শাড়ির আবেদনে তুলনা নেই এই লাস্যময়ী অভিনেত্রীর, দেখুন তাঁর নতুন ৫ লুক
শাড়ির আবেদনে তুলনা নেই এই লাস্যময়ী অভিনেত্রীর, দেখুন তাঁর নতুন ৫ লুক

'মন ফাগুন' সিরিজ দিয়েই প্রথম দর্শকদের মন জয় করেছিলেন শ্রীজলা গুহ। তার পর থেকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। ছোট পর্দায় একের পর এক রোমান্টিক চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। এখন আবার পা রেখেছেন সিনেমার জগতেও। অনেকেই তাঁকে টালিউড সুইটহার্ট বলেন। মিষ্টি মুখশ্রী আর আকর্ষণীয় ফিগারের জন্য তাঁর প্রতিটি লুকই আলাদা মাত্রা পায়। তবে শাড়ি যেন তাঁকে মানায় সবচেয়ে বেশি। আর তাই ইনস্টাগ্রামে নজর কাড়ছে তাঁর শাড়ি–ফ্যাশন। চলুন, দেখে নিই শ্রীজলার তিনটি আবেদনকাড়া শাড়ি লুক—

সবুজ শাড়িতে রঙিন আভা

অভিনেত্রী দারুণ স্টাইল করে পরেছেন চিকন সোনালি পাড়ের সবুজ শিফন শাড়ি। এর সঙ্গে কনট্রাস্ট তৈরি করেছে উজ্জ্বল কমলা ডিপনেক ব্লাউজ, যা পুরো লুককে করে তুলেছে প্রাণবন্ত।
জুয়েলারিতে আছে সাদা–সোনালি ড্রপ ইয়ার রিংস ও আংটি। চুলগুলো ছেড়ে রাখা। ন্যুড লিপকালার আর কালো আইলাইনার তাঁকে দিয়েছে সফট গ্ল্যাম লুক।
সাদা–কালোয় রেট্রো গ্ল্যাম

শ্রীজলার এই লুকে ধরা পড়েছে রেট্রো গ্ল্যাম। আধুনিক আর ভিনটেজ ফ্যাশনের এক অনন্য মেলবন্ধনও বলা যায়। সাদা–কালো ফ্লোরাল প্রিন্টের শাড়িটি মিনিমাল অথচ সাহসী আবেদন দিয়েছে লুকে। জুটি হয়েছে ডিপ নেকলাইনের সাদা–কালো ব্লাউজ।
এই সাজের অন্যতম আকর্ষণ মুক্তার চোকার; সঙ্গে মুক্তার ছোট স্টাড আর ব্রেসলেট–আংটিতে সেজেছেন অভিনেত্রী।
সফট টোনের ন্যুড মেকআপ করেছেন। মাথায় পরেছেন স্টাইলিশ হ্যাট।
ফুলেল আবেদন

ফ্লোরাল প্রিন্টের আবেদন চিরন্তন। এই লুকে অভিনেত্রী বেছে নিয়েছেন গোলাপি ফুল–সবুজ পাতা প্রিন্টের চোখে আরাম দেওয়া শাড়ি। এর সঙ্গে ম্যাচিং ফুলস্লিভ ব্লাউজ পরেছেন।
ন্যুড পিঙ্ক টোনের স্নিগ্ধ মেকআপ লুকের সঙ্গে কানে শোভা পাচ্ছে অক্সিডাইসের স্টেটমেন্ট দুল।
হলুদ-সবুজে ফ্রেশ লুক

মিন্ট শাড়িতে হলুদের প্রিন্ট দেখা যাচ্ছে শ্রীজলার এই লুকে
পাফড স্লিভসের ডিপ নেকে বেড়েছে আকর্ষ্ণ
অলিভ শাড়িতে আভিজাত্য

সোনালি পাড়ের অলিরঙা কাতানের সঙ্গে সোনালি ডিপনেক ব্লাউজ পরেছেন শ্রীজলা
পুরো লুকে অন্য মাত্রা এনেছে নজরকাড়া কানবালা
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৫ আগস্ট ২০২৫, ০৪: ০০
বিজ্ঞাপন