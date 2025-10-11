বলিউড ফ্যাশনে নতুন তারা, দেখুন তাঁর ১ ডজন বোল্ড লুক

ফ্যাশন দুনিয়ায় বলিউড সব সময় এক শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। বিটাউনের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সাজপোশাক আর ফ্যাশন স্টেটমেন্ট প্রায় সময় ফ্যাশন ট্রেন্ড নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে। তাই তো বলিউডের তারকা অভিনেত্রীরা একেকজন ফ্যাশন আইকন হয়ে উঠেছেন। বড় বড় ফ্যাশন ব্র্যান্ড আর ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলো বলিউডের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। এ ধারাবাহিকতায় নবীন মডেল ও অভিনেত্রীরাও নিজেদের নিরীক্ষাধর্মী ফ্যাশন আর নিজস্ব স্টাইলে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন। বলিউডের এমনই এক ফ্যাশনিস্তা সবিতা ধুলিপালা। মডেল ও অভিনেত্রী সবিতা ২০১৩ সালে ‘মিস ইন্ডিয়া আর্থ’ খেতাব জেতেন। তখন থেকেই মডেল হিসেবে দাপটের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। বলা যায় ‘মেড ইন হ্যাভেন’ নামের আমাজন সিরিজ দিয়ে তিনি সবার নজরে আসেন। সেখানে তাঁর সাজপোশাক খুবই প্রশংসিত হয়। বলিউড আর দক্ষিণের বেশ কিছু ছবিতেও অভিনয় করেছেন তিনি। হয়েছেন বুলগারির মতো ব্র্যান্ডের মডেল। সব মিলে দীর্ঘাঙ্গী, আকর্ষণীয়, শ্যামবর্ণা সবিতা এখন বলিউডের ফ্যাশনিস্তা হিসেবে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন। ইনস্টাগ্রাম থেকে পাওয়া সাম্প্রতিক নানা ছবিতে সবিতার ফ্যাশন পোর্টফোলিও দেখে নেওয়া যাক তবে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম