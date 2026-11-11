বিগ বসের আলোচিত মুখ শ্রীজলা, ফ্যাশনেও কাড়েন আবেদন

জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো বিগ বসের ঘরে কখন যে খেলার সমীকরণ বদলে যায়, তা আগে থেকে বলা কঠিন। ঝগড়া, বন্ধুত্ব আর সম্পর্কের নানা রসায়নে প্রতিদিনই নতুন চমক নিয়ে হাজির হচ্ছে ‘বিগ বস বাংলা’। এবারের আলোচনার কেন্দ্রে টালিউড অভিনেত্রী শ্রীজলা গুহ। আরেক প্রতিযোগী জিতু কমলের সঙ্গে তাঁর রসায়ন নিয়ে দর্শকদের কৌতূহল তুঙ্গে। শ্রীজলা-জিতু জুটি এখন দর্শকদের অন্যতম প্রিয়। তাঁদের সম্পর্ক কি শুধুই বন্ধুত্ব, নাকি তার চেয়ে বেশি কিছু—তা নিয়েও চলছে নানা আলোচনা। তবে বিগ বসের ঘরে শ্রীজলার পরিচয় শুধু সম্পর্কের আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর ফ্যাশন ও ব্যক্তিত্বও নজর কাড়ছে। ‘মন ফাগুন’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে দর্শকের মন জয় করেছিলেন এই অভিনেত্রী। এরপর টেলিভিশনে একের পর এক রোমান্টিক চরিত্রে অভিনয় করে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন। এখন পা রেখেছেন সিনেমার জগতেও। মিষ্টি মুখশ্রী ও আকর্ষণীয় উপস্থিতির কারণে অনেকেই তাঁকে টালিউডের সুইটহার্ট বলে ডাকেন। পর্দার মতো ফ্যাশনেও বৈচিত্র্যময় শ্রীজলা। ট্র্যাডিশনাল থেকে ফিউশন—সব ধরনের লুকেই আবেদন কাড়েন এই অভিনেত্রী। বিগ বসের ঘরেও তাঁর স্টাইলিশ উপস্থিতি নজর কাড়ছে। চলুন শ্রীজলার লুকের ঝলক দেখে আসি।