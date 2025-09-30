লাল শাড়ির মোহনীয় সাজে ধরা দিলেন নিদ্রা

ছোটবেলা থেকে নাচতে ভালোবাসতেন। মায়ের ইচ্ছা ছিল মেয়ে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম লেখাবে। তারপর ২০২০ সালে ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ’ দিয়ে মডেলিংয়ের ক্যারিয়ার শুরু করেন নিদ্রা নেহা দে। এরপর শুরু হয় অভিনয়জীবন। সিনেমায় কাজ করার পাশাপাশি এখন তিনি বিজ্ঞাপন, ওটিটি ও নাটকের পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন। পাশাপাশি অনার্স করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকে। ছবি আঁকার অভিজ্ঞতা তাঁর অভিনয়ের ক্যারিয়ারে বিশেষভাবে কাজে লেগেছে বলেও জানান। তবে এ সবকিছুকে পাশে রেখে নিদ্রার অপার সৌন্দর্য ও ফ্যাশনের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে আলাদাভাবে বলতেই হয়। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রামে ঢুঁ মারলেই দেখা যাবে মোহ ছড়ানো সব লুকের ছবি। সম্প্রতি লাল শাড়ির আবেদনকাড়া লুকে তিনি ফ্রেমবন্দী হয়েছেন। ছবিতে বিস্তারিত জেনে আসি চলুন...
ছবি: নিদ্রা’র ইন্সটাগ্রাম