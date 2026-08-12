গুচ্চির সেলসগার্ল থেকে আন্তর্জাতিক ফ্যাশন আইকন, রোনালদো-পত্নীর পরিচয় ছাপিয়ে আপন আলোয় উজ্জ্বল জর্জিনা

একসময় বিলাসবহুল ব্র্যান্ড গুচ্চির মাদ্রিদ স্টোরে সেলসগার্ল হিসেবে কাজ করতেন জর্জিনা রদ্রিগেজ। সেখান থেকে এখন তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার, মডেল ও উদ্যোক্তা। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ৭ কোটি ৭০ লাখের বেশি। জমকালো ফ্যাশন, বড় বড় ব্র্যান্ডের সঙ্গে অংশীদারত্ব এবং নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় রিয়েলিটি সিরিজ 'আই অ্যাম জর্জিনা' তাঁকে সমকালীন ফ্যাশন দুনিয়ার অন্যতম আলোচিত স্টাইল আইকনে পরিণত করেছে। জর্জিনার নিজের পরিচিতির সঙ্গে অবশ্য আরেকটি নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে—পর্তুগিজ ফুটবল তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। বহু জল্পনা-কল্পনার পরে ১০ বছরের সম্পর্কে থাকা এই জুটি কাল ১১ আগস্ট বিয়ে করেছেন নিজেদের ৫ সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে। জর্জিনা এখন রোনালদো-পত্নী। তবে বলতেই হয়, সেই তকমা ছাপিয়ে নিজের ফ্যাশন, ব্যবসা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের উপস্থিতির মাধ্যমে স্বতন্ত্র পরিচয়ও তৈরি করেছেন জর্জিনা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিলাসবহুল ফ্যাশন ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করেছেন। এর মাঝে আছে গুচি, প্রাদা ও শ্যানেল–এর মতো বিলাসবহুল ফ্যাশন হাউস। মেট গালা, ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব, প্যারিস ফ্যাশন উইক আর কান চলচ্চিত্র উৎসবের লাল গালিচা মাতান তিনি প্রায়ই। জর্জিনা শুধু ফ্যাশন ও বিনোদনেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। ফ্যাশন ও পোশাকের নিজস্ব লাইন চালু করেছেন তিনি। ফুটবল তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও বহুলপ্রতীক্ষিত বিয়ে তাঁকে বিশ্বজুড়ে পরিচিত করে তুললেও, নিজের ফ্যাশন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আলাদা একটি পরিচয় তৈরি করেছেন তিনি।
ছবি: জর্জিনার ইন্সটাগ্রাম