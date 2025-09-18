আরিয়ান খানের ডেব্যু প্রিমিয়ার: ঝলমলে লালগালিচায় বলিউড তারকাদের মেলা

বলিউডে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান। তাঁর পরিচালনায় নির্মিত প্রথম ওটিটি কনটেন্ট ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’ আজ থেকে নেটফ্লিক্সে দেখা যাবে। মুক্তির আগে মুম্বাইয়ে আয়োজন করা হয়েছিল জমকালো এক প্রিমিয়ার শো। ঝলমলে সেই আয়োজনে পরিবারের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং কিং খান। লালগালিচায় তাঁদের উপস্থিতি নজর কাড়ে সবার। আরিয়ানের প্রথম পরিচালনার সাক্ষী হতে হাজির হয়েছিলেন বলিউডের নামকরা তারকারাও। চোখধাঁধানো সাজপোশাকে তাঁদের উপস্থিতি উৎসবমুখর করে তোলে পুরো সন্ধ্যা।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম