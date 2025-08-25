শাড়ির আবেদনে তুলনা নেই এই লাস্যময়ী অভিনেত্রীর, দেখুন তাঁর নতুন ৫ লুক

'মন ফাগুন' সিরিজ দিয়েই প্রথম দর্শকদের মন জয় করেছিলেন শ্রীজলা গুহ। তার পর থেকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। ছোট পর্দায় একের পর এক রোমান্টিক চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। এখন আবার পা রেখেছেন সিনেমার জগতেও। অনেকেই তাঁকে টালিউড সুইটহার্ট বলেন। মিষ্টি মুখশ্রী আর আকর্ষণীয় ফিগারের জন্য তাঁর প্রতিটি লুকই আলাদা মাত্রা পায়। তবে শাড়ি যেন তাঁকে মানায় সবচেয়ে বেশি। আর তাই ইনস্টাগ্রামে নজর কাড়ছে তাঁর শাড়ি–ফ্যাশন। চলুন, দেখে নিই শ্রীজলার তিনটি আবেদনকাড়া শাড়ি লুক—
ছবি: ইন্সটাগ্রাম