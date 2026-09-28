আজ ৪০তম জন্মদিন এই বং সুন্দরীর
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আজ ৪০তম জন্মদিন এই বং সুন্দরীর

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ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে যাচ্ছেন মৌনী, আজ ৪০তম জন্মদিন এই বং সুন্দরীর
ভারতের টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের বাঙালি অভিনেত্রী মৌনী রায়ের বয়স যেন দিন দিন কমেই যাচ্ছে। ধারালো ফিগার আর টানটান চেহারায় তাঁকে ৪০-এর বদলে বরং ১৮ বলেই মনে হয়। অভিনয়ে তাঁর যতটা নামডাক, তার চেয়ে বেশি আলোচনায় থাকেন ফ্যাশনের জন্য। নিত্যনতুন নকশার পোশাকে মৌনীর ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উঁকি দিলেই চোখে পড়ে। এথনিক থেকে ওয়েস্টার্ন—দুই ধরনের পোশাকেই তিনি সমান আকর্ষণীয়। স্টাইল ও ফ্যাশন সেন্সের দিক থেকেও বেশ ট্রেন্ডি এই অভিনেত্রী। তারুণ্যদীপ্ত ও আকর্ষণীয় নানা লুকে প্রায়ই ধরা দেন ক্যামেরায়। ৪০তম জন্মদিনে মৌনী রায়ের সাম্প্রতিক সময়ের কিছু নজরকাড়া লুক দেখে আসা যাক।

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চোখধাঁধানো পান্না সবুজ ওয়ান শোল্ডার গাউনে ধরা দিয়েছেন ।
চোখধাঁধানো পান্না সবুজ ওয়ান শোল্ডার গাউনে ধরা দিয়েছেন ।
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গোলাপি শিফন শাড়ি আর ম্যাচিং স্লিভলেস ব্লাউজে মৌনী যেন হাওয়াই মিঠাই
গোলাপি শিফন শাড়ি আর ম্যাচিং স্লিভলেস ব্লাউজে মৌনী যেন হাওয়াই মিঠাই
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স্ট্রাকচার্ড ফেব্রিকের ন্যুড রঙা স্ট্র্যাপলেস হাই থাই স্লিট গাউনের সঙ্গে এই অভিনেত্রী পরেছেন লম্বা ঝোলানো দুল
স্ট্রাকচার্ড ফেব্রিকের ন্যুড রঙা স্ট্র্যাপলেস হাই থাই স্লিট গাউনের সঙ্গে এই অভিনেত্রী পরেছেন লম্বা ঝোলানো দুল
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সাদা বিকিনি টপের সঙ্গে একই রঙের ফ্রিঞ্জড স্কার্ট পরে পোজ দিয়েছেন মৌনী
সাদা বিকিনি টপের সঙ্গে একই রঙের ফ্রিঞ্জড স্কার্ট পরে পোজ দিয়েছেন মৌনী
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ব্যাকলেস ড্রেসে আবেদন কাড়ছেন
ব্যাকলেস ড্রেসে আবেদন কাড়ছেন
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'রকচিক' আর 'ব্ল্যাক লেডি' বেশে এভাবেই মিলান ফ্যাশন উইক মাতিয়েছেন মৌনি
'রকচিক' আর 'ব্ল্যাক লেডি' বেশে এভাবেই মিলান ফ্যাশন উইক মাতিয়েছেন মৌনি
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অফ-হোয়াইট শাড়িজুড়ে গোলাপি ফুলের ছাপ। সঙ্গে মানানসই হাতাকাটা ব্লাউজ।  পুরো সাজে ফুটে উঠেছে স্নিগ্ধ ও সাবেকি সৌন্দর্য।
অফ-হোয়াইট শাড়িজুড়ে গোলাপি ফুলের ছাপ। সঙ্গে মানানসই হাতাকাটা ব্লাউজ।  পুরো সাজে ফুটে উঠেছে স্নিগ্ধ ও সাবেকি সৌন্দর্য।
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সবুজ কো-অর্ড পরেছেন তিনি এই লুকে। পাফড স্লিভ দেওয়া নট টপের সঙ্গে জুটি হয়েছে ম্যাচিং স্কার্ট
সবুজ কো-অর্ড পরেছেন তিনি এই লুকে। পাফড স্লিভ দেওয়া নট টপের সঙ্গে জুটি হয়েছে ম্যাচিং স্কার্ট
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স্ট্র্যাপলেস গাউনে সুন্দরী অভিনেত্রী
স্ট্র্যাপলেস গাউনে সুন্দরী অভিনেত্রী
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ম্যাচিং সাদা কালো বিডসের স্লিভলেস টপ আর মিনি স্কার্টে
ম্যাচিং সাদা কালো বিডসের স্লিভলেস টপ আর মিনি স্কার্টে
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এই এথনিক লুকে সুন্দরী বেছে নিয়েছেন কপার গোল্ড শিয়ার শাড়ি আর জমকালো ডিপনেক ব্রালেট ।
এই এথনিক লুকে সুন্দরী বেছে নিয়েছেন কপার গোল্ড শিয়ার শাড়ি আর জমকালো ডিপনেক ব্রালেট ।
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ব্যাকলেস কালো ব্লাউজের আবেদনে কালো শাড়ি, নজর কাড়ছেন বং সুন্দরী
ব্যাকলেস কালো ব্লাউজের আবেদনে কালো শাড়ি, নজর কাড়ছেন বং সুন্দরী
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স্ট্র্যাপলেস মিনি ড্রেসের সঙ্গে ডায়মন্ড চোকার পরেছেন মৌনী। বাদামি শেডের চুলগুলো সফট কার্ল করে ছেড়ে রাখা
স্ট্র্যাপলেস মিনি ড্রেসের সঙ্গে ডায়মন্ড চোকার পরেছেন মৌনী। বাদামি শেডের চুলগুলো সফট কার্ল করে ছেড়ে রাখা
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এখানে এই আবেদনময়ী অভিনেত্রীকে দেখা যাচ্ছে এক্সট্রিম ডিপ ভি নেক বডিকন সাদা ড্রেসে
এখানে এই আবেদনময়ী অভিনেত্রীকে দেখা যাচ্ছে এক্সট্রিম ডিপ ভি নেক বডিকন সাদা ড্রেসে
প্রকাশ: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০২: ০০
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