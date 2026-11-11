বিগ বসের আলোচিত মুখ শ্রীজলা, ফ্যাশনেও কাড়েন আবেদন
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বিগ বসের আলোচিত মুখ শ্রীজলা, ফ্যাশনেও কাড়েন আবেদন

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জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো বিগ বসের ঘরে কখন যে খেলার সমীকরণ বদলে যায়, তা আগে থেকে বলা কঠিন। ঝগড়া, বন্ধুত্ব আর সম্পর্কের নানা রসায়নে প্রতিদিনই নতুন চমক নিয়ে হাজির হচ্ছে ‘বিগ বস বাংলা’। এবারের আলোচনার কেন্দ্রে টালিউড অভিনেত্রী শ্রীজলা গুহ। আরেক প্রতিযোগী জিতু কমলের সঙ্গে তাঁর রসায়ন নিয়ে দর্শকদের কৌতূহল তুঙ্গে। শ্রীজলা-জিতু জুটি এখন দর্শকদের অন্যতম প্রিয়। তাঁদের সম্পর্ক কি শুধুই বন্ধুত্ব, নাকি তার চেয়ে বেশি কিছু—তা নিয়েও চলছে নানা আলোচনা। তবে বিগ বসের ঘরে শ্রীজলার পরিচয় শুধু সম্পর্কের আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর ফ্যাশন ও ব্যক্তিত্বও নজর কাড়ছে। ‘মন ফাগুন’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে দর্শকের মন জয় করেছিলেন এই অভিনেত্রী। এরপর টেলিভিশনে একের পর এক রোমান্টিক চরিত্রে অভিনয় করে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন। এখন পা রেখেছেন সিনেমার জগতেও। মিষ্টি মুখশ্রী ও আকর্ষণীয় উপস্থিতির কারণে অনেকেই তাঁকে টালিউডের সুইটহার্ট বলে ডাকেন। পর্দার মতো ফ্যাশনেও বৈচিত্র্যময় শ্রীজলা। ট্র্যাডিশনাল থেকে ফিউশন—সব ধরনের লুকেই আবেদন কাড়েন এই অভিনেত্রী। বিগ বসের ঘরেও তাঁর স্টাইলিশ উপস্থিতি নজর কাড়ছে। চলুন শ্রীজলার লুকের ঝলক দেখে আসি।

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মুক্তা-সাদা রঙের স্লিভলেস স্যাটিন গাউনে ধরা দিয়েছেন তিনি।
মুক্তা-সাদা রঙের স্লিভলেস স্যাটিন গাউনে ধরা দিয়েছেন তিনি।
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জানালার নরম আলোয় তাঁর সাজে ফুটে উঠেছে স্বপ্নিল ও স্নিগ্ধ এক আবহ।
জানালার নরম আলোয় তাঁর সাজে ফুটে উঠেছে স্বপ্নিল ও স্নিগ্ধ এক আবহ।
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কালো মিনি ড্রেসের বোল্ড লুকে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন সুন্দরী।
কালো মিনি ড্রেসের বোল্ড লুকে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন সুন্দরী।
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পোশাকের জমিনজুড়ে রয়েছে মুক্তা ও পাথরের কারুকাজ। জুটি হয়েছে স্ট্যাপি কালো হিল
পোশাকের জমিনজুড়ে রয়েছে মুক্তা ও পাথরের কারুকাজ। জুটি হয়েছে স্ট্যাপি কালো হিল
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সুইমিং পুলে লেপার্ড প্রিন্ট ও কালো রঙের টু-পিস বিকিনিতে বোল্ড ও আকর্ষণীয় লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি।
সুইমিং পুলে লেপার্ড প্রিন্ট ও কালো রঙের টু-পিস বিকিনিতে বোল্ড ও আকর্ষণীয় লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি।
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সাদা ক্রপ টপ ও শর্টসের সঙ্গে প্যাস্টেল মিন্ট রঙের জ্যাকেটে ধরা দিয়েছেন তিনি।
সাদা ক্রপ টপ ও শর্টসের সঙ্গে প্যাস্টেল মিন্ট রঙের জ্যাকেটে ধরা দিয়েছেন তিনি।
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সাদা রঙের ওয়ান-শোল্ডার ফিউশন ড্রেসে ধরা দিয়েছেন তিনি। পোশাকটিতে আছে লাল ফুলের এমব্রয়ডারি
সাদা রঙের ওয়ান-শোল্ডার ফিউশন ড্রেসে ধরা দিয়েছেন তিনি। পোশাকটিতে আছে লাল ফুলের এমব্রয়ডারি
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ধুতি-স্টাইলে শাড়ি পরেছেন।
ধুতি-স্টাইলে শাড়ি পরেছেন।
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কোমরে লেদার বেল্ট আর পায়ে সোনালি হিল—সব মিলিয়ে ইন্দো-ওয়েস্টার্ন সাজে বেশ বোল্ড ও স্টাইলিশ দেখাচ্ছে তাঁকে।
কোমরে লেদার বেল্ট আর পায়ে সোনালি হিল—সব মিলিয়ে ইন্দো-ওয়েস্টার্ন সাজে বেশ বোল্ড ও স্টাইলিশ দেখাচ্ছে তাঁকে।
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স্টাইলিশ অফ-শোল্ডার মিনি ড্রেসে ।
স্টাইলিশ অফ-শোল্ডার মিনি ড্রেসে ।
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লাল-সাদা শাড়ির সঙ্গে পরেছেন অফ-হোয়াইট পাফ স্লিভের ডিজাইনার ব্লাউজ। খোঁপায় ফুল, কপালে ছোট টিপ আর মিষ্টি হাসিতে তাঁর সাবেকি বাঙালি সাজে ফুটে উঠেছে স্নিগ্ধতা ও আভিজাত্য।
লাল-সাদা শাড়ির সঙ্গে পরেছেন অফ-হোয়াইট পাফ স্লিভের ডিজাইনার ব্লাউজ। খোঁপায় ফুল, কপালে ছোট টিপ আর মিষ্টি হাসিতে তাঁর সাবেকি বাঙালি সাজে ফুটে উঠেছে স্নিগ্ধতা ও আভিজাত্য।
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শ্যাম্পেন গোল্ড রঙের প্রি-ড্রেপড শাড়ির সঙ্গে এমবেলিশড করসেট ব্লাউজ পরেছেন শ্রীজলা।
শ্যাম্পেন গোল্ড রঙের প্রি-ড্রেপড শাড়ির সঙ্গে এমবেলিশড করসেট ব্লাউজ পরেছেন শ্রীজলা।
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সঙ্গে আছে একই রঙের ওয়ান শোল্ডার কেপ।
সঙ্গে আছে একই রঙের ওয়ান শোল্ডার কেপ।
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বেগুনি রঙের সোনালি বুটির কাজ করা স্লিভলেস করসেট ব্লাউজ পরেছেন তিনি। খোলা ঢেউখেলানো চুল আর কানে ভারী ঝুমকা দুলে তাঁর ইন্দো-ওয়েস্টার্ন সাজে ফুটে উঠেছে আভিজাত্য ও আকর্ষণীয় আবেদন।
বেগুনি রঙের সোনালি বুটির কাজ করা স্লিভলেস করসেট ব্লাউজ পরেছেন তিনি। খোলা ঢেউখেলানো চুল আর কানে ভারী ঝুমকা দুলে তাঁর ইন্দো-ওয়েস্টার্ন সাজে ফুটে উঠেছে আভিজাত্য ও আকর্ষণীয় আবেদন।
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নীল সাঁতার পোশাকের সঙ্গে স্ট্র হ্যাট পরা শ্রীজলা
নীল সাঁতার পোশাকের সঙ্গে স্ট্র হ্যাট পরা শ্রীজলা
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তাঁর এই অল হোয়াইট সামার ক্যাজুয়াল লুকটি বেশ সতেজ ও স্টাইলিশ দেখাচ্ছে।
তাঁর এই অল হোয়াইট সামার ক্যাজুয়াল লুকটি বেশ সতেজ ও স্টাইলিশ দেখাচ্ছে।
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হালকা গোলাপি রঙের এমব্রয়ডারি ও মিরর ওয়ার্কের স্লিভলেস ক্রপ টপের সঙ্গে ফ্লোরাল প্রিন্টের পালাজ্জো প্যান্ট পরেছেন তিনি।
হালকা গোলাপি রঙের এমব্রয়ডারি ও মিরর ওয়ার্কের স্লিভলেস ক্রপ টপের সঙ্গে ফ্লোরাল প্রিন্টের পালাজ্জো প্যান্ট পরেছেন তিনি।
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তাঁর বোহো-চিক ইন্দো-ওয়েস্টার্ন সাজে ফুটে উঠেছে প্রাণবন্ত এক আবহ।
তাঁর বোহো-চিক ইন্দো-ওয়েস্টার্ন সাজে ফুটে উঠেছে প্রাণবন্ত এক আবহ।
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এক্সট্রিম ডিপনেক ড্রেপড হার্ট করসেট টপে দেখা যাচ্ছে এই সুন্দরী অভিনেত্রীকে
এক্সট্রিম ডিপনেক ড্রেপড হার্ট করসেট টপে দেখা যাচ্ছে এই সুন্দরী অভিনেত্রীকে
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টিশার্টের প্যান্টলেস লুকে বার্বি গার্ল শ্রীজলা
টিশার্টের প্যান্টলেস লুকে বার্বি গার্ল শ্রীজলা
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ফ্লোরাল ড্রেসে চোখ জুড়াচ্ছেন তিনি এখানে পাউডার পিংক রঙে
ফ্লোরাল ড্রেসে চোখ জুড়াচ্ছেন তিনি এখানে পাউডার পিংক রঙে
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আরব্য রজনীর রাজকুমারীর লুকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে এখানে
আরব্য রজনীর রাজকুমারীর লুকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে এখানে
প্রকাশ: ১১ নভেম্বর ২০২৬, ১১: ৫৬
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