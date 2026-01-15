ফুল ফিগারেই ভরপুর আবেদন ছড়িয়ে চলেছেন এই দক্ষিণি সুন্দরী
লুক

ফুল ফিগারেই ভরপুর আবেদন ছড়িয়ে চলেছেন এই দক্ষিণি সুন্দরী

শেয়ার করুন
ফলো করুন

দক্ষিণের বিউটি স্ট্যান্ডার্ডস সবসময়ই একটু। ভরভরন্ত ফুল ফিগার সেখানে আবেদনের মূল মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে শুরু থেকে। সিল্ক স্মিতা বা নাগমার মতো আরেক দক্ষিণি সুন্দরী জিরো ফিগারের ধার না ধেরেই আকর্ষণ ছড়ান নিজের মতো করে। নাম তাঁর অবন্তিকা মোহন। আসল না প্রিয়াঙ্কা হলেও স্ক্রিন নেমেই পরিচিত তিনি। অভিনয় জগতে পা রেখেছেন দক্ষিণি সিনেমা দিয়ে। টেলিভিশনেও আছে তাঁর পদচারণা। এক ঢাল চুল আর ফুল ফিগারেই ভরপুর আবেদন ছড়িয়ে চলেছেন তিনি দেশি-বিদেশি নানা সাজপোশাকে। চলুন দেখে আসি এই দক্ষিণি সুন্দরীর যত আত্মবিশ্বাসী লুক।

১/১০
জিরো ফিগারের ধার ধারেন না অবন্তিকা মোহন। পরেছেন রয়েল ব্লু ম্যাচিং মনোক্রোম মিনি স্কার্ট আর সংক্ষিপ্ত টপ
জিরো ফিগারের ধার ধারেন না অবন্তিকা মোহন। পরেছেন রয়েল ব্লু ম্যাচিং মনোক্রোম মিনি স্কার্ট আর সংক্ষিপ্ত টপ
বিজ্ঞাপন
২/১০
এক ঢাল চুলের সঙ্গে ব্রাউন টি শার্ট আর হাই ওয়েস্টেড ডেনিম প্যান্টে আবেদন ছড়াচ্ছেন তিনি
এক ঢাল চুলের সঙ্গে ব্রাউন টি শার্ট আর হাই ওয়েস্টেড ডেনিম প্যান্টে আবেদন ছড়াচ্ছেন তিনি
বিজ্ঞাপন
৩/১০
অফ দ্য শোল্ডার, স্মকিং করা লাল সাদা ড্রেসে অবন্তিকা
অফ দ্য শোল্ডার, স্মকিং করা লাল সাদা ড্রেসে অবন্তিকা
৪/১০
বিমূর্ত স্পাইরাল প্রিন্টের কোয়ার্টার দৈর্ঘ্যের জাম্পস্যুট পরেছেন তিনি
বিমূর্ত স্পাইরাল প্রিন্টের কোয়ার্টার দৈর্ঘ্যের জাম্পস্যুট পরেছেন তিনি
৫/১০
অফ দ্য শোল্ডার স্টাইলে এখানে এই দক্ষিণি সুন্দরী পরেছেন লেবু সবুজ ড্রেস
অফ দ্য শোল্ডার স্টাইলে এখানে এই দক্ষিণি সুন্দরী পরেছেন লেবু সবুজ ড্রেস
৬/১০
কালো ডিপনেক টপ আর হাই ওয়েস্টেড ডেনিম মিনিস্কার্টে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
কালো ডিপনেক টপ আর হাই ওয়েস্টেড ডেনিম মিনিস্কার্টে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
৭/১০
স্ট্রিং আর স্পেগেটি স্ট্র্যাপের টু পিসে অবন্তিকা
স্ট্রিং আর স্পেগেটি স্ট্র্যাপের টু পিসে অবন্তিকা
৮/১০
গোল্ডেন মাস্টার্ড শাড়ি আর ডিপ্নেক ব্লাউজে আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন তিনি
গোল্ডেন মাস্টার্ড শাড়ি আর ডিপ্নেক ব্লাউজে আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন তিনি
৯/১০
ল্যাভেন্ডার মিনি স্কার্ট আর ম্যাচিং টপে চোখ জুড়াচ্ছেন অবন্তিকা
ল্যাভেন্ডার মিনি স্কার্ট আর ম্যাচিং টপে চোখ জুড়াচ্ছেন অবন্তিকা
১০/১০
এখানে এনিম্যাল প্রিন্টের স্লিপ ড্রেস পরেছেন তিনি
এখানে এনিম্যাল প্রিন্টের স্লিপ ড্রেস পরেছেন তিনি

ছবি: অবন্তিকার ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ০৪: ৪৮
বিজ্ঞাপন