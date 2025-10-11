বলিউড ফ্যাশনে নতুন তারা, দেখুন তাঁর ১ ডজন বোল্ড লুক
ফ্যাশন দুনিয়ায় বলিউড সব সময় এক শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। বিটাউনের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সাজপোশাক আর ফ্যাশন স্টেটমেন্ট প্রায় সময় ফ্যাশন ট্রেন্ড নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে। তাই তো বলিউডের তারকা অভিনেত্রীরা একেকজন ফ্যাশন আইকন হয়ে উঠেছেন। বড় বড় ফ্যাশন ব্র্যান্ড আর ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলো বলিউডের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। এ ধারাবাহিকতায় নবীন মডেল ও অভিনেত্রীরাও নিজেদের নিরীক্ষাধর্মী ফ্যাশন আর নিজস্ব স্টাইলে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন। বলিউডের এমনই এক ফ্যাশনিস্তা সবিতা ধুলিপালা। মডেল ও অভিনেত্রী সবিতা ২০১৩ সালে ‘মিস ইন্ডিয়া আর্থ’ খেতাব জেতেন। তখন থেকেই মডেল হিসেবে দাপটের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। বলা যায় ‘মেড ইন হ্যাভেন’ নামের আমাজন সিরিজ দিয়ে তিনি সবার নজরে আসেন। সেখানে তাঁর সাজপোশাক খুবই প্রশংসিত হয়। বলিউড আর দক্ষিণের বেশ কিছু ছবিতেও অভিনয় করেছেন তিনি। হয়েছেন বুলগারির মতো ব্র্যান্ডের মডেল। সব মিলে দীর্ঘাঙ্গী, আকর্ষণীয়, শ্যামবর্ণা সবিতা এখন বলিউডের ফ্যাশনিস্তা হিসেবে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন। ইনস্টাগ্রাম থেকে পাওয়া সাম্প্রতিক নানা ছবিতে সবিতার ফ্যাশন পোর্টফোলিও দেখে নেওয়া যাক তবে।

১/১২
জারা ব্র্যান্ডের স্লিভলেস কালো মিডি ড্রেসে সবিতা
২/১২
সবুজ শাড়ির ফিউশন লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি।
৩/১২
টাইগার প্রিন্টের ড্রেসের সঙ্গে কানে পরতে বেছে নিয়েছেন সোনার স্টাড। তাঁর চোখের কাজলে ধরা পরেছে উন্মাদনা
৪/১২
মুক্তাখচিত স্ট্র্যাপলেস গাউনে
৫/১২
হল্টারনেক টপের সঙ্গে কালো বটমে পোজ দিয়েছেন তিনি। পায়ে শোভা পাচ্ছে সোনালি হিল
৬/১২
বেশ ক্যাজুয়াল লুকেই ধরা দিয়েছেন সুন্দরী। পরনে ন্যুড রঙের স্লিভলেস টপ আর ডেনিম শর্টস
৭/১২
মেটালিক পারপেল ডুয়েল শেডের লেহেঙ্গায় সবিতা। এথনিক লুকেও কম যান না তিনি।
৮/১২
আকর্ষণীয় গোলাপি গাউনে
৯/১২
সিকুইনসজ্জিত সোনালি গাউনে যেন ঝলমল করছেন অভিনেত্রী
১০/১২
বো দেওয়া স্ট্র্যাপলেস ড্রেসের সঙ্গে বেছে নিয়েছেন স্টেটমেন্ট জুয়েলারি
১১/১২
সমুদ্রপাড়ে সুন্দরী ফ্রেমবন্দী হয়েছেন বডিকন সোনালি গাউনে
১২/১২
বারগেন্ডি স্যাটিন গাউনে আকর্ষণ কাড়ছে কাউন নেকলাইন। সঙ্গে নিয়েছেন ম্যাচিং হ্যান্ডব্যাগ
বারগেন্ডি স্যাটিন গাউনে আকর্ষণ কাড়ছে কাউন নেকলাইন। সঙ্গে নিয়েছেন ম্যাচিং হ্যান্ডব্যাগ

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১১ অক্টোবর ২০২৫, ০৪: ২৪
