যাচ্ছে স্লিভলেস কালো টপ আর বক্স প্লিটেড নীল স্কার্টের লুকে। অন্যদিকে অজয় পরেছেন ক্যাজুয়াল স্টাইলের স্যুট
গ্ল্যামারাস সাজপোশাকে এসেছিলেন মুকেশ ও নিতা আম্বানিও।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯: ০৩
