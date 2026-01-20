সমুদ্রপাড়ে উড়তে ভালোবাসে জেসমিন

সমুদ্রপাড়ের নীল জলরাশির পাশে দাঁড়িয়ে সাদিয়া আয়মান যেন একটুকরা রোদ্দুর।
ভ্রমণের এই মুহূর্তে তাঁর লুকটি একেবারেই সহজ আর প্রাণবন্ত—যেন ছুটির দিনের হালকা আনন্দ গায়ে মেখে নেওয়া। লাল রঙের সাদা পোলকা ডটের মিডি ড্রেসটি তাঁর পুরো লুকের কেন্দ্রবিন্দু।
ফ্লোই, হাঁটু-দৈর্ঘ্যের এই পোশাক সমুদ্রের বাতাসে উড়ছে যেন। কোমরে বাঁধা বেল্ট ডিটেইল লুকটিকে আরও স্ট্রাকচার্ড করে তুলেছে, আবার রাফলড স্লিভ এনেছে নাটকীয়তা।
স্টাইলিংয়ে বাড়তি কিছু না রেখেই সাদিয়া বেছে নিয়েছেন মিনিমাল অ্যাকসেসরিজ।
হাতে সাদা স্ট্র্যাপের স্মার্টওয়াচ, কানে ছোট স্টাড ইয়ার রিং—সবকিছুই খুব সুন্দর। সঙ্গে রাখা অরেঞ্জ ফ্রেমের সানগ্লাস পুরো লুকে যোগ করেছে ট্রাভেল ভাইব। মেকআপেও রয়েছে একই ন্যাচারাল ছোঁয়া। হালকা বেস, সফট ব্লাশ আর ন্যুড-পিঙ্ক লিপস্টিক—সব মিলিয়ে একেবারে ফ্রেশ, নো মেকআপ লুক।
সমুদ্রের বাতাসে উড়তে থাকা খোলা চুল যেন আরও জীবন্ত করে তুলেছে লুকটিকে। শান্ত নীল জল আর বিকেলের নরম আলো—সব মিলিয়ে সুন্দর সব মুহূর্তে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন পর্দার জেসমিন।
সমুদ্রপাড়ের ছবিগুলোর ক্যাপশনেও তিনি লিখেছেন, উড়তে ভালোবাসে জেসমিন।
ছবি: সাদিয়া আয়মানের ইন্সটাগ্রাম