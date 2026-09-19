৫২-তেও এতটা গ্ল্যামার! পালকের গাউন আর কোটি টাকার গয়নায় টিআইএফএফে পেনেলোপে ক্রুজ
লুক

৫২-তেও এতটা গ্ল্যামার! পালকের গাউন আর কোটি টাকার গয়নায় টিআইএফএফে পেনেলোপে ক্রুজ

হাল ফ্যাশন ডেস্ক

রেড কার্পেটে পেনেলোপে ক্রুজ মানেই আলাদা এক গ্ল্যামার। ৫২ বছর বয়সেও তাঁর স্টাইল যেন বয়সের হিসাব মানে না। এবার টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেই চেনা আভিজাত্যের সঙ্গে যোগ হলো পালকের আভিজাত্য আর মশলার অনুপ্রেরণায় তৈরি ঝলমলে হাই জুয়েলারি।

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নতুন ছবি ‘লা বোলা নেগ্রা’-এর প্রিমিয়ারে অংশ নিতে কানাডার টরন্টোতে গিয়েছিলেন পেনেলোপে। প্রিন্সেস অব ওয়েলস থিয়েটারে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে অভিনেত্রীর রেড-কার্পেট লুকের কেন্দ্রে ছিল তামারা রালফের তৈরি সাদা পালক-সজ্জিত গাউন। এটি ডিজাইনারের ফল ২০২৬ কতুর কালেকশনের অংশ, যা জুলাইয়ে প্যারিস কতুর উইকে প্রথমবার র্যাম্পে দেখা যায়।

গাউনের কাট ছিল বডিহাগিং ও ট্রাম্পেট-সিলুয়েট। গভীর নেকলাইন ও সাদা রঙের পালকের ব্যবহার পুরো লুকে এনেছে ড্রামাটিক আবহ। রেড কার্পেটে সাম্প্রতিক সময়ে পালক ও ফ্রিঞ্জের যে জনপ্রিয়তা দেখা যাচ্ছে, পেনেলোপেও সেই প্রবণতাকে নিজের মতো করে তুলে ধরেছেন।

তবে পুরো লুকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল গয়না। জোয়া-র আসন্ন হাই জুয়েলারি কালেকশন থেকে বেছে নেওয়া গয়নায় তৈরি হয়েছে দক্ষীন এশিয়ার মসলার অনুপ্রেরণায়। এর মধ্যে সবচেয়ে নজরকাড়া ছিল ‘রেকিন্ডল নেকলেস’।

১৯ ক্যারাটের গোল্ডেন হেলিওডর ঘিরে তৈরি এই নেকলেসে হলুদ ও গোলাপি স্যাফায়ারের ব্যবহার পুরো গয়নায় এনে দিয়েছে টারমেরিক বা হলুদের মতো সোনালি আবহ। নেকলেসটি তৈরি করতে কারিগরদের লেগেছে ১ হাজার ২০০ ঘণ্টারও বেশি সময়।

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এর সঙ্গে ছিল ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার হার্ট রিং। আংটিতে রয়েছে ১৩ ক্যারাটের অ্যামেথিস্ট, যার কাট নিখুঁত করতে প্রায় এক বছর ধরে পরীক্ষানিরীক্ষা ও সূক্ষ্ম কাজ করা হয়েছে। গোলাপি স্যাফায়ার ও ডায়মন্ডের বিন্যাসে তৈরি ফুলের নকশাটি গয়নাটিকে দিয়েছে বয়্যেল গ্ল্যামা।

অ্যাকসেসরিজে এতটা জৌলুশ থাকলেও চুল ও মেকআপে পেনেলোপে রেখেছেন সংযম। অড্রে হেপবার্নের কথা মনে করিয়ে দেওয়া টাইট শিনিয়ন আর কপালের ফ্রিঞ্জ স্টাইলে সাজানো হয়েছিল চুল।

মেকআপে ছিল হালকা পিচ ব্লাশ এবং নিউড-ব্রাউন ওম্ব্রে লিপ। ফলে গাউন ও গয়নার ঝলককে ছাপিয়ে না গিয়ে সৌন্দর্যের অংশগুলো পুরো লুকের সঙ্গে তৈরি করেছে ভারসাম্য।

পেনেলোপে ক্রুজের এই টিআইএফএফ লুক তাই শুধু একটি রেড-কার্পেট মুহূর্ত নয়; এটি দেখিয়ে দিল, পালকের বোল্ড ট্রেন্ড, ক্লাসিক সাদা গাউন আর গল্প বলার মতো জুয়েলারি। সব একসাথে মিশিয়েও কতটা পরিশীলিত থাকা যায়।

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প্রকাশ: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৮: ৪৭
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