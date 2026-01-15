ফুল ফিগারেই ভরপুর আবেদন ছড়িয়ে চলেছেন এই দক্ষিণি সুন্দরী

দক্ষিণের বিউটি স্ট্যান্ডার্ডস সবসময়ই একটু। ভরভরন্ত ফুল ফিগার সেখানে আবেদনের মূল মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে শুরু থেকে। সিল্ক স্মিতা বা নাগমার মতো আরেক দক্ষিণি সুন্দরী জিরো ফিগারের ধার না ধেরেই আকর্ষণ ছড়ান নিজের মতো করে। নাম তাঁর অবন্তিকা মোহন। আসল না প্রিয়াঙ্কা হলেও স্ক্রিন নেমেই পরিচিত তিনি। অভিনয় জগতে পা রেখেছেন দক্ষিণি সিনেমা দিয়ে। টেলিভিশনেও আছে তাঁর পদচারণা। এক ঢাল চুল আর ফুল ফিগারেই ভরপুর আবেদন ছড়িয়ে চলেছেন তিনি দেশি-বিদেশি নানা সাজপোশাকে। চলুন দেখে আসি এই দক্ষিণি সুন্দরীর যত আত্মবিশ্বাসী লুক।
ছবি: অবন্তিকার ইন্সটাগ্রাম