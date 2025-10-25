অটাম ভাইবে মেহজাবীন: হলুদ ড্রেসে নজরকাড়া স্টাইল

হেমন্তের রোদ্দুর আর ফুলেল উচ্ছ্বাস যেন মিশে গেছে মেহজাবীনের এই পুরো লুকে। হলুদ ব্যাকড্রপে তাঁর সাম্প্রতিক এই ফটোশুট সবার নজর কেড়েছে। মনে হচ্ছে হলুদ আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছেন অভিনেত্রী।
খুব সুন্দর বডি হাগিং ফ্লোরাল মিডি ড্রেস পরেছেন তিনি। যেখানে সাদা, হলুদ ও কমলা রঙের ফুল আর সবুজ পাতার ছাপ মিলে ফুটে উঠেছে এক প্রাণবন্ত আবহ।
কোমরের হালকা ফিটিং সিলুয়েট এবং পাফ স্লিভ ডিজাইন ড্রেসটিতে ভারসাম্য ও স্বাচ্ছন্দ্য যোগ করেছে। এটি ফ্যাশন ব্র্যান্ড সেলিব্রিটি চয়েজ-এর সাম্প্রতিক সংগ্রহ।
ড্রেসের সঙ্গে মেহজাবীনের অন্যান্য অনুষঙ্গও কিন্তু বেশ ভাইব্রেন্ট আর নজরকাড়া। তাঁর হাতে থাকা লেমন ইয়েলো মিনি ব্যাগ এবং একই রঙের অ্যাঙ্কেল-স্ট্র্যাপ হিল পুরো লুককে এক সুতায় বেঁধেছে।
অভিনেত্রীর হেয়ারস্টাইল আর মেকআপও লাইমলাইট কেড়ে নিচ্ছে। হাফ-আপ ওয়েভি হেয়ারস্টাইল বেঁচে নিয়েছেন তিনি। ঢেউখেলানো চুল দেখে মনে হচ্ছে যেন শিল্পকর্ম।
মেকআপে রাখা হয়েছে প্রাকৃতিক আভা। এ ক্ষেত্রে জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভারে ভরসা রেখেছেন সুন্দরী। ডিউই স্কিন, ক্রিমি ন্যুড লিপস্টিক এবং চোখে আইলাইনার দেওয়া।
তবে সবচেয়ে নজরকাড়া হলো ড্রেসের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হলুদ আইশ্যাডো, যা সম্পূর্ণ লুককে দিয়েছে এক সতেজ দীপ্তি।। অ্যাকসেসরিজে তিনি বেছে নিয়েছেন গোল্ড টোনের হুপ ইয়ার রিং, হাতে পরেছেন লেয়ার্ড ব্রেসলেট।
এই সাজে মেহজাবীন যেন হেমন্তের রানি হয়ে উঠেছেন। ক্যাজুয়াল আউটিং থেকে শুরু করে ব্রাঞ্চ ডেট—সবক্ষেত্রেই এই লুক নিঃসন্দেহে নজরকাড়া।
ছবি: মেহজাবীনের ইন্সটাগ্রাম
ছবির কারিগর: এম এইচ বিপু
পোশাক: সেলিব্রিটিস চয়েস
মেকওভার: জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভার