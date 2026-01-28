বডিকন গ্ল্যামারে কেয়া পায়েলের 'উউপস' মোমেন্ট
লুক

বডিকন গ্ল্যামারে কেয়া পায়েলের 'উউপস' মোমেন্ট

সাড়া জাগানো ধারাবাহিকে মেহরিন হয়ে সকলের হৃদয়ে আসীন এখন অভিনেত্রী কেয়া পায়েল। সাদামাটা সালওয়ার কামিজে মিষ্টি মেয়ে মেহরিনকে হঠাৎ বডিকন গ্ল্যামারে আবেদন ছড়াতে দেখলে একটু চমক তো লাগবেই। এমনই এক উপস মোমেন্টের আকর্ষণীয় সব ছবি শেয়ার করেছেন পায়েল সামাজিক মাধ্যমে। ফিফার ট্রফি ট্যুরে নিজের এই গ্ল্যামারাস উপস্থিতি উপস ক্যাপশন দিয়েই শেয়ার করেছেন তিনি। ইয়োর ডিজায়ার বাই হুমাশা-র সিকুইনের কাজ করা কালো হাইনেক বডিকন ড্রেসে কেয়া পায়েলকে একেবারেই অন্যরকম লাগছে। চলুন দেখে নিই লুকের আদ্যোপান্ত। সুন্দর ছবিগুলো আলোকচিত্রী জেড এইচ জীবনের তোলা ।

১/১০
হাইনেক বডিকন কালো ড্রেসে গ্ল্যামার ছড়াচ্ছেন কেয়া পায়েল
২/১০
নিখুঁত ফিটিংয়ের শ্ত্রেচি ফেব্রিকের ড্রেস দারুণ মানিয়েছে পায়েলের চমৎকার ফিগারে
৩/১০
পুরো ড্রেসে ঝিলিমিলি বিভিন্ন আকারের সিকুইনের নজরকাড়া কাজ
৪/১০
পুরো দৈর্ঘ্যের ফুলস্লিভ ড্রেসটি দিয়েছে আভিজাত্যপূর্ণ লুক
৫/১০
লম্বা চেইনের কালো ম্যাচিং ব্যাগটি মানিয়ে গিয়েছে খুব
৬/১০
কালো ব্লক হিলসের উচ্চতা চার ইঞ্চি তো হবেই
৭/১০
টেনে বাঁধা পনিটেইলে এসেছে ট্রেন্ডি ভাইব
৮/১০
ছোট সাদা পাথরের দুল ছাড়া গয়নার বাহুল্যে যান নি এই অভিনেত্রী। মেকওভারও মিনিমাল। ন্যুড লিপস আর হালকা আইলাইনার-আই শ্যাডোতেই সাজ সেরেছেন তিনি
৯/১০
ফিফার ট্রফি ট্যুরে পায়েলের এই সাজপোশাক আলাদা করে নজর কেড়েছে
১০/১০
গ্ল্যামারাস লুকে আবেদনময়ী কেয়া পায়েলের উউপস মোমেন্ট আসলেই মুগ্ধ করার মতো।
ছবি: কেয়া পায়েলের ইন্সটাগ্রাম

পোশাক: ইয়োর ডিজায়ার বাই হুমাশা

ফটোগ্রাফি: জেড এইচ জীবন

প্রকাশ: ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, ০৫: ৩৫
