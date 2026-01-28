বডিকন গ্ল্যামারে কেয়া পায়েলের 'উউপস' মোমেন্ট

সাড়া জাগানো ধারাবাহিকে মেহরিন হয়ে সকলের হৃদয়ে আসীন এখন অভিনেত্রী কেয়া পায়েল। সাদামাটা সালওয়ার কামিজে মিষ্টি মেয়ে মেহরিনকে হঠাৎ বডিকন গ্ল্যামারে আবেদন ছড়াতে দেখলে একটু চমক তো লাগবেই। এমনই এক উপস মোমেন্টের আকর্ষণীয় সব ছবি শেয়ার করেছেন পায়েল সামাজিক মাধ্যমে। ফিফার ট্রফি ট্যুরে নিজের এই গ্ল্যামারাস উপস্থিতি উপস ক্যাপশন দিয়েই শেয়ার করেছেন তিনি। ইয়োর ডিজায়ার বাই হুমাশা-র সিকুইনের কাজ করা কালো হাইনেক বডিকন ড্রেসে কেয়া পায়েলকে একেবারেই অন্যরকম লাগছে। চলুন দেখে নিই লুকের আদ্যোপান্ত। সুন্দর ছবিগুলো আলোকচিত্রী জেড এইচ জীবনের তোলা ।
ছবি: কেয়া পায়েলের ইন্সটাগ্রাম
পোশাক: ইয়োর ডিজায়ার বাই হুমাশা
ফটোগ্রাফি: জেড এইচ জীবন