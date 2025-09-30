লাল শাড়ির মোহনীয় সাজে ধরা দিলেন নিদ্রা
লুক

লাল শাড়ির মোহনীয় সাজে ধরা দিলেন নিদ্রা

শেয়ার করুন
ফলো করুন

ছোটবেলা থেকে নাচতে ভালোবাসতেন। মায়ের ইচ্ছা ছিল মেয়ে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম লেখাবে। তারপর ২০২০ সালে ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ’ দিয়ে মডেলিংয়ের ক্যারিয়ার শুরু করেন নিদ্রা নেহা দে। এরপর শুরু হয় অভিনয়জীবন। সিনেমায় কাজ করার পাশাপাশি এখন তিনি বিজ্ঞাপন, ওটিটি ও নাটকের পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন। পাশাপাশি অনার্স করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকে। ছবি আঁকার অভিজ্ঞতা তাঁর অভিনয়ের ক্যারিয়ারে বিশেষভাবে কাজে লেগেছে বলেও জানান। তবে এ সবকিছুকে পাশে রেখে নিদ্রার অপার সৌন্দর্য ও ফ্যাশনের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে আলাদাভাবে বলতেই হয়। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রামে ঢুঁ মারলেই দেখা যাবে মোহ ছড়ানো সব লুকের ছবি। সম্প্রতি লাল শাড়ির আবেদনকাড়া লুকে তিনি ফ্রেমবন্দী হয়েছেন। ছবিতে বিস্তারিত জেনে আসি চলুন...

১/৮
লাল শাড়ির আবেদন বলে বোঝানোর নয়। গানে, কবিতায়, অনুরাগী চোখের মুগ্ধতায় ও প্রেমিকের আশ্লেষে লাল শাড়ির আবির মাখামাখি হয়ে থাকে পরম ভালোবাসায়।
লাল শাড়ির আবেদন বলে বোঝানোর নয়। গানে, কবিতায়, অনুরাগী চোখের মুগ্ধতায় ও প্রেমিকের আশ্লেষে লাল শাড়ির আবির মাখামাখি হয়ে থাকে পরম ভালোবাসায়।
বিজ্ঞাপন
২/৮
লাল শাড়ি যেন প্রত্যেক নারীর সৌন্দর্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। নিদ্রা এই লুকে লাল শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং ডিপনেক ব্লাউজ পরেছেন।
লাল শাড়ি যেন প্রত্যেক নারীর সৌন্দর্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। নিদ্রা এই লুকে লাল শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং ডিপনেক ব্লাউজ পরেছেন।
বিজ্ঞাপন
৩/৮
এই রোদ, এই বৃষ্টির এমন দিনে মনের মতো একটি লাল শাড়ি হলে আর কিছুই যেন দরকার নেই সবার নজর কাড়তে ও মুগ্ধতা ছড়াতে।
এই রোদ, এই বৃষ্টির এমন দিনে মনের মতো একটি লাল শাড়ি হলে আর কিছুই যেন দরকার নেই সবার নজর কাড়তে ও মুগ্ধতা ছড়াতে।
৪/৮
লাল শাড়ি এমনিতে একাই এক শ। সোনালি জরির বুনন থাকলে তো কথাই নেই।
লাল শাড়ি এমনিতে একাই এক শ। সোনালি জরির বুনন থাকলে তো কথাই নেই।
৫/৮
অনুষঙ্গ বা মেকআপের বাহুল্য পরিহার করলেই এর আবেদন বাড়ে। এই ঋতুতে মিনিমাল সাজ তাই বেশ মানানসই।শুধু লাল টিপ ও কাজলকে সঙ্গে নিয়েই যেকোনো অনুষ্ঠানে বাজিমাত করতে পারবে মনের মতো একটি টুকটুকে লাল শাড়ি।
অনুষঙ্গ বা মেকআপের বাহুল্য পরিহার করলেই এর আবেদন বাড়ে। এই ঋতুতে মিনিমাল সাজ তাই বেশ মানানসই।শুধু লাল টিপ ও কাজলকে সঙ্গে নিয়েই যেকোনো অনুষ্ঠানে বাজিমাত করতে পারবে মনের মতো একটি টুকটুকে লাল শাড়ি।
৬/৮
নিদ্রা এই লুকে কানে পরেছেন ছোট্ট সোনার দুল আর হাতে পরেছেন লাল চুড়ি।
নিদ্রা এই লুকে কানে পরেছেন ছোট্ট সোনার দুল আর হাতে পরেছেন লাল চুড়ি।
৭/৮
ব্যাকলেস ব্লাউজে আলাদাভাবে আকর্ষণ কাড়ছে নিদ্রার ট্যাটু। এর সঙ্গে খোলা চুলে ধরা দিয়েছেন তিনি।
ব্যাকলেস ব্লাউজে আলাদাভাবে আকর্ষণ কাড়ছে নিদ্রার ট্যাটু। এর সঙ্গে খোলা চুলে ধরা দিয়েছেন তিনি।
৮/৮
ঝলমলে রোদের দিন হোক আর হঠাৎ বৃষ্টি, লাল শাড়ি পরা মেয়েটির দিক থেকে যেন নজর ফেরানোই দায়।
ঝলমলে রোদের দিন হোক আর হঠাৎ বৃষ্টি, লাল শাড়ি পরা মেয়েটির দিক থেকে যেন নজর ফেরানোই দায়।

ছবি: নিদ্রা’র ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২: ০০
বিজ্ঞাপন